La saga legal de Sean "Diddy" Combs continúa generando nuevos rumores desde el interior de la instalación federal donde se encuentra detenido, y la última afirmación sugiere que el magnate de la música en problemas podría estar preparando un libro para contrarrestar la narrativa que actualmente domina los titulares.

La idea de que Combs lleve a cabo un proyecto literario surgió según lo informado por AllHipHop, que señaló que las conversaciones sobre un posible acuerdo han estado circulando silenciosamente a medida que se intensifican las consecuencias de su caso penal.

Aunque no hay un acuerdo de publicación confirmado, el rumor por sí solo ha despertado interés, en gran parte porque Combs ha permanecido en silencio público mientras otras voces, especialmente 50 Cent, dirigen la historia.

Según AllHipHop, el equipo de Combs no ha hecho comentarios sobre ningún plan de libro, pero aquellos familiarizados con las conversaciones dicen que unas memorias le darían una plataforma para "contar su versión" a medida que se acumulan acusaciones, documentales y presentaciones legales.

Gran parte de la comprensión pública del caso ha sido moldeada por críticos de alto perfil. 50 Cent, productor ejecutivo del documental de Netflix "Sean Combs: The Reckoning", ha dominado los comentarios sobre la caída de Combs.

Dado que el rapero y productor controla gran parte del panorama público, los expertos de la industria dicen que sería predecible que Combs intentara una contranarrativa, incluso desde la cárcel.

Fuentes citadas por AllHipHop señalaron únicamente que "podría estar promocionando un libro" y que la discusión está en una etapa temprana e informal.

El informe señala que Combs, antes de su arresto, ya tenía compromisos de conferencias programados y se veía regresando rápidamente a la vida pública.

50 Cent revela recientes 'comunicaciones' con el hijo de Diddy

Otra ola de informes se ha centrado en el papel continuo de 50 Cent en el discurso en torno a Combs, no solo a través de su trabajo en Netflix sino también a través de su alcance privado.

El rapero le dijo recientemente a Us Weekly que tuvo "comunicaciones" con uno de los hijos de Combs, aunque no dio detalles sobre el intercambio ni el momento.

Agregó que en un momento dado, el miembro de la familia había expresado interés en contribuir al documental para ofrecer su perspectiva y expresó preocupaciones sobre cómo podrían retratarse los acontecimientos.