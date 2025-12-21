Los arqueólogos en Turquía creen haber descubierto lo que podría ser la tumba original de San Nicolás, el obispo del siglo IV cuya vida y legado inspiraron la figura de Papá Noel.

El descubrimiento se realizó dentro de la histórica Iglesia de San Nicolás en la ciudad costera de Demre, donde los investigadores identificaron una cámara oculta que corresponde a antiguas descripciones del lugar de enterramiento del santo.

Este descubrimiento se considera uno de los avances más significativos en la investigación arqueológica cristiana reciente y ha generado un renovado interés mundial.

Se descubre una cámara oculta bajo el suelo de una antigua iglesia

El equipo de excavación descubrió que el piso intermedio de la iglesia estaba construido más bajo que el nivel del suelo actual y cubierto por una densa capa de arena y sedimento agrietado.

Cuando se retiró cuidadosamente esta capa, los arqueólogos llegaron a lo que describieron como la parte inferior de una estructura de techo que podría formar parte de una cámara funeraria intacta.

El espacio recién revelado se encuentra debajo del santuario principal de la iglesia, una ubicación consistente con relatos centenarios sobre dónde fue enterrado San Nicolás.

Los investigadores señalaron que la inusual acumulación de arena y escombros podría estar relacionada con desastres naturales registrados en la historia de la región.

La Iglesia de San Nicolás ha resistido terremotos, inundaciones y tsunamis a lo largo de los siglos. Se espera que el análisis geológico determine si estos eventos contribuyeron a la preservación de la cámara sellándola bajo capas protectoras.

Fuentes antiguas apoyan el descubrimiento

Los últimos hallazgos corresponden con escritos del siglo V que describen a San Nicolás enterrado cerca del área de Holy Temenos, una zona de cementerio asociada al sitio.

Los arqueólogos dicen que la cámara representa la primera evidencia física descubierta en excavaciones que se alinea directamente con esas primeras fuentes escritas.

Consideran el descubrimiento como un paso importante hacia la confirmación de antiguos relatos históricos sobre el lugar de descanso final del obispo.

San Nicolás sirvió como obispo de Myra, una ciudad en la región ahora conocida como Demre, y se hizo famoso por sus actos caritativos y su dedicación a los pobres.

Su festividad, el 6 de diciembre, continúa celebrándose en todo el mundo y su legado evolucionó hasta convertirse en la imagen moderna de Papá Noel.

La posible confirmación de su tumba proporcionaría una visión poco común de las primeras tradiciones funerarias cristianas y del desarrollo de una de las figuras religiosas más influyentes de la historia.

Los expertos continúan el trabajo de verificación

Los arqueólogos subrayan que los hallazgos aún están siendo analizados y que la tumba aún no ha sido verificada de manera concluyente.

Se espera que un equipo multidisciplinario, que incluye geólogos y especialistas en conservación, realice más investigaciones sobre las capas arquitectónicas, los depósitos de sedimentos y la integridad estructural de la cámara.

Excavaciones adicionales determinarán si hay un sarcófago y evaluarán su condición.

Los investigadores describen el descubrimiento como un hito arqueológico importante que pronto podría responder preguntas de larga data sobre el lugar de enterramiento de San Nicolás.

Creen que la cámara protegida debajo de la iglesia podría contener material bien conservado debido a siglos de sedimentación natural.

Importancia cultural e histórica

De ser autenticada, la tumba añadiría una profundidad histórica significativa a la Iglesia de San Nicolás, que ya es un importante destino de peregrinación.

Demre atrae a visitantes interesados en la historia cristiana primitiva y los orígenes de Papá Noel. Se espera que el nuevo descubrimiento aumente el interés internacional en el sitio y promueva nuevos análisis académicos.

La conexión con la tradición de Santa Claus ha atraído la atención mundial, y los académicos y el público siguen de cerca los acontecimientos a medida que continúan los trabajos de excavación.

El hallazgo resalta el impacto cultural perdurable de San Nicolás y la importancia de Türkiye en la preservación del patrimonio cristiano primitivo.