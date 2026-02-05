Para su director, el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, y sus principales actores, Morena Baccarin y Jacob Batalan, la película de Prime Video The Wrecking Crew podría ser la receta contra la masculinidad tóxica y a favor del fin de la violencia de "hombres pequeños". Así lo dijeron en poderosas entrevistas en las que también conversamos sobre la experiencia "inesperada" de trabajar con los protagonistas Dave Bautista y Jason Momoa.

Te puede interesar: Los chinos se enamoran de Bad Bunny y entra a la lista de las canciones más populares: El lugar es lo más impactante de todo

"Me gusta explorar la desconstrucción de lo que es la masculinidad tóxica en los personajes. Me explorar personajes, ya sean superhéroes o ya sean de acción, que pueden ser hombres y tener emoción. Ese bullshit de que un hombre no llora debe quedar en el pasado", indicó Soto, conocido por liderar la versión cinematográfica del Blue Beetle, entre muchos otros trabajos.

"Me parece que eso hace hace más daño en la sociedad que bien. Nada bueno ha salido de esa actitud. Al contrario. Mira todo lo que estamos viviendo ahora mismo, lo que está sucediendo en las calles, es producto de una actitud hipermachista de hombres pequeños. Eso para mí es bien importante, que tengamos estos dos titanes que nada más de darte un handshake (apretón de manos), abrazar vulnerabilidad, abrazar emoción, pedirse perdón y hasta llorar".

En la historia, Bautista y Moma son dos hermanos muy alejados, que se unen después de la muerte de su padre en circunstancias sospechosas, para entender qué pasó y encontrar a los culpables. En el proceso acaban con todo lo que encuentran a su paso, mientras van reconstruyendo su relación.

La película es una de esas que te hace pensar sin darte un sermón. Mientras estás cerrando los ojos para no ver una nariz partida, una pelea feroz, una serie de explosiones, también aprendes que la masculinidad vulnerable es tan atractiva como la estoica.

The Wrecking Crew es un regalo para los amantes de la acción, pero también para los hombres jóvenes y todas las mujeres que los rodean.

Para Baccarin y Batalan la experiencia fue "extraordinaria por muchas razones", entre las que se destaca la historia, en la que también se celebra al inmigrante, a la mujer y "explora lo que nos hace diferentes. Sin embargo, los actores confiesan que no es una experiencia que encuentran a menudo.

Según Baccarin, nacida en Río de Janeiro y criada en la Ciudad de Nueva York, la situación de os actores de las minorías es complicada en las producciones estadounidenses. "Es más difícil porque, aunque tenemos todas estas instituciones tratabdi de resaltar nuestro valor y crear más oportunidades, siempre hay una reacción en contra. Y nos encontramos en esta área realmente complicada".

"Tampoco sé cómo definir quién es un inmigrante hoy en día, porque el mundo se ha vuelto tan pequeño y estamos todos tan conectados. Así que estoy muy confundida con lo que consideramos inmigrantes y quiénes no", agregó, por lo que aunque hay más aliados, también hay más obstáculos.

Para Batalan, quien dijo haberse "divertido como nunca", "las líneas están cada vez más borrosas", tanto en el público como en Hollywood. Por eso para él, lo mejor es enfocarse en proyectos que aporten.