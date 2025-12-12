Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el viernes un conjunto de fotografías nunca antes vistas de la colección personal del fallecido traficante sexual convicto Jeffrey Epstein, en las que aparecen el presidente Donald Trump y Bill Clinton , entre otros.

Se han hecho públicas 19 imágenes seleccionadas de una vasta colección de más de 95.000 fotografías obtenidas del patrimonio de Epstein. Esta publicación forma parte de un esfuerzo más amplio para presionar al Departamento de Justicia a que cumpla con la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, promulgada a principios de este año y que obliga al gobierno a publicar documentos vinculados a Epstein y a su cómplice, Ghislaine Maxwell. Esta ley también allanó el camino para la divulgación del material del gran jurado, aunque con la protección de la identidad de los supervivientes.

Una foto muestra a Trump sonriendo junto a seis mujeres cuyos rostros han sido censurados. En otra, aparece conversando con una mujer y Epstein. Los legisladores demócratas han descrito estas imágenes como "perturbadoras" y parte de un patrón más amplio de exigir transparencia sobre las relaciones de Epstein con las redes de élite.

Clinton aparece en una fotografía firmada con Epstein y Maxwell. Un portavoz de Clinton reconoció previamente que el expresidente voló en el avión de Epstein para asuntos de la Fundación, pero enfatizó que no tenía ninguna implicación con la conducta criminal de Epstein.

La pequeña muestra de otras figuras famosas o influyentes que aparecen en las fotos también incluye a Bill Gates, Woody Allen, Steve Bannon y Larry Summers. Algunas imágenes muestran a personas a bordo del jet privado de Epstein, apodado el Lolita Express, o en eventos con personas cuya identidad se desconoce.

Cabe destacar que algunas de las imágenes publicadas presentan artículos novedosos y parafernalia explícita, como juguetes sexuales o un recipiente con condones con la imagen de Trump y el lema "¡Soy ENORME!" en referencia a la forma única del Presidente con acento neoyorquino de pronunciar la palabra.

La publicación de las fotos se produce pocos días antes de la fecha límite del 19 de diciembre para que el Departamento de Justicia entregue todos los archivos relevantes de Epstein. Los demócratas de supervisión, encabezados por el representante Robert García, informaron a la prensa que el comité recibió las fotos "apenas anoche" y que hasta el momento han revisado poco más de una cuarta parte de las imágenes entregadas por los herederos de Epstein.

Al hablar con los periodistas, el representante García enfatizó : "Lo más importante ahora mismo es que hay un hombre con el poder de divulgar los archivos, descubrir la verdad y hacer justicia a los sobrevivientes: Donald Trump. Y Donald Trump necesita ahora mismo divulgar los archivos al público estadounidense para que la verdad salga a la luz y se haga justicia a los sobrevivientes".

Los legisladores republicanos replican que la selección de fotografías está hecha a medida para crear una narrativa engañosa, y señalan que ninguna de las imágenes publicadas hasta el momento implica conducta criminal por parte de los retratados.

Miembros republicanos del Comité de Supervisión acusaron a los demócratas de usar las fotos con fines políticos en lugar de una verdadera supervisión, declarando en un comunicado oficial: "Una vez más, el miembro de mayor rango Robert García y los demócratas del Comité de Supervisión están seleccionando fotos a destajo y tachando información selectivamente para crear una narrativa falsa sobre el presidente Trump. Recibimos más de 95,000 fotos, y los demócratas publicaron solo unas pocas. El engaño de los demócratas contra el presidente Trump ha sido completamente desmentido. Nada en los documentos que hemos recibido demuestra irregularidades. Es vergonzoso que el representante García y los demócratas sigan priorizando la política sobre la justicia para los sobrevivientes".

Podrás ver las 19 fotografías tú mismo aquí .