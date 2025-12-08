Billy Ray Cyrus ha negado rotundamente una demanda que afirma que una mujer es la madre biológica de Miley Cyrus.

La cantante de country calificó las acusaciones de "falsas y absurdas", respondiendo después de que Jayme Lee presentó una denuncia diciendo que dio a luz a Miley cuando tenía solo 12 años.

La demanda de Lee alegó que ella hizo un "acuerdo de adopción privado" con Billy Ray y la madre de Miley, Tish Cyrus, informó GeoNews.

Según su afirmación, el acuerdo le permitiría ponerle nombre a Miley y trabajar como su niñera y profesora de piano.

También dijo que la familia cortó el contacto con ella después del nacimiento de Miley, lo que, según ella, le causó estrés emocional.

Lee solicitó al tribunal una prueba de ADN supervisada y quiso reabrir el supuesto acuerdo de adopción. Sin embargo, un juez denegó su solicitud de juicio en octubre.

Billy Ray Cyrus respondió ante el tribunal presentando una moción para desestimar todas las demandas. Argumentó que la demanda solo pretendía "acosarlo" a él y a su familia.

Cyrus también dijo que se había enterado de las acusaciones recientemente cuando preparó su respuesta legal a principios de diciembre.

Juez desestima demanda de paternidad contra Miley Cyrus

Según PageSix , el caso concluyó rápidamente. El abogado de Billy Ray anunció que el tribunal desestimó la demanda "con perjuicio", lo que significa que Lee no puede volver a presentar la misma demanda.

El juez también ordenó que se le reembolsaran a Billy Ray los honorarios legales.

El abogado anunció que el tribunal cerró formalmente el caso sin perjuicio y concedió al Sr. Cyrus una compensación por los honorarios y gastos legales en los que incurrió.

El fallo puso fin a un caso que muchos calificaron de inusual y sin fundamento. Billy Ray Cyrus, de 64 años, afirmó que las acusaciones sobre la paternidad de Miley eran completamente falsas.

Billy Ray y Tish Cyrus comparten tres hijos juntos: Miley, de 33 años, Braison, de 31, y Noah, de 25.

Billy Ray también adoptó a los dos hijos mayores de Tish, Brandi y Trace, de un matrimonio anterior. La pareja se separó en 2022 tras casi 28 años juntos.

A pesar de las tensiones pasadas, Billy Ray felicitó recientemente a Miley por su compromiso con el músico Maxx Morando.

Escribió en Instagram: "¡Qué feliz me siento de que Maxx y tú se hayan encontrado! ¡Felicidades! ¡Me alegra verlos tan felices! Con cariño, papá". Su mensaje reflejaba un tono considerado, a pesar de la larga distancia que los separaba.