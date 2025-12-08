El rey Carlos preside lo que se ha convertido en la monarquía más cara de Europa, según un análisis financiero detallado que subraya el aumento de la financiación pública, el crecimiento de la riqueza privada y la expansión de los costos estructurales en toda la casa real.

El nuevo libro del autor Norman Baker, titulado "Royal Mint, National Debt: The Shocking Truth about the Royals' Finances" ofrece un análisis detallado del significativo aumento de los gastos reales. La investigación de Baker se remonta a 1760, cuando Jorge III intercambió los ingresos del Patrimonio de la Corona por una lista civil de 1,02 millones de dólares anuales.

Avanzamos hasta el día de hoy y ese marco se ha transformado en la subvención soberana, que ha aumentado de 10 millones de dólares en 2011 a 167,8 millones de dólares en 2025.

Baker sostiene que, incluso con las adiciones de las obligaciones históricas, la financiación anual de la monarquía es más de cuatro veces mayor hoy que en 2011. Calcula que la riqueza personal del rey Carlos asciende a hasta 2.290 millones de dólares, mientras que la familia real controla aproximadamente 250.000 acres a través de propiedades como Balmoral, Sandringham y los ducados de Lancaster y Cornwall.

RadarOnline , que revisó en profundidad los hallazgos financieros, informó perspectivas adicionales de fuentes cercanas a la investigación.

Una fuente afirmó: "Lo que impacta a la gente no es solo la cifra principal, sino su constante aumento. Existe una profunda preocupación por el encarecimiento estructural de la monarquía justo cuando afirma estar modernizándose".

La magnitud de los costes ocultos contribuye a crear una imagen muy diferente a la de otras monarquías europeas. Quienes analizan los datos afirman que Gran Bretaña aplica un modelo de la era imperial que nadie más mantiene, añadió la fuente.

Un análisis de RadarOnline demostró que ahora el mantenimiento de la monarquía en Gran Bretaña cuesta al público 167,8 millones de dólares anuales, una cifra mucho mayor que en Países Bajos, Noruega, Bélgica, Suecia, Dinamarca o España. Baker afirma que estas comparaciones subestiman la diferencia real, ya que las exenciones fiscales y el trato especial que reciben los ducados en el Reino Unido ocultan gastos adicionales.

El grupo antimonárquico República estimó en 2024 que el costo real sería de más de 635 millones de dólares una vez incluidos la seguridad, el mantenimiento del palacio y las ganancias perdidas.

La coronación de Carlos, que costó al menos 91,4 millones de dólares; el funeral de la reina Isabel II, 205,7 millones de dólares. Otros eventos, como bodas reales, jubileos y funerales de Estado, se han sumado a los esfuerzos para impulsar el gasto público.

¿Por qué los Sussex fueron desalojados de Frogmore?

En una nota relacionada, el Mirror informa que el rey Carlos desalojó al príncipe Harry y a Meghan de Frogmore Cottage después de que las críticas de Harry a la reina Camila, con temática de "madrastra malvada", en sus memorias "Spare", fueran vistas como el "máximo acto de falta de respeto".

Fuentes cercanas al palacio afirmaron que fue la gota que colmó el vaso, señalando que Harry cruzó deliberadamente la línea roja. Otros informes afirman que Carlos utilizó posteriormente una excusa médica falsa para poner fin a una tensa reunión con Harry, lo que refleja la ruptura en curso.

Como señala la fuente, mientras otras monarquías europeas han tomado medidas para recortar costes y aumentar la transparencia, Gran Bretaña conserva tradiciones y protecciones costosas. Sin reformas, los críticos advierten que la brecha financiera con sus homólogos europeos seguirá ampliándose para la monarquía británica.