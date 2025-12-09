En un mundo saturado de estímulos, ruido digital e incertidumbre a largo plazo, las tendencias para 2026 apuntan menos a impresionar y más a proteger. Esa es la principal conclusión de Pinterest Predicts™, el informe anual de la plataforma que anticipa las tendencias que marcarán el pulso cultural, estético y de consumo en el año próximo. Según el estudio, la inconformidad, la autopreservación y el escapismo serán los grandes motores de 21 tendencias que ya empiezan a tomar forma.

Pinterest señala que las tendencias hoy crecen 4.4 veces más rápido que hace siete años, pero paradójicamente los usuarios están agotados de seguir modas dictadas. En respuesta, el informe identifica un giro claro: en 2026, las personas buscan comodidad, autenticidad y un optimismo realista que les permita acallar el ruido constante del mundo y de las redes sociales.

El reporte se apoya en datos de más de 600 millones de usuarios mensuales y en estudios cuantitativos y cualitativos realizados en varios países. La lectura es consistente: el plan a cinco años perdió sentido. La mayoría de las personas apenas logra imaginar su vida más allá de los próximos 24 meses, por lo que el bienestar emocional y la identidad personal se vuelven prioridades inmediatas.

"Desde 'Belleza asimétrica' hasta 'Amigos por correspondencia', Pinterest es el lugar perfecto para escapar de la sobreestimulación a través de tendencias que no generan comparación social ni FOMO", afirmó Sydney Stanback, directora global de tendencias e insights de Pinterest. Según explicó, en 2026 las tendencias no se seguirán al pie de la letra, sino que serán reinterpretadas para no sacrificar la expresión personal.

Uno de los grandes ejes del informe es el bienestar emocional y el sentido de pertenencia. Pinterest detectó un auge sostenido de la nostalgia, entendida no como evasión pasiva, sino como una forma de reconectar con lo esencial. El 52 por ciento de los encuestados asegura que vuelve a ver series o películas clásicas, mientras que casi cuatro de cada diez recurre a comidas tradicionales para encontrar consuelo. Esa nostalgia, explica el informe, evoluciona ahora hacia una "reivindicación" del pasado fusionado con el presente.

De ahí surgen tendencias como Gummymoda, una estética táctil impulsada por la Generación Z y los millennials que se expresa en maquillaje con textura de gelatina, joyería 3D y uñas con acabado gomoso, o Vida circense, que traslada el imaginario del circo a la decoración del hogar con rayas audaces y siluetas esculturales. En la misma línea aparece Retroniñez, que revaloriza juguetes vintage y moda infantil reciclada, y Amigos por correspondencia, un inesperado regreso a la escritura de cartas como respuesta al cansancio de la mensajería instantánea.

El segundo gran bloque del informe se concentra en una idea clave: curar contenido, no copiar. En 2026, las tendencias dejan de ser mandatos culturales para convertirse en herramientas de construcción de identidad. El 42 por ciento de los encuestados afirma que solo adopta aquellas modas que encajan con quién es o con quién aspira a ser.

Ejemplo de ello es el auge del estilo afrobohemio, que mezcla referencias africanas con estética boho en decoración e interiorismo, o Glamoratti, una reaparición del lujo maximalista de los años 80 con hombreras exageradas y joyería dorada. También destacan Pura poesía, que romantiza la figura del escritor como estética de vida, y Neodéco, una reinterpretación contemporánea del Art Déco con geometrías audaces y acabados metálicos.

La expresión personal se vuelve aún más explícita en tendencias como Belleza asimétrica, que rechaza la perfección deliberadamente, o Broche de oro, donde los hombres incorporan prendedores vintage y joyería heredada como declaración emocional y estética. El mensaje es claro: la autenticidad está en la imperfección y en la historia personal.

El tercer eje del informe, definido como "optimismo con los pies en la tierra", responde al agotamiento emocional colectivo. Frente al estrés y el burnout, el escapismo creativo se convierte en un recurso legítimo. La Generación Z, en particular, tiene un 38 por ciento más de probabilidades de usar la moda y la belleza como vía de conexión emocional.

Aquí aparecen tendencias como Azul bajo cero, una estética fría y glacial que invade moda y maquillaje; Extra celestial, inspirada en el imaginario espacial y futurista; o Fiesta en la ópera, que lleva el dramatismo del teatro clásico a reuniones sociales y celebraciones. En viajes, el contraste es marcado entre Destino místico, que prioriza lugares etéreos y cargados de simbolismo como el Salar de Uyuni o las Tierras Altas de Escocia, y Destino adrenalina, centrado en experiencias intensas y turismo de alto riesgo.

Pinterest subraya que el 66 por ciento de las tendencias de 2026 están impulsadas por la Generación Z, aunque su impacto atraviesa a todas las edades. Con una tasa de acierto del 88 por ciento en los últimos seis años, la plataforma insiste en que estas predicciones no describen simples modas pasajeras, sino cambios profundos en cómo las personas buscan sentirse seguras, vistas y emocionalmente a salvo.

En 2026, concluye el informe, lo que marque tendencia no será lo que grite más fuerte, sino aquello que permita ser uno mismo sin pedir permiso.