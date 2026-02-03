Taylor Swift hizo una declaración silenciosa pero inconfundible en Los Ángeles este fin de semana, al asistir a la fiesta posterior a los Grammy 2026 de Jack Antonoff y, en el proceso, romper un año de especulaciones en línea sobre una supuesta ruptura entre los colaboradores de larga data.

A pesar de saltarse la ceremonia principal en el Crypto.com Arena, la cantante de "Showgirl" fue captada en un video viral celebrando, lo que demuestra que el poderoso dúo creativo sigue siendo "realmente romántico", al menos en términos de su duradera amistad.

Swift estuvo ausente de la ceremonia televisada por no cumplir con los requisitos, pero al instante replanteó la narrativa que había cobrado vida propia en foros de fans y redes sociales. Su presencia no vino acompañada de un discurso ni una declaración. No los necesitaba.

🚨Taylor Swift was spotted at yesterday’s #GRAMMYs after-party in LA. pic.twitter.com/nGElN6nMSl — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) February 2, 2026

Donde empezó la disputa entre Swift y Antonoff

Durante meses, las teorías de los fanáticos y supuestas fuentes de la industria sugirieron que existía una mala relación entre Swift y Antonoff, y algunos usuarios insistieron en que la pareja no se hablaba.

La especulación surgió cuando Antonoff no apareció en los créditos de producción del álbum de Taylor Swift de 2025, The Life of a Showgirl , el primer disco de Swift en casi una década sin su participación. Los fans de ambos artistas notaron esta ausencia y cuestionaron si la larga colaboración creativa seguía intacta.

Históricamente, Antonoff ha sido fundamental en el sonido de Swift, coproduciendo o coescribiendo muchos de sus álbumes más exitosos desde 2013, incluyendo 1989 , Folklore , Evermore , Red, The Tortured Poets Department , Midnights y sus regrabaciones. La ausencia de su nombre en el nuevo proyecto resultó inusual para los fans, sobre todo porque a la mayoría no le gustó la interpretación de Antonoff en las diversas regrabaciones de Swift.

Otras especulaciones vincularon otros proyectos de Antonoff, como su colaboración con Charli XCX, con un supuesto distanciamiento de Swift. Charli, durante su etapa en BRAT , había estado lanzando indirectas sutiles a Swift, quien, según se informa, respondió con "Really Romantic" .

Sin embargo, los dos todavía tienen amigos en común, como Gracie Abrams, lo que lleva a los fanáticos a creer que no hay un desacuerdo real confirmado.

Se demuestra que los rumores de mala sangre de Swift son falsos

Swift abandonó los Grammy 2026 porque ninguno de sus trabajos recientes se publicó después del periodo de elegibilidad. Pero su presencia en la fiesta posterior a los Grammy desmintió los rumores.

Como dijo un fan: "¿Entonces la gente realmente intentó impulsar una narrativa de que Jack y Taylor estuvieron peleados durante un año entero, solo para que ella apareciera en su fiesta posterior a los Grammy?"

So people really tried to push a Jack and Taylor are feuding narrative for an entire year, only for her to show up at his Grammy Afterparty?



Almost like you don't actually know anything about these people's actual lives. — Joe McBob (@MrJoeMcBob) February 3, 2026

La publicación, subtitulada con sarcasmo, sugería que la narrativa de la enemistad entre Jack y Taylor había sido exagerada durante todo un año. Los fans también bromearon diciendo que sus críticos intentaron difundir historias similares entre sus amigos más cercanos: "Intentan esto con todos sus amigos, y siempre les sale en cara. Selena, Ed y Jack, como dijiste, es como si no tuvieran ni idea de lo que está pasando en su vida".

Para algunos fans, estos rumores se alimentaron de fotos no tomadas por paparazzi, al igual que las especulaciones previas sobre una disputa entre Swift y Blake Lively. Correos electrónicos filtrados revelaron posteriormente que la pareja solo había tenido un percance temporal y que lograron reavivar su amistad.

En cuanto no está atada a alguien, dicen que se ha peleado. Recuerdo cuando dijeron que ella y Emma Stone se habían peleado porque no se habían hecho una foto en años. Lo mismo con Lena después de la ruptura con Jack. Lo mismo con Ed Sheeran . Nunca aprenden.

Swift y Antonoff conectaron profesionalmente por primera vez en 2013, cuando Antonoff coescribió y produjo las canciones del álbum de Swift de 1989. Su colaboración se convirtió rápidamente en una estrecha colaboración creativa, con Antonoff contribuyendo a múltiples álbumes. Con el paso de los años, su respeto mutuo y su visión musical compartida han consolidado a Antonoff como uno de los colaboradores más fieles de Swift, tanto en composición como en producción. Esto también sugiere que Antonoff asistirá "definitivamente" a la boda más esperada de Swift con la estrella de la NFL, Travis Kelce.

Tanto para los fans como para los críticos, la conclusión es clara: la ausencia no es evidencia. Las brechas en la colaboración no son conflictos. Y no todas las relaciones necesitan narrarse en tiempo real.

A medida que Swift avanza en la siguiente fase de su carrera y Antonoff continúa moldeando el pop moderno tras los escenarios, el mensaje de esa fiesta posterior fue claro: sean cuales sean sus caminos creativos, aquí no hay rencor.