The Game Awards 2025 regresará como uno de los eventos más esperados en el calendario mundial de juegos, y los organizadores confirmaron que la ceremonia anual se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles.

El espectáculo, presentado una vez más por Geoff Keighley, atrae a millones de espectadores de todo el mundo cada año y se espera que ofrezca una noche repleta de trofeos, estrenos mundiales y anuncios importantes.

La edición de este año está atrayendo especial atención debido a una lista competitiva de finalistas y opciones de transmisión internacional ampliadas que hacen que sea más fácil que nunca para los jugadores de todo el mundo sintonizarla.

El evento comenzará a las 19:30 h (hora del este) . Para el público de fuera de Estados Unidos, la información sobre horarios internacionales sigue siendo un término clave de búsqueda.

Los espectadores del Reino Unido podrán disfrutar de la transmisión en vivo la madrugada del viernes, mientras que el público de Asia, incluyendo Filipinas , podrá verla aproximadamente a las 9:00 a. m., hora local. Con su alcance global y su reputación de presentar revelaciones de alto perfil, los Game Awards 2025 se perfilan como una de las noches de videojuegos más importantes del año.

Dónde ver los Game Awards 2025

La ceremonia de este año será ampliamente accesible en múltiples plataformas. Se transmitirá en vivo por YouTube, Twitch y el sitio web oficial de los Game Awards, lo que permitirá a millones de espectadores seguirlo en tiempo real.

Como una importante expansión, el evento también estará disponible en Amazon Prime Video por primera vez. La incorporación de Prime Video amplía el alcance del programa y ofrece a los espectadores más opciones para verlo desde diversos dispositivos y regiones.

Se espera que las redes sociales desempeñen un papel fundamental en la participación mundial, ya que los aficionados suelen seguir los anuncios y comentar las principales novedades en tiempo real. Con la creciente expansión de las opciones de streaming global cada año, el evento se ha convertido en una de las transmisiones digitales más vistas del mundo del entretenimiento, solo superada por los grandes eventos cinematográficos o deportivos.

Los finalistas que compiten por los máximos honores

La lista de finalistas de 2025 ha generado un gran interés en toda la comunidad de jugadores, particularmente en la categoría de Juego del año.

Los títulos que compiten por el máximo galardón incluyen Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Donkey Kong Bananza, Hades II, Hollow Knight: Silksong y Kingdom Come: Deliverance II. Todos ellos han recibido una gran atención durante el último año, con la crítica alabando su innovación, la creación de mundos, los logros narrativos y la evolución de la jugabilidad.

Los observadores de la industria han destacado a Clair Obscur: Expedition 33 y Hades II como posibles favoritos según la recepción crítica y el sentimiento de los fanáticos.

Se espera que otras categorías, incluidas Mejor dirección artística, Mejor juego independiente y Mejor interpretación, sean seguidas de cerca tanto por los fanáticos como por los desarrolladores, dada la variedad de lanzamientos de alto perfil a lo largo de 2025.

Qué esperar de la ceremonia de este año

Más allá de los premios, se espera que los Game Awards 2025 vuelvan a traer grandes anuncios. Los desarrolladores de la franquicia Tomb Raider han confirmado que revelarán nueva información sobre la serie en el escenario, lo que atraerá la atención de los fans más fieles. Creative Assembly también presentará el próximo título de la serie Total War, lo que añadirá aún más expectación a un programa ya repleto de novedades.

Los estrenos mundiales siguen siendo un elemento clave de los Game Awards, y las editoras suelen elegir la transmisión para estrenar nuevos tráilers o gameplay. Con un historial de revelaciones sorpresa y anuncios inesperados, es probable que la ceremonia de este año defina la conversación de la industria y las tendencias de los videojuegos de cara a 2026.