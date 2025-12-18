El llamado Efecto Taylor Swift demuestra que es algo real y ha transformado la vida de Liz Moore gracias a que su novela The God of the Woods es descubierta en el documental Taylor Swift: The Eras Tour. Los Swifties descubrieron que, durante un breve momento en la serie de Disney+, que ese era el audiobook que la artista escuchaba en sus auriculares.

Lo que siguió fue la típica reacción en cadena: investigación en línea, recomendaciones virales y una repentina fiebre de compra. Ahora, el libro se encamina a una importante adaptación en Netflix.

‼️| SWIFT EFFECT! Liz Moore’s “The God of The Woods” book has tripled in sales in all formats (audio, paper and digital) and is set to have a movie adaptation by @netflix, following Taylor Swift’s listen to the novel on her “The End of an Era” docuseries. pic.twitter.com/cNX1G8zyPQ — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) December 17, 2025

Los fans reconocieron la novela al escuchar en voz alta unas líneas: "...proyectando focos aquí y allá sobre el suelo. En cierto momento, Tracy comprendió adónde se dirigían. En circunstancias normales, habría sentido miedo...".

Swift también ha declarado públicamente que le encantan los audiolibros. Durante su gira, admitió que son una forma de aliviar el estrés, permitiéndole pensar en otras cosas.

Adaptación de Netflix de El dios de los bosques

No fue sólo Swift quien se sintió atraído por la novela. ; El expresidente estadounidense Barack Obama tambuén es fan.

Ahora, la historia será adaptada por Netflix. Variety informó que forma parte de la colaboración entre Sony y Netflix. Moore y Liz Hannah serán las showrunners.

Nos encanta hacer televisión y estamos deseando darle vida a 'El Dios de los Bosques' con nuestros socios de Sony y Netflix. Esperamos que todos se enamoren (y odien) de estos personajes tanto como nosotros", dijeron ambos, compartiendo su entusiasmo.

Hannah aporta mucha experiencia, incluida la serie de Netflix Mindhunter , que le valió una nominación al premio WGA, y The Post, por la que ganó un premio WGA y fue nominada a un Globo de Oro.

También fue fundamental como guionista y productora ejecutiva de la miniserie ganadora de un Emmy, The Dropout, que se emite en Hulu. Recientemente, escribió y fue productora ejecutiva de la película Lee .

Esta será la segunda vez que Moore vea una de sus novelas adaptada a la gran pantalla. Su éxito no se atribuye precisamente a la popularidad de Swift. A principios de este año,

Para Moore, esta adaptación marca la segunda vez que una de sus novelas se traduce a la televisión. A principios de este año, la adaptación dramática de Long Bright River, coescrita por ella con Nikki Toscano, para Peacock, le valió a su protagonista, Amanda Seyfried, una nominación al Globo de Oro. Sony Pictures TV y Original Film también produjeron ese proyecto. "El Dios de los Bosques" es su segunda colaboración con Moore.

Explicando el 'Efecto Taylor Swift'

Además de "El dios de los bosques", Moore fue elogiada en novelas como "El mundo invisible", "Heft" y "Las palabras de cada canción". Recibió el Premio Roma de Literatura y es directora del programa de Maestría en Bellas Artes en Escritura Creativa de la Universidad de Temple.

Esto significa que Moore no necesitará que la estrella pop más grande del mundo la mencione. Sin embargo, ayuda que millones de fans de Swift sintonicen sus adaptaciones en Netflix, especialmente dado su poder adquisitivo. De ahí surgió el "Efecto Taylor Swift".

Si hay algo que aman los Swifties, es gastar su dinero en productos y servicios relacionados con Taylor Swift. Sus álbumes que batieron récords, como "The Life of a Showgirl" y "The Tortured Poets Department", fueron ejemplos perfectos. Esto se extiende a otros aspectos de la vida de Swift, ya que las ventas de camisetas de su prometido, Travis Kelce, aumentaron tras confirmarse su relación.

El nuevo acuerdo de Moore con Netflix no se debe únicamente a Swift. Pero millones de sus fans estarán atentos a la adaptación de la novela, lo que podría provocar un aumento de audiencia.