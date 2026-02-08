Teyana Taylor, Sofía Vergara, Tiffany Haddish, Becky G, Bad Bunny , Eiza González, Jon Bon Jovi, J Balvin, Jon Hamm y Kevin Hart se encuentran entre las docenas de celebridades que convergieron en el Área de la Bahía durante la semana del Super Bowl LX, convirtiendo a San Francisco en un circuito de ropa urbana de alto voltaje, donde el juego fue solo una parada en un calendario repleto de experiencias de marca para fanáticos, fiestas solo por invitación y momentos de moda emergentes que atrajeron a celebridades, atletas y creadores a la misma órbita lista para la cámara.

Te puede interesar: Bad Bunny tiene un mensaje para los mexicanos y para la audiencia que lo verá en el medio tiempo del Super Bowl

Apple Music, el patrocinador principal del espectáculo de medio tiempo, preparó uno de los escenarios más fotografiados a principios de la semana con su entrevista de conferencia de prensa oficial con el artista principal Bad Bunny y los presentadores de Apple Music Radio Zane Lowe y Ebro Darden en el Moscone Center en San Francisco.

El astro puertorriqueño lució elegante en Botega Benetta.

En torno a ese ancla, el Comité Organizador del Área de la Bahía se inclinó hacia la idea de la semana del Super Bowl como un escaparate público, desde instalaciones para sesiones de fotos hasta una programación que combina deportes, tecnología y cultura. Su programación también destaca las colaboraciones de productos "Origins" de la NFL vinculadas a marcas del Área de la Bahía, un recordatorio de que las ventas del Super Bowl ya no se limitan a camisetas y gorras, sino a lanzamientos seleccionados que funcionan como cápsulas de ropa urbana.

Las marcas y minoristas de moda se apresuraron a reclamar protagonismo. El San Francisco Chronicle informó sobre la presentación de moda de Abercrombie & Fitch, repleta de estrellas, relacionada con la NFL, con Christian McCaffrey y Olivia Culpo entre los nombres principales, posicionando la "moda oficial" como parte de la identidad de la semana, en lugar de un detalle secundario.

Luego llegan los momentos de vida nocturna, donde la moda urbana tiende a ser más llamativa, más experimental y con más presencia de joyas. El ecosistema de fiestas de famosos de la semana incluyó la reunión Fanatics de Michael Rubin en el Muelle 48, que atrajo a una mezcla de celebridades de Hollywood y del deporte. Los medios que cubrieron la fiesta destacaron cómo los invitados trataron el ambiente como una alfombra roja, con looks listos para el espectáculo y accesorios de alta gama que se percibían como ropa urbana de lujo en lugar de ropa formal clásica.

Estas son algunas de las celebridades que lucieron una moda increíble durante el juego del Super Bowl y eventos relacionados.

Jon Hamm y Ana Osceola

Tiffany Haddish

Ciara