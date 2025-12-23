Los fanáticos de Bridgerton se llevarán una sorpresa después de una larga espera, ya que la showrunner de la serie, Jess Brownell, adelantó lo que le espera al programa cuando regrese para su cuarta temporada en enero.

Según Brownell, la historia al estilo de Cenicienta de la pragmática criada Sophie (Yerin Ha) y el apasionado segundo hijo de los Bridgerton, Benedict, estará llena de "conflictos jugosos", basada en la novela An Offer From a Gentleman de la serie Bridgerton de Julia Quinn.

La improbable historia de amor de Benedict y Sophie

En declaraciones a Entertainment Weekly , Brownell compartió que Shondaland le dio un giro único al romance de cuento de hadas probado por el tiempo para la próxima entrega del exitoso drama romántico de Netflix .

Según el showrunner, escritor y productor, la nueva temporada presentará un nuevo personaje con el que los fanáticos de los cuentos de hadas ya están familiarizados: una criada que se enamora de un hombre rico.

Pero a diferencia de la habitual historia de Cenicienta, donde una damisela en apuros a menudo es rescatada por un apuesto príncipe, la próxima temporada de Bridgerton se alejará del cliché.

"Podemos ver a una joven muy testaruda que intenta decidir su destino por sí misma y juntar el coraje para creer y soñar con una vida mejor que la que tiene actualmente", dijo el showrunner.

Brownell añadió que la entrega de Benedict y Sophie fue "el libro más fácil de adaptar" a la pantalla chica hasta la fecha. Contiene mucho material útil para la adaptación televisiva.

"Hay muchísimas escenas ricas que nos brindaron un conflicto jugoso y situaciones de alto riesgo. Creo que los fans estarán encantados de ver muchas de las escenas del libro en la serie", añadió Brownell.

La showrunner también adelantó la increíble química entre los protagonistas de esta temporada. Recordó que ver a Thompson y Ha dar vida a sus personajes le hizo sentir como si estuviera viendo una obra de teatro debido a la tensión y la química entre los actores.

El showrunner agregó que intentaron hacer sentir la presencia de todos los miembros de la familia Bridgerton en la temporada 4.

"Es una temporada en la que intentamos que todos los hermanos se sientan presentes de alguna manera y lo más presentes posible en la historia de amor principal", compartió Brownell. "Eloise [Claudia Jessie], por ejemplo, tiene una relación muy estrecha con Benedict y este año participará en su búsqueda de la mujer enmascarada".

La creciente familia de Colin y Penélope

Además del emocionante romance entre el bohemio hijo de Bridgerton y la reticente criada, los fanáticos de la serie también verán un importante avance en las vidas de una de las parejas favoritas de los fanáticos.

It is with great pleasure this author brings to you the official announcement of the Bridgerton family’s latest addition. pic.twitter.com/pjzS9KmFAh — Bridgerton (@bridgerton) December 21, 2025

Según los avances, Colin Bridgerton (Luke Newton) y su esposa Penelope (Nicola Coughlan) regresan a la sociedad con la incorporación más dulce y linda a su familia.

También se espera que Penélope experimente las repercusiones de revelar su identidad como la poéticamente honesta Lady Whistledown. "Penélope se encuentra en una situación complicada este año, intentando complacer a la Reina sin renunciar a su integridad periodística", declaró la showrunner.

La primera parte de Bridgerton se estrena en Netflix el 29 de enero, mientras que la segunda mitad sale el 26 de febrero.