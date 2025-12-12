David Beckham ha revelado que no todas las leyendas del deporte están dispuestas a asumir nuevos roles tras su retiro. El excapitán de Inglaterra confirmó que personalmente les hizo ofertas a Lionel Messi y Rafael Nadal tras su retiro, pero ambos íconos eligieron caminos diferentes una vez que sus días competitivos comenzaron a declinar.

Hablando con franqueza, Beckham explicó que si bien las oportunidades se les brindaron con buenas intenciones, ambos hombres priorizaron los compromisos personales por sobre el compromiso profesional.

Messi eligió sus raíces en el Barcelona antes que su futuro en Miami

Tras el histórico triunfo del Inter Miami en la Copa MLS, Beckham reflexionó sobre las conversaciones que mantuvo con Lionel Messi sobre la vida más allá del fútbol. Según Bolavip , Beckham expresó su esperanza de que Messi considerara quedarse en Miami una vez retirado. Sin embargo, el astro argentino dejó claro que su futuro está cerca del Barcelona.

Beckham reveló que Messi le dijo que tiene la intención de vivir cerca del Camp Nou, reforzando su profunda conexión emocional con el club donde pasó la mayor parte de su carrera.

La decisión de Messi ha alimentado las especulaciones de que podría seguir involucrado en el Barcelona en un rol de entrenador o asesor, aunque no se han confirmado planes oficiales.

Una emotiva despedida de la MLS con amigos cercanos

La final de la Copa MLS también tuvo un gran significado simbólico, ya que marcó la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retiran y regresan a España. Messi elogió a sus compañeros de toda la vida tras la final, calificando el momento como un final digno para sus carreras.

La atención ahora se centra en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México . Messi aún no ha confirmado su participación, y se centra en su descanso y recuperación tras una temporada intensa.

Nadal rechaza un papel formal tras retirarse del tenis

Beckham también reveló un gesto separado hecho a Rafael Nadal luego de su retiro del tenis en 2024. En lugar de proponerle un rol comercial o de embajador, Beckham invitó a Nadal a disfrutar juntos de los partidos del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

La oferta, reportada por HITC, resaltó la admiración compartida por el club español. Beckham jugó en el Real Madrid entre 2003 y 2007, mientras que Nadal ha sido durante mucho tiempo uno de los aficionados más famosos del club.

Nadal, que ganó 22 títulos de Grand Slam durante su carrera, ha mostrado poco interés en asumir roles públicos desde que se retiró, prefiriendo en cambio centrarse en proyectos familiares y privados.

Por qué las ofertas de Beckham aún tienen peso

Aunque tanto Messi como Nadal rechazaron las ofertas de Beckham, estos momentos ponen de relieve cómo los íconos deportivos modernos abordan ahora la jubilación. El legado ya no depende de títulos oficiales ni de puestos ejecutivos, y muchos prefieren la autonomía a las obligaciones.

Para Beckham, estos intercambios ponen de relieve el respeto que inspira en el deporte mundial. Su disposición a acercarse refleja admiración más que expectativa, mientras que las respuestas de Messi y Nadal refuerzan un cambio hacia una vida más personal y autogestionada después de su carrera.

A medida que Beckham continúa construyendo el Inter Miami y expandiendo sus emprendimientos fuera de la cancha, su visión de cómo las leyendas se alejan de la competencia ofrece una mirada reveladora de cómo los mejores atletas del mundo definen el éxito más allá de los focos.