Las nominaciones para los Globos de Oro de 2026 se dieron a conocer este lunes 8 de diciembre y los actores latinos consiguieron nuevamente ser reconocidos por sus trabajos en el cine y la televisión. Jenna Ortega y Selena Gómez quedaron enfrentadas en la categoría de Mejor Actriz en una serie de comedia y Diego Luna fue nominado como mejor actor en una serie dramática.

En las categorías de cine, Oscar Isaac fue nominado como mejor actor de una película dramática, en la que compite con Wagner Moura, y Benicio del Toro, como mejor actor secundario en una película de comedia o miniserie.

En las categorías de detrás de cámara Guillermo del Toro fue incluído en la categoría de Mejor Director, mientras que Frankenstein y El Agente Secreto fueron nominadas como Mejor Película.

El Agente Secreto también está en la categoría de Mejor Película en idioma no inglés, donde también está la española Sirat.

Hasta ahí estamos de celebración. Sin embargo, hay ausencias que no nos explicamos y no solo para los latinos, comenzando con el actor que tuvo tantas participaciones este año, que la internet ya estaba protestando: Sí, el papi Pedro Pascal. El actor chileno estadounidense no solo no fue nominado, sino que ninguna de sus películas estuvo incluida las menciones. Ni siquiera Los Cuatro Fantásticos o Edington.

Aunque Wicked: For Good tiene varias nominaciones, entre ellas mejor actriz para Cynthia Erivo y mejor actriz secundaria para Ariana Grande, así como dos canciones en la categoría de mejor canción, la película no fue nominada en la categoría de Mejor Película Comedia o Musical.

Aunque en los Emmys, la serie de Andor estvo entre las más nominadas, en estos Globos de Oro solo se nominó el trabajó de Luna, mientras que aun más sorprendentemente, Avatar: Fuego y Cenizas fue incluída en la categoría de Mejor Logro en la taquilla cinematográfica, a pesar de que aun no se ha estrenado en los cines de Estados Unidos, pero Superman no recibió ninguna distinción.

Las redes sociales están indignadas con algunas de estas ausencias, quizá tú descubras otras.

Aquí la lista completa de los nominados:

Mejor película - Drama

FRANKENSTEIN

HAMNET

IT WAS JUST AN ACCIDENT

THE SECRET AGENT

SENTIMENTAL VALUE

SINNERS

Mejor película musical o comedia

BLUE MOON

BUGONIA

MARTY SUPREME

NO OTHER CHOICE

NOUVELLE VAGUE

ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Mejor actriz en una película - drama

JESSIE BUCKLEY, HAMNET

JENNIFER LAWRENCE, DIE MY LOVE

RENATE REINSVE, SENTIMENTAL VALUE

JULIA ROBERTS, AFTER THE HUNT

TESSA THOMPSON, HEDDA

EVA VICTOR, SORRY, BABY

Mejor actor en una película - drama

JOEL EDGERTON, TRAIN DREAMS

OSCAR ISAAC, FRANKENSTEIN

DWAYNE JOHNSON, THE SMASHING MACHINE

MICHAEL B. JORDAN, SINNERS

WAGNER MOURA, THE SECRET AGENT

JEREMY ALLEN WHITE, SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE

Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy

ROSE BYRNE | IF I HAD LEGS I'D KICK YOU

CYNTHIA ERIVO | WICKED: FOR GOOD

KATE HUDSON | SONG SUNG BLUE

CHASE INFINITI | ONE BATTLE AFTER ANOTHER

AMANDA SEYFRIED | THE TESTAMENT OF ANN LEE

EMMA STONE | BUGONIA

Best Male Actor – Motion Picture – Musical/Comedy

TIMOTHÉE CHALAMET | MARTY SUPREME

GEORGE CLOONEY | JAY KELLY

LEONARDO DICAPRIO | ONE BATTLE AFTER ANOTHER

ETHAN HAWKE | BLUE MOON

LEE BYUNG-HUN | NO OTHER CHOICE

JESSE PLEMONS | BUGONIA

Mejor serie de televisión - drama

THE DIPLOMAT

THE PITT

PLURIBUS

SEVERANCE

SLOW HORSES

THE WHITE LOTUS

Mejor actriz de reparto en una película

EMILY BLUNT | THE SMASHING MACHINE

ELLE FANNING | SENTIMENTAL VALUE

ARIANA GRANDE | WICKED: FOR GOOD

INGA IBSDOTTER LILLEAAS | SENTIMENTAL VALUE

AMY MADIGAN | WEAPONS

TEYANA TAYLOR | ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Mejor película animada

ARCO

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE

ELIO

KPOP DEMON HUNTERS

LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN

ZOOTOPIA 2

Mejor actriz en una miniserie, serie antológica o película para televisión

CLAIRE DANES | THE BEAST IN ME

RASHIDA JONES | BLACK MIRROR

AMANDA SEYFRIED | LONG BRIGHT RIVER

SARAH SNOOK | ALL HER FAULT

MICHELLE WILLIAMS | DYING FOR SEX

ROBIN WRIGHT | THE GIRLFRIEND

Mejor actriz en una serie musical o comedia

KRISTEN BELL | NOBODY WANTS THIS

AYO EDEBIRI | THE BEAR

SELENA GOMEZ | ONLY MURDERS IN THE BUILDING

NATASHA LYONNE | POKER FACE

JENNA ORTEGA | WEDNESDAY

JEAN SMART | HACKS

Mejor actriz en una serie de televisión – Drama

KATHY BATES | MATLOCK

BRITT LOWER | SEVERANCE

HELEN MIRREN | MOBLAND

BELLA RAMSEY | THE LAST OF US

KERI RUSSELL | THE DIPLOMAT

RHEA SEEHORN | PLURIBUS

Mejor actor en una serie de televisión - Drama

STERLING K. BROWN | PARADISE

DIEGO LUNA | ANDOR

GARY OLDMAN | SLOW HORSES

MARK RUFFALO | TASK

ADAM SCOTT | SEVERANCE

NOAH WYLE | THE PITT

Mejor actor en una miniserie, serie antológica o película para televisión

JACOB ELORDI | THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH

PAUL GIAMATTI | BLACK MIRROR

STEPHEN GRAHAM | ADOLESCENCE

CHARLIE HUNNAM | MONSTER: THE ED GEIN STORY

JUDE LAW | BLACK RABBIT

MATTHEW RHYS | THE BEAST IN ME

Mejor actor en una serie de televisión musical o comedia

ADAM BRODY | NOBODY WANTS THIS

STEVE MARTIN | ONLY MURDERS IN THE BUILDING

GLEN POWELL | CHAD POWERS

SETH ROGEN | THE STUDIO

MARTIN SHORT | ONLY MURDERS IN THE BUILDING

JEREMY ALLEN WHITE | THE BEAR

Mejor actor secundario película de comedia o musical

BENICIO DEL TORO | ONE BATTLE AFTER ANOTHER

JACOB ELORDI | FRANKENSTEIN

PAUL MESCAL | HAMNET

SEAN PENN | ONE BATTLE AFTER ANOTHER

ADAM SANDLER | JAY KELLY

Mejor guión cine

PAUL THOMAS ANDERSON | ONE BATTLE AFTER ANOTHER

RONALD BRONSTEIN & JOSH SAFDIE | MARTY SUPREME

RYAN COOGLER | SINNERS

JAFAR PANAHI | IT WAS JUST AN ACCIDENT

ESKIL VOGT & JOACHIM TRIER | SENTIMENTAL VALUE

CHLOÉ ZHAO & MAGGIE O'FARRELL | HAMNET

Mejor actriz secundaria serie de TV

CARRIE COON | THE WHITE LOTUS

ERIN DOHERTY | ADOLESCENCE

HANNAH EINBINDER | HACKS

CATHERINE O'HARA | THE STUDIO

PARKER POSEY | THE WHITE LOTUS

AIMEE LOU WOOD | THE WHITE LOTUS

Mejor actor secundario serie de TV

OWEN COOPER | ADOLESCENCE

BILLY CRUDUP | THE MORNING SHOW

WALTON GOGGINS | THE WHITE LOTUS

JASON ISAACS | THE WHITE LOTUS

TRAMELL TILLMAN | SEVERANCE

ASHLEY WALTERS | ADOLESCENCE

Mejor película en idioma no inglés

IT WAS JUST AN ACCIDENT

NO OTHER CHOICE

THE SECRET AGENT

SENTIMENTAL VALUE

SIRĀT

THE VOICE OF HIND RAJAB

Mejor serie limitada, serie de antología o película para TV

ADOLESCENCE

ALL HER FAULT

THE BEAST IN ME

BLACK MIRROR

DYING FOR SEX

THE GIRLFRIEND

Mejor canción cine

"DREAM AS ONE" | AVATAR: FIRE AND ASH | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen

"GOLDEN" –– KPOP DEMON HUNTERS | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick

"I LIED TO YOU" | SINNERS | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

"NO PLACE LIKE HOME" | WICKED: FOR GOOD | Stephen Schwartz

"THE GIRL IN THE BUBBLE" | WICKED: FOR GOOD | Stephen Schwartz

"TRAIN DREAMS" | TRAIN DREAMS | Nick Cave, Bryce Dessner

Mejor interpretación en un especial de stand-up para TV

BILL MAHER: IS ANYONE ELSE SEEING THIS?

BRETT GOLDSTEIN: THE SECOND BEST NIGHT OF YOUR LIFE

KEVIN HART: ACTING MY AGE

KUMAIL NANJIANI: NIGHT THOUGHTS

RICKY GERVAIS: MORTALITY

SARAH SILVERMAN: POSTMORTEM

Mejor podcast

ARMCHAIR EXPERT WITH DAX SHEPHERD

CALL HER DADDY

GOOD HANG WITH AMY POEHLER

THE MEL ROBBINS PODCAST

SMARTLESS

UP FIRST

Mejor logro en la taquilla cinematográfica

AVATAR: FIRE AND ASH

F1

KPOP DEMON HUNTERS

MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING

SINNERS

WEAPONS

WICKED: FOR GOOD

ZOOTOPIA 2

Tags
Selena Gómez, Jenna Ortega