Los Premios Grammy se celebran para reconocer logros destacados en la industria musical. Reconocen a artistas, productores, compositores y otros profesionales de la música por su excelencia en grabaciones e interpretaciones.

Sin embargo, al celebrarse la ceremonia de los Premios Grammy 2026 el 1 de febrero, la atención se desplazó rápidamente de los presentes a quienes habían decidido no asistir. A pesar de la abarrotada lista de invitados y las actuaciones de alto nivel, varios nombres conocidos brillaron por su ausencia.

Una noche llena de estrellas, pero no todas

Los Premios Grammy 2026 contaron con una gran lista de asistentes, incluyendo a Bad Bunny, Harry Styles, Karol G, Justin y Hailey Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga , Billie Eilish, Miley Cyrus y Kendrick Lamar. La llegada a la alfombra roja comenzó temprano, con fotógrafos capturando un flujo constante de artistas entrando al recinto a medida que comenzaba la ceremonia.

Sin embargo, a medida que avanzaba la velada, se hizo evidente que algunos de los nombres más importantes de la industria faltaban en la celebración.

Beyoncé y Taylor Swift ausentes por motivos de elegibilidad

Beyoncé decidió no asistir a la ceremonia de 2026 después de que Cowboy Carter , ganador del premio al Álbum del Año el año pasado, quedara fuera del período de elegibilidad de este año. Taylor Swift tampoco asistió, y se informó que actualmente está centrada en compromisos personales, como la planificación de su boda.

Su ausencia apartó del foco a dos de las figuras más reconocibles de los Grammy . Halsey fue otra ausencia notable, ya que The Great Impersonator se estrenó fuera del periodo de elegibilidad, lo que resultó en que no hubiera nominaciones este año.

Ariana Grande y Cynthia Erivo priorizan otras etapas

Ariana Grande no asistió a pesar de haber ganado el premio a Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo por Defying Gravity junto a Cynthia Erivo. La propia Erivo estuvo ausente debido a su asistencia a los Premios del Círculo de Críticos de Teatro de Londres. Además, se prepara para su producción unipersonal de Drácula en el West End, del 7 de febrero al 30 de mayo.

Otras menciones notables

Gracie Abrams fue una de las primeras ausentes confirmadas de los Grammy de 2026. Si bien había recibido nominaciones en 2024 y 2025, este año no recibió reconocimiento por "That's So True" . Role Model también estuvo ausente de la ceremonia tras no recibir nominaciones este año, a pesar del éxito comercial de "Sally, When the Wine Runs Out" .

Selena Gomez fue otra ausencia notable. A pesar de estar nominada junto a Benny Blanco en la categoría de Mejor Grabación Dance Pop por Bluest Flame , la pareja decidió no asistir. Su categoría se anunció durante la pre-gala, y el premio finalmente recayó en Lady Gaga por Abracadabra . La decisión sorprendió a los fans, sobre todo porque Gomez había aparecido recientemente en los Globos de Oro , su primera aparición en una gala de premios desde su matrimonio en 2025.

The Weeknd, cuatro veces ganador del Grammy, no acudió a la ceremonia tras la ausencia de nominaciones para su reciente álbum Hurry Up Tomorrow y su colaboración con Playboi Carti, Timeless . Lorde fue otra ausencia destacada después de que su cuarto álbum de estudio, Virgin , no recibiera el reconocimiento de la Academia de la Grabación. Ambos artistas han sido habituales en los Grammy.

Timothée Chalamet no acudió al evento a pesar de recibir su primera nominación al Grammy por "Un completo desconocido" . En su lugar, participó en una sesión de preguntas y respuestas en el Cine Prince Charles del Reino Unido con el director Richard Curtis. Esa misma noche, ganó el premio al Actor del Año en los Premios del Círculo de Críticos de Teatro de Londres.

Nicki Minaj llama la atención en el aire

La ausencia de Nicki Minaj atrajo la atención en antena cuando el presentador Trevor Noah bromeó diciendo que "seguía en la Casa Blanca con Donald Trump discutiendo temas muy importantes", en referencia a su reciente aparición allí la semana anterior. La broma desató risas en el estadio y un debate en línea, convirtiendo su ausencia en uno de los momentos más comentados de la noche.