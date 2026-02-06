Para cuando la selfie de Venecia apareció en su Instagram, el misterio ya no era tan misterioso. Hudson Williams, la estrella emergente de Heated Rivalry, había dejado de fingir que la mujer que veía repetidamente a su lado era solo una cara más entre la multitud, y los fans, siempre ansiosos por conectar la ficción con la vida real, de repente tuvieron que aceptar que su galán en pantalla podría haber estado fuera del mercado por un tiempo.

La ironía es evidente. Se trata de una serie impregnada de intimidad y deseo, protagonizada por dos jóvenes actores a quienes se les ha insistido incansablemente sobre si la historia de amor de sus personajes refleja sus propias vidas. Sin embargo, la relación real que más llama la atención es aquella que su protagonista pasó meses intentando ocultar. Los espectadores pueden soportar perfectamente las escenas explícitas en HBO Max; lo que realmente desconcierta a algunos es recordar que los actores, inoportunamente, actúan.

La rivalidad acalorada entre la estrella y su novia 'oculta'

Desde el momento en que Heated Rivalry irrumpió en streaming, las preguntas sobre la sexualidad de sus protagonistas, Williams y su coprotagonista Connor Storrie, fueron constantes, a menudo con un tono bastante arrogante. Storrie, en su haber, respondió con la paciencia que se podría esperar bajo ese tipo de escrutinio. "Con quién salgo, con quién me acuesto, con quién esto, aquello, lo que sea, me lo guardo para mí", dijo recientemente, enfatizando que lo que realmente importa es la historia que cuentan y el impacto que tiene. Williams se ha hecho eco de esa opinión, pero internet no suele ser conocido por escuchar cuando ya ha decidido qué quiere que sea una persona.

En ese ambiente febril surgieron los primeros rumores de una novia "secreta". Mientras "Heated Rivalry" aún se emitía en Estados Unidos, comenzaron a circular rumores de que Williams mantenía una relación estable y que había borrado discretamente sus fotos de Instagram una vez que el fandom de la serie se volvió, como suele ocurrir, intenso y, en ocasiones, violento. Si lo borró, es difícil culparlo; presentar a un civil a ese tipo de atención rara vez es un acto de bondad.

Lo que parece haber traspasado los límites, al menos para Williams, fue un reportaje de la cuenta de chismes de famosos Deuxmoi, que nombró a la mujer directamente y compartió detalles específicos sobre su relación. Su respuesta, publicada justo debajo, fue inusualmente cortante para un actor conocido por su encanto natural: "¿Sabes qué? Te he cogido bastante desprecio, Deuxmoi".

Los fanáticos lo leyeron como una especie de confirmación, pero también fue algo más: un recordatorio de que hay una diferencia entre shippear personajes y revelar información de personas reales.

Instagram oficial: La estrella de Heated Rivalry sale con Katelyn

¿Quién es la mujer a la que todos están prestando atención de repente? Se llama Katelyn, una aprendiz de tatuaje residente en Vancouver que parece especializarse en el trazo fino, ese estilo delicado, casi de boceto, que ha invadido discretamente las publicaciones de Instagram en los últimos años. Tampoco es una fan cualquiera rescatada del anonimato.

Katelyn fue la artista detrás de los ahora famosos tatuajes iguales con la leyenda "el sexo vende" que Williams y Storrie se hicieron después de la filmación, un guiño descarado a la reputación del programa como "obscenidad de hockey" y un reconocimiento irónico de la economía en la que trabajan ahora.

Storrie ha dicho que su tatuaje está en la espinilla, enmarcado por un pequeño corazón, mientras que el diseño de Williams está tatuado en la parte superior del muslo, una ubicación que, según ha bromeado, le "aconsejaron" no mostrar ante la cámara. Es una anécdota que encanta a los fans porque difumina la línea entre la química en pantalla y la camaradería fuera de ella. Pero ahora conlleva una nueva dimensión: la idea de que el mismo artista que inmortalizó su broma interna también podría ser fundamental en la vida personal de Williams.

Esa conexión se ha vuelto más difícil de ignorar. Recientemente, Williams y Storrie portaron la antorcha olímpica, y, según se informa, Katelyn estuvo con ellos en Italia, donde fue captada en fotos de fans caminando justo detrás de Williams y posteriormente vista entre la multitud.

Unos días después, un montón de fotos en el Instagram de Williams parecía oficializar la relación, como él mismo parece dispuesto a hacer. Entre los melancólicos paisajes italianos y las fotos tras bambalinas, había una entrañable selfi de él y Katelyn en Venecia; sin pie de foto que lo explicara, pero no hacía falta.

Como era de esperar, los comentarios se desataron. Una frase que resumió el estado de ánimo del fandom bromeaba diciendo que estaba de vacaciones con sus novios, un guiño cómplice a los rumores paralelos de que Storrie mantiene una relación romántica con su compañero de Heated Rivalry, François Arnaud. A Williams le gustó el comentario, lo cual es o un pequeño acto de caos o simplemente un reconocimiento de que los fans construirán sus propias narrativas, digan lo que digan.

El video, oculto más abajo en la misma publicación, parecía casi más revelador que la selfie. En él, Williams, Katelyn y Storrie comparten un helado, Storrie tan animado como siempre, y los otros dos visiblemente cómodos en su círculo. Es un momento breve, pero desmiente ese cliché trillado de celos y rivalidad; sea cual sea la vida amorosa de Williams, las personas que aparecen en él parecen llevarse extraordinariamente bien.

Por supuesto, hay un toque ligeramente absurdo en todo esto. Los fans analizan minuciosamente las tomas borrosas de la multitud, los chismes buscan influencia con "exclusivas" sobre un aprendiz de tatuaje de veintitantos años, y dos actores que han insistido repetidamente en que su vida privada no está al alcance del público observan mientras internet insiste en lo contrario.

Pero debajo del circo se esconde algo más serio: la persistente creencia de que la narración queer obliga a sus intérpretes a hacer declaraciones públicas sobre sus identidades, y que cualquiera que se resista debe estar ocultando algo vergonzoso.

Lo que realmente subraya el lanzamiento casi suave de Williams con Katelyn es la obstinación con la que la gente se aferra a sus fantasías. Puedes publicar a tu novia, a tu mejor amigo, a tu compañero de reparto, a tu perro, y alguien seguirá insistiendo en saber la "verdad" sobre ti mejor que tú mismo.

Por ahora, sin embargo, parece contento de dejar que las imágenes hablen por sí solas y de vivir, como lo expresó tan claramente ese tuit viral, como un hombre con novia, novio y absolutamente ningún interés en dar explicaciones a extraños.