El agotamiento es la norma, y la generación Z de China se niega a participar. Un número creciente de jóvenes en China se alejan del trabajo por completo y se autodenominan "personas rata", a medida que la frustración laboral se convierte en una tendencia visible en línea.

La etiqueta ha surgido en las redes sociales chinas, ya que la mayoría de los usuarios de la Generación Z documentan días pasados casi exclusivamente en cama, mirando el móvil, durmiendo y pidiendo comida a domicilio. Esta tendencia marca una diferencia radical con los ideales anteriores que ensalzaban las largas jornadas, la ambición y la productividad constante. En cambio, la "gente rata" presenta la inactividad como rutina e identidad.

En Weibo, RedNote y Douyin , se ven videos de jóvenes adultos que se despiertan y permanecen en posición horizontal la mayor parte del día. Una creadora de la provincia de Zhejiang, conocida en línea como @jiawensishi, se ha convertido en una figura central. En un video ampliamente compartido, se muestra despertando al mediodía, navegando hasta las 15:00, sentándose brevemente en el sofá y volviendo a la cama a las 20:00 para alternar entre siestas y el uso del teléfono. Se describe a sí misma como una "rata doméstica", comparando su rutina de bajo consumo de energía con los hábitos del animal.

Los videos han recibido cientos de miles de "me gusta", y muchos espectadores comentan que incluso su horario les resulta exigente en comparación. Uno escribió: "Aún tienes demasiada energía para mí", mientras que otro comentó que solo se levantan una vez al día para comer y pueden quedarse en casa durante una semana. Otros admitieron comer solo una vez al día o pasar días sin lavarse.

Agotamiento y desempleo juvenil

Aunque el nombre pueda sonar jocoso, este comportamiento se enmarca en un patrón más profundo de desconexión juvenil. En China, la arraigada, brutal y a menudo descrita como "tóxica" cultura laboral 996 era bastante prevalente. Para quienes no la conozcan, se trata de una cultura que exige que los empleados trabajen de 9:00 a 21:00 seis días a la semana, lo que ha obligado a muchos jóvenes a abandonarla por completo.

Algunos hacen lo mínimo para sobrevivir, mientras que otros han optado por no trabajar en absoluto. Esto refleja las tendencias observadas en otros lugares. En los países occidentales, la Generación Z ha popularizado ideas como la renuncia silenciosa y los Lunes de Mínimo Esencial.

Los millennials son la generación con mayor nivel educativo registrado, seguidos de cerca por la generación Z. Sin embargo, sus posibilidades de conseguir un trabajo estable son menores que las de los graduados anteriores. En Estados Unidos, más de 4 millones de adultos de la generación Z están desempleados, mientras que las cifras del gobierno chino muestran que, en febrero, uno de cada seis jóvenes en China estaba sin trabajo.

Riesgos de permanecer horizontal

La abstinencia a corto plazo puede brindar alivio, pero los expertos advierten que conlleva riesgos a largo plazo. Eloise Skinner, autora y psicoterapeuta, afirmó que alejarse por completo puede empeorar la situación con el tiempo. "Quienes deciden no participar en el proceso pueden sentir que se quedan atrás de sus compañeros y amigos", afirmó. Skinner señaló que afrontar los desafíos puede desarrollar resiliencia y adaptabilidad, cualidades útiles cuando surgen oportunidades. También afirmó que el tiempo de aislamiento no tiene por qué ser permanente.

"La Generación Z probablemente está en una etapa temprana de su carrera profesional como para poder tomarse un tiempo libre", explicó, comparándolo con un año sabático después de la universidad. Si se usa con cuidado, un descanso puede ayudar a los jóvenes a reevaluar sus objetivos y su rumbo antes de volver al trabajo. Skinner aconsejó reflexionar sobre sus intereses y valores personales, y advirtió contra autoproclamarse públicamente en línea como un "rata", ya que los futuros empleadores podrían percibir el contenido como contrario a los valores de la empresa.