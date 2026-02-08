Bad Bunny y los jugadores de habla hispana de fútbol americano en los Patriots y los Seahawks no son los únicos latinos que brillaron en la edición de 2026 del Super Bowl, la final de fútbol americano de la NFL. Estrellas de Hollywood como Chris Hemsworth, Matthew McConaughey, Melissa McCarthy, Ben Affleck y Jennifer Aniston también tuvieron su momento, a la hora de protagonizar algunos de los comerciales más famosos de la noche.

Al lado de McCarthy, apareció nada más y nada menos que la icónica Itatí Cantoral, quien revivió las expresiones de Soraya Montenegro en un divertido comercial para la marca de maquillaje E.L.F.

Sofía Vergara, Elsa Pataki y Zoe Saldaña encabezan la lista de latinos que protagonizaron comerciales, mientras que Sabrina Carpenter y Benson Boone fueron algunas de las estrellas musicales en participar en estos anuncios publicitarios que año tras año hacen historia en la transmisión del Super Bowl.

Jeff Goodblum apareció en al menos dos. Uno para Apartment.com y otro para Xfinity. Por su parte, Emma Stone siguió como la musa del director Yorgos Lanthimos, pero esta vez no es en películas como Bugonia y Poor Things, sino en un comercial para Squarespace.

Con una audiencia estimada en 120 millones de personas, los comerciales del Super Bowl son los anuncios más caros del mundo. El precio promedio de un anuncio de 30 segundos fue alrededor de 8 millones de dólares. Sin embargo, algunas marcas pagaron hasta cerca de 10 millones de dólares por 30 segundos, especialmente por bloques premium como los alrededor del medio tiempo o momentos clave.

Aquí tienes los mejores comerciales con famosos. Iremos añadiendo más a medida que vayan apareciendo.

Itatí Cantoral y Melissa McCarthy para E.L.F

Sofia Vergara para Skechers slip-on

Elsa Pataki y Chris Hemsworth para Alexa, de Amazon, con AI

Sabrina Carpenter para Pringles

Sam Neill, Laura Dern, and Jeff Goldblum para Xfinity

Ben Affleck, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Jason Alexander para Dunkin' Donuts

Ben Stiller and Benson Boone para Instacart

Emma Stone para Squarespace

Matthew McConaughey, Bradley Cooper y Parker Posey para Uber Eats