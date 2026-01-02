El eclipse solar más largo del siglo ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Promete más de seis minutos de oscuridad total en partes de Europa, África y Oriente Medio. Este inusual evento ya está atrayendo el interés mundial, mientras científicos y observadores del cielo se preparan para lo que los expertos describen como una de las alineaciones celestes más impresionantes del siglo XXI.

La totalidad durará hasta 6 minutos y 23 segundos a lo largo de la trayectoria central del eclipse, lo que lo convierte en el eclipse solar total más largo visible desde la tierra hasta al menos 2114.

El eclipse comenzará sobre el Océano Atlántico y se extenderá por el sur de Europa y el norte de África, con horarios de observación que variarán según la región. Los astrónomos afirman que su mayor duración se debe a una alineación favorable, donde la Luna estará cerca de la Tierra, apareciendo lo suficientemente grande como para cubrir completamente el Sol durante un tiempo inusualmente largo.

Dónde ver el eclipse solar de 2027

El eclipse solar total de 2027 será visible a lo largo de una estrecha trayectoria que cruzará tres continentes . Se prevé que los países que experimenten oscuridad total sean España, Marruecos , Argelia , Túnez , Libia , Egipto , Arabia Saudita y Yemen. Las ciudades a lo largo de esta trayectoria presenciarán el increíble momento en que la Luna bloqueará completamente al Sol, convirtiendo brevemente el día en crepúsculo.

Egipto será el principal destino para la observación, especialmente en Luxor y Asuán, donde la totalidad durará su máximo de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos.

En otros lugares de la trayectoria, la oscuridad será algo más breve. Incluso fuera de la trayectoria de totalidad, como en partes del sur de Europa y el norte de África, se podrá observar un eclipse solar parcial.

Los cielos despejados son habituales en gran parte del norte de África en agosto, lo que aumenta las probabilidades de una visión despejada. El sur de España también ofrece un clima favorable, lo que convierte a ambas regiones en opciones populares para quienes planean viajes para ver el eclipse.

Qué esperar durante el eclipse

En la totalidad, la atmósfera exterior del Sol, llamada corona, se hará visible como un halo brillante que rodea la silueta oscura de la Luna. Los observadores notarán el descenso de la temperatura a medida que la luz del día se desvanece hasta convertirse en condiciones casi nocturnas. Probablemente aparecerán planetas y estrellas brillantes en el cielo oscurecido, creando una atmósfera surrealista, casi de otro mundo.

La duración inusualmente larga se debe a varios factores orbitales: la Luna estará cerca del perigeo, su punto más cercano a la Tierra, mientras que el Sol aparecerá ligeramente más pequeño debido a la posición de la Tierra en su órbita. Esta combinación permite que la Luna cubra completamente al Sol durante mucho más tiempo que durante la mayoría de los eclipses solares totales.

Medidas de seguridad para la visualización

Los expertos recomiendan encarecidamente no mirar directamente al Sol sin la protección ocular adecuada , ya que puede causar graves daños oculares. Solo durante la breve fase de totalidad es seguro contemplar el eclipse sin gafas especiales.

Fuera de la totalidad, se deben usar gafas de visión solar certificadas o métodos indirectos como proyectores estenopeicos. El tiempo y las condiciones correctas son cruciales para disfrutar de este espectacular evento con seguridad.

Contexto histórico y científico

Si bien el eclipse de 2027 será el más largo visible desde tierra en este siglo, los eclipses pueden durar aún más. Un futuro eclipse, previsto para julio de 2186, podría durar hasta 7 minutos y 29 segundos. La duración máxima teórica de un eclipse solar total es de aproximadamente 7 minutos y 32 segundos, lo que convierte al evento de 2027 en una de las oportunidades de observación más excepcionales y extraordinarias del mundo.