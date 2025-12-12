Hugh Jackman ha revelado con franqueza que le diagnosticaron seis cánceres de piel y advierte a sus seguidores que ahora lamenta su anterior desprecio por el protector solar .

A pesar de sus frecuentes sustos, el actor prometió seguir advirtiendo a los fanáticos e incluso se llamó a sí mismo "idiota" por haber sido descuidado en el calor australiano en el pasado.Jackman admite que sus primeros años contribuyeron a su alto riesgo , ya que creció en una Australia bañada por el sol y sin protección solar frecuente.

Te puede interesar: Celine Dion estaría lista para buscar pareja tras mejorar su salud

En una entrevista reciente en The Howard Stern Show, Jackman reveló que le habían diagnosticado cáncer de piel seis veces, principalmente carcinoma basocelular, un tipo de enfermedad prevalente pero curable. Los médicos confirmaron rápidamente el diagnóstico y le dejaron vendado a sus fans.

"Sé que ya me han oído hablar de mis carcinomas basocelulares. Voy a seguir hablando de ellos... pónganse protector solar con FPS alto", dijo el actor.

Continuó diciendo que, si bien los tumores de células basales rara vez resultan mortales, si no se tratan de inmediato pueden propagarse y causar problemas más importantes.

La transparencia de la estrella de Wolverine es resultado de su propio encuentro con este cáncer prevalente pero curable. Su llamado se vio amplificado por el apoyo incondicional y los comentarios de preocupación de los fans. La plataforma de Jackman transforma sus propias preocupaciones en un servicio público . La recurrencia del cáncer motiva su inquebrantable defensa.

Confesión de un idiota sobre el protector solar

"Pensé: '¿En qué estaba pensando? Eres un idiota... Sé el tipo de piel pálida. ¿A quién le importa?'", bromeó durante su entrevista, instando a otros a no priorizar el bronceado sobre la seguridad.

Jackman dijo que era un idiota por evitar el protector solar de joven, y atribuyó a ello su recurrente diagnóstico. El riesgo aumentó durante los primeros años de su carrera, expuesto a la intensa radiación UV de Australia. Ahora aboga por un FPS alto diario como algo ineludible.

Vincula la longevidad bajo la intensa luz de Hollywood con la diligencia. Para El Gran Showman, la prevención es más importante que los tratamientos repetidos.

Impulso de concientización de Instagram

Desde las garantías de 2021 hasta la sexta foto de la extracción en 2017, el Instagram de Jackman es un tablón de anuncios recurrente sobre el cáncer . Cada artículo incluye recomendaciones de protector solar y apósitos que "parecen peores que el problema". Sin embargo, sus seguidores valoran su transparencia proactiva.

Este enfoque se convierte en su campaña distintiva, basándose en sustos previos. Jackman usa su fama para el bien, combinando diversión y seriedad. Al compartir su historia y asumir la responsabilidad de sus propias decisiones "estúpidas", busca evitar que otros se enfrenten a problemas de salud similares, especialmente en países con altos niveles de exposición solar.

"Lo estoy revisando, así que si ves una foto mía con esto puesto, no te preocupes", sugiere Jackman.

Además, en 2017, durante dos años de numerosas expulsiones, elogió a los médicos por su rápido tratamiento.

Éxito en la detección temprana

Los cánceres de Jackman siempre se detectaron a tiempo gracias a la atención rutinaria, que garantizó extirpaciones sin complicaciones y limpias. Los tipos de células basales favorecen una respuesta rápida creciendo lentamente. Para los grupos de alto riesgo, su iniciativa sirve de ejemplo.

"Gracias a los frecuentes controles corporales y a unos médicos increíbles, todo está bien", añadió, saludando a sus médicos.

Las organizaciones sanitarias australianas se hacen eco de su narrativa en campañas que destacan los rayos UV como una de las principales causas de cáncer. La historia de Jackman destaca los logros alcanzables mediante la concienciación, la advertencia y la tranquilidad.

Advertencia de impacto más amplio

La historia de Jackman impacta a fans de todo el mundo, especialmente en zonas soleadas. Celebridades como él, que normalizan las visitas al dermatólogo, animan a los internautas a evitar la complacencia. Estas voces son necesarias dada la prevalencia del cáncer de piel, y él promete continuar el diálogo .

Jackman incluso dijo: "Si le recuerda a una sola persona que debe usar protector solar... soy feliz".

Los profesionales de la salud aplauden su contribución a la reducción de la incidencia mediante la educación y la concienciación. Con seis diagnósticos en su haber, las sinceras declaraciones del actor podrían servir como un útil recordatorio para que todos se apliquen protector solar antes de salir.