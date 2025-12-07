La superestrella del pop Lizzo habla sobre las duras realidades de las reacciones negativas en Internet y el crecimiento personal que supone ser "cancelado".

En un ensayo de Substack publicado el lunes 1 de diciembre, Lizzo habló sobre por qué cree que todos deberían experimentar críticas públicas al menos una vez.

Según Billboard , ella creció en una estricta iglesia pentecostal COGIC en Detroit, Michigan, y dijo que su infancia estuvo marcada por un fuerte sentido de moralidad y consecuencias claras por sus malas acciones.

Pero incluso con esa base, Lizzo se encontró enfrentando un duro juicio ante los ojos del público.

Recordó su primera reacción negativa importante en 2019, después de asistir a un partido de los Lakers con pantalones diseñados para parecer nalgas expuestas.

La reacción en línea rápidamente se salió de control, con algunos acusándola de colarse en la cancha y otros inundándola con memes ofensivos y amenazas.

"Todos esos años de ser una buena persona no importan para Internet", reflexionó, señalando con qué facilidad la percepción pública puede eclipsar la realidad.

Lizzo Reflects on What She’s Learned From Being ‘Canceled’ Numerous Times in New Essay: ‘F–k It’https://t.co/Wg4TBqP397 — billboard (@billboard) December 2, 2025

Lizzo habla sobre cómo manejó las críticas públicas

Desde entonces, Lizzo ha enfrentado críticas por una amplia gama de decisiones personales y profesionales, desde intentar una desintoxicación a base de batidos hasta mostrar emociones en público, desde afirmar que su música es para mujeres negras hasta usar sin querer una palabra controvertida en una canción.

A través de estas experiencias, ha desarrollado un nuevo enfoque hacia el escrutinio público.

"No podrás salir de esta situación sin herir involuntariamente los sentimientos de alguien", escribió.

Lizzo enfatizó que en el mundo digital hipersensible de hoy, los algoritmos personalizados pueden hacer que cualquiera se sienta atacado, creando una sensación de parálisis donde los errores se sienten catastróficos, informó 97.9 VOK .

Ella cuestionó la definición cada vez más estrecha que tiene la sociedad de lo que hace que alguien sea una "buena persona" en medio de expectativas culturales que cambian rápidamente.

El ensayo es la segunda publicación de Lizzo en Substack, luego de un artículo sobre su trayectoria de salud y el escrutinio público de su peso.

Ella ha hablado abiertamente del impacto de la fama y las críticas en su salud mental, pero dice que ahora está en un lugar más fuerte, creativa y personalmente.

"Tengo muchísima confianza, y creo que en lo que más confianza tengo ahora soy en mí misma, en mi visión y en mi creatividad", dijo a Billboard en junio.

La cantante describió cómo recuperó la confianza en sí misma a pesar de las presiones de la industria y aprendió a aceptar todos los aspectos de su identidad sin esconderse.