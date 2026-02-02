Dos oficiales federales que mataron a tiros a Alex Pretti en Minneapolis han sido identificados en documentos gubernamentales como el agente de patrulla fronteriza Jesús Ochoa y el oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Raymundo Gutiérrez.

En un informe de ProPublica Jesús Ochoa, de 43 años, y Raymundo Gutiérrez, de 35, ambos asignados a la Operación Metro Surge lanzada en diciembre, fueron incluidos en los registros como los tiradores responsables del tiroteo del 24 de enero de 2026 que resultó en la muerte de Alex Pretti, de 37 años.

El tiroteo, que se produjo pocos días después de que Renee Good, de 37 años, fuera asesinada a tiros por el agente de inmigración Jonathan Ross en Minneapolis, provocó protestas y motivó investigaciones criminales en todo el país.

Investigación transparente: La violenta represión migratoria de Trump

La agresiva campaña del presidente estadounidense Donald Trump para reprimir la inmigración ha estado plagada de violencia, y se ha permitido a los agentes de inmigración ocultar su identidad mediante el uso de mascarillas, lo que impide al público exigir responsabilidades a los agentes que infringen la ley. Se ha solicitado una investigación transparente sobre la muerte de Pretti.

El senador republicano John Curtis de Utah declaró el lunes en X (anteriormente Twitter ): "Han confiado en mí, y mantener esa confianza es importante. Me he esforzado por ser sus ojos, oídos y voz. Debemos realizar una investigación transparente e independiente sobre el tiroteo de Minnesota, y los responsables, sin importar su cargo, deben rendir cuentas. Los funcionarios que se apresuran a emitir un juicio antes de que se conozcan todos los hechos socavan la confianza pública y la misión de las fuerzas del orden".

También dijo sobre la postura de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, respecto a la violencia: "Discrepo de la respuesta prematura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la secretaria Noem, que se produjo antes de que se conocieran todos los hechos y debilitó la confianza. Trabajaré con un grupo bipartidista de senadores para exigir una verdadera supervisión y transparencia, incluyendo el apoyo a los llamados de @RandPaul para que los líderes de estas operaciones testifiquen, para que se pueda restaurar la confianza y se haga justicia".

Identificados los tiradores de Pretti

El agente de la Patrulla Fronteriza Jesús Ochoa se incorporó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en 2018, mientras que Raymundo Gutiérrez se incorporó a principios de 2014. Gutiérrez trabaja actualmente en la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, donde participa en operaciones de alto riesgo como parte de un equipo de respuesta especial. Según los registros, tanto Ochoa como Gutiérrez son originarios de Texas. El DHS se negó a responder preguntas sobre Ochoa y Gutiérrez.

La esposa de Ochoa, Angélica, reveló que el agente es un entusiasta de las armas y posee aproximadamente 25 rifles, escopetas y pistolas. Según los investigadores estatales, se les ha prohibido investigar el tiroteo fatal de Pretti. Las imágenes de la cámara corporal del agente aún no se han hecho públicas.

El portavoz del gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró a ProPublica el martes que su oficina no tiene información sobre los tiradores, ya que no se han revelado sus nombres. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes escribió recientemente a la fiscal general Pam Bondi: "El Departamento de Justicia también ha impedido que fiscales y agentes cooperen con las fuerzas del orden estatales y ha impedido que los funcionarios estatales accedan a las pruebas".

El representante Jamie Raskin, de Maryland, declaró en una entrevista compartida por el informe: "No deberían ser anónimos. Deberían ser identificables. Y deben tener reglas de intervención que les impidan aterrorizar, intimidar, acosar y agredir a ciudadanos estadounidenses y a otras personas".

More face shots of one of Alex Pretti's shooters, now that @JSweetLI has confirmed him at a violent incident 3 days earlier. Agent 1 ("NS-919"), who started the confrontation with Pretti, then fired at his prone body, and his buddy Agent 12 ("NS-909") were together both days. 1/ https://t.co/zqw6qDDDL0 pic.twitter.com/S46SbZWN8G — capitolhunters (@capitolhunters) January 30, 2026

La secretaria del DHS, Kristi Noem, junto con el exjefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y otros funcionarios, afirma que Pretti tenía la intención de atacar a los agentes de la CBP, lo que los impulsó a sacar sus armas. Sin embargo, los videos que circulan en línea cuentan una historia diferente.