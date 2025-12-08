Globos de Oro 2026: Diego Luna, Oscar Isaac, Guillermo del Toro, Jenna Ortega, Selena Gómez y más nominados latinos
Las nominaciones para los Globos de Oro de 2026 se dieron a conocer este lunes 8 de diciembre y los actores latinos consiguieron nuevamente ser reconocidos por sus trabajos en el cine y la televisión. Jenna Ortega y Selena Gómez quedaron enfrentadas en la categoría de Mejor Actriz en una serie de comedia y Diego Luna fue nominado como mejor actor en una serie dramática.
En las categorías de cine, Oscar Isaac fue nominado como mejor actor de una película dramática, en la que compite con Wagner Moura, y Benicio del Toro, como mejor actor secundario en una película de comedia o miniserie.
En las categorías de detrás de cámara Guillermo del Toro fue incluído en la categoría de Mejor Director, mientras que Frankenstein y El Agente Secreto fueron nominadas como Mejor Película.
El Agente Secreto también está en la categoría de Mejor Película en idioma no inglés, donde también está la española Sirat.
Hasta ahí estamos de celebración. Sin embargo, hay ausencias que no nos explicamos y no solo para los latinos, comenzando con el actor que tuvo tantas participaciones este año, que la internet ya estaba protestando: Sí, el papi Pedro Pascal. El actor chileno estadounidense no solo no fue nominado, sino que ninguna de sus películas estuvo incluida las menciones. Ni siquiera Los Cuatro Fantásticos o Edington.
Aunque Wicked: For Good tiene varias nominaciones, entre ellas mejor actriz para Cynthia Erivo y mejor actriz secundaria para Ariana Grande, así como dos canciones en la categoría de mejor canción, la película no fue nominada en la categoría de Mejor Película Comedia o Musical.
Aunque en los Emmys, la serie de Andor estvo entre las más nominadas, en estos Globos de Oro solo se nominó el trabajó de Luna, mientras que aun más sorprendentemente, Avatar: Fuego y Cenizas fue incluída en la categoría de Mejor Logro en la taquilla cinematográfica, a pesar de que aun no se ha estrenado en los cines de Estados Unidos, pero Superman no recibió ninguna distinción.
Las redes sociales están indignadas con algunas de estas ausencias, quizá tú descubras otras.
Aquí la lista completa de los nominados:
Mejor película - Drama
FRANKENSTEIN
HAMNET
IT WAS JUST AN ACCIDENT
THE SECRET AGENT
SENTIMENTAL VALUE
SINNERS
Mejor película musical o comedia
BLUE MOON
BUGONIA
MARTY SUPREME
NO OTHER CHOICE
NOUVELLE VAGUE
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Mejor actriz en una película - drama
JESSIE BUCKLEY, HAMNET
JENNIFER LAWRENCE, DIE MY LOVE
RENATE REINSVE, SENTIMENTAL VALUE
JULIA ROBERTS, AFTER THE HUNT
TESSA THOMPSON, HEDDA
EVA VICTOR, SORRY, BABY
Mejor actor en una película - drama
JOEL EDGERTON, TRAIN DREAMS
OSCAR ISAAC, FRANKENSTEIN
DWAYNE JOHNSON, THE SMASHING MACHINE
MICHAEL B. JORDAN, SINNERS
WAGNER MOURA, THE SECRET AGENT
JEREMY ALLEN WHITE, SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE
Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy
ROSE BYRNE | IF I HAD LEGS I'D KICK YOU
CYNTHIA ERIVO | WICKED: FOR GOOD
KATE HUDSON | SONG SUNG BLUE
CHASE INFINITI | ONE BATTLE AFTER ANOTHER
AMANDA SEYFRIED | THE TESTAMENT OF ANN LEE
EMMA STONE | BUGONIA
Best Male Actor – Motion Picture – Musical/Comedy
TIMOTHÉE CHALAMET | MARTY SUPREME
GEORGE CLOONEY | JAY KELLY
LEONARDO DICAPRIO | ONE BATTLE AFTER ANOTHER
ETHAN HAWKE | BLUE MOON
LEE BYUNG-HUN | NO OTHER CHOICE
JESSE PLEMONS | BUGONIA
Mejor serie de televisión - drama
THE DIPLOMAT
THE PITT
PLURIBUS
SEVERANCE
SLOW HORSES
THE WHITE LOTUS
Mejor actriz de reparto en una película
EMILY BLUNT | THE SMASHING MACHINE
ELLE FANNING | SENTIMENTAL VALUE
ARIANA GRANDE | WICKED: FOR GOOD
INGA IBSDOTTER LILLEAAS | SENTIMENTAL VALUE
AMY MADIGAN | WEAPONS
TEYANA TAYLOR | ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Mejor película animada
ARCO
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE
ELIO
KPOP DEMON HUNTERS
LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN
ZOOTOPIA 2
Mejor actriz en una miniserie, serie antológica o película para televisión
CLAIRE DANES | THE BEAST IN ME
RASHIDA JONES | BLACK MIRROR
AMANDA SEYFRIED | LONG BRIGHT RIVER
SARAH SNOOK | ALL HER FAULT
MICHELLE WILLIAMS | DYING FOR SEX
ROBIN WRIGHT | THE GIRLFRIEND
Mejor actriz en una serie musical o comedia
KRISTEN BELL | NOBODY WANTS THIS
AYO EDEBIRI | THE BEAR
SELENA GOMEZ | ONLY MURDERS IN THE BUILDING
NATASHA LYONNE | POKER FACE
JENNA ORTEGA | WEDNESDAY
JEAN SMART | HACKS
Mejor actriz en una serie de televisión – Drama
KATHY BATES | MATLOCK
BRITT LOWER | SEVERANCE
HELEN MIRREN | MOBLAND
BELLA RAMSEY | THE LAST OF US
KERI RUSSELL | THE DIPLOMAT
RHEA SEEHORN | PLURIBUS
Mejor actor en una serie de televisión - Drama
STERLING K. BROWN | PARADISE
DIEGO LUNA | ANDOR
GARY OLDMAN | SLOW HORSES
MARK RUFFALO | TASK
ADAM SCOTT | SEVERANCE
NOAH WYLE | THE PITT
Mejor actor en una miniserie, serie antológica o película para televisión
JACOB ELORDI | THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH
PAUL GIAMATTI | BLACK MIRROR
STEPHEN GRAHAM | ADOLESCENCE
CHARLIE HUNNAM | MONSTER: THE ED GEIN STORY
JUDE LAW | BLACK RABBIT
MATTHEW RHYS | THE BEAST IN ME
Mejor actor en una serie de televisión musical o comedia
ADAM BRODY | NOBODY WANTS THIS
STEVE MARTIN | ONLY MURDERS IN THE BUILDING
GLEN POWELL | CHAD POWERS
SETH ROGEN | THE STUDIO
MARTIN SHORT | ONLY MURDERS IN THE BUILDING
JEREMY ALLEN WHITE | THE BEAR
Mejor actor secundario película de comedia o musical
BENICIO DEL TORO | ONE BATTLE AFTER ANOTHER
JACOB ELORDI | FRANKENSTEIN
PAUL MESCAL | HAMNET
SEAN PENN | ONE BATTLE AFTER ANOTHER
ADAM SANDLER | JAY KELLY
Mejor guión cine
PAUL THOMAS ANDERSON | ONE BATTLE AFTER ANOTHER
RONALD BRONSTEIN & JOSH SAFDIE | MARTY SUPREME
RYAN COOGLER | SINNERS
JAFAR PANAHI | IT WAS JUST AN ACCIDENT
ESKIL VOGT & JOACHIM TRIER | SENTIMENTAL VALUE
CHLOÉ ZHAO & MAGGIE O'FARRELL | HAMNET
Mejor actriz secundaria serie de TV
CARRIE COON | THE WHITE LOTUS
ERIN DOHERTY | ADOLESCENCE
HANNAH EINBINDER | HACKS
CATHERINE O'HARA | THE STUDIO
PARKER POSEY | THE WHITE LOTUS
AIMEE LOU WOOD | THE WHITE LOTUS
Mejor actor secundario serie de TV
OWEN COOPER | ADOLESCENCE
BILLY CRUDUP | THE MORNING SHOW
WALTON GOGGINS | THE WHITE LOTUS
JASON ISAACS | THE WHITE LOTUS
TRAMELL TILLMAN | SEVERANCE
ASHLEY WALTERS | ADOLESCENCE
Mejor película en idioma no inglés
IT WAS JUST AN ACCIDENT
NO OTHER CHOICE
THE SECRET AGENT
SENTIMENTAL VALUE
SIRĀT
THE VOICE OF HIND RAJAB
Mejor serie limitada, serie de antología o película para TV
ADOLESCENCE
ALL HER FAULT
THE BEAST IN ME
BLACK MIRROR
DYING FOR SEX
THE GIRLFRIEND
Mejor canción cine
"DREAM AS ONE" | AVATAR: FIRE AND ASH | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
"GOLDEN" –– KPOP DEMON HUNTERS | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
"I LIED TO YOU" | SINNERS | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
"NO PLACE LIKE HOME" | WICKED: FOR GOOD | Stephen Schwartz
"THE GIRL IN THE BUBBLE" | WICKED: FOR GOOD | Stephen Schwartz
"TRAIN DREAMS" | TRAIN DREAMS | Nick Cave, Bryce Dessner
Mejor interpretación en un especial de stand-up para TV
BILL MAHER: IS ANYONE ELSE SEEING THIS?
BRETT GOLDSTEIN: THE SECOND BEST NIGHT OF YOUR LIFE
KEVIN HART: ACTING MY AGE
KUMAIL NANJIANI: NIGHT THOUGHTS
RICKY GERVAIS: MORTALITY
SARAH SILVERMAN: POSTMORTEM
Mejor podcast
ARMCHAIR EXPERT WITH DAX SHEPHERD
CALL HER DADDY
GOOD HANG WITH AMY POEHLER
THE MEL ROBBINS PODCAST
SMARTLESS
UP FIRST
Mejor logro en la taquilla cinematográfica
AVATAR: FIRE AND ASH
F1
KPOP DEMON HUNTERS
MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING
SINNERS
WEAPONS
WICKED: FOR GOOD
ZOOTOPIA 2
