La familia de Nancy Guthrie, desaparecida, de 84 años, recibió una escalofriante demanda de rescate de 6 millones de dólares mientras la búsqueda de la madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa "Today" de NBC, entró en su octavo día.

Te puede interesar: Brad Arnold muere a los 47 años por cáncer de riñón: datos breves sobre su esposa Jennifer y el legado de 3 Doors Down

La estación de televisión local KGUN 9 de Tucson informó el sábado que recibió una nota de rescate de los presuntos secuestradores, en la que amenazaban con matar a Nancy Guthrie si la familia no cumplía con el plazo del lunes a las 5 p. m., hora local. Esta exigencia representa uno de los casos de secuestro más sonados de los últimos años que involucra a un familiar famoso.

El FBI ahora está investigando múltiples notas de rescate que se han enviado a varios medios de comunicación, cada una exigiendo millones de dólares en criptomonedas Bitcoin para el regreso sano y salvo de la anciana que desapareció de su casa de Tucson el 1 de febrero.

"Pagaremos": el desesperado mensaje en video de una familia

En un emotivo video publicado en Instagram el sábado, Savannah Guthrie apareció junto a sus hermanos Annie Guthrie y Camron Guthrie, haciendo un llamado directo a los captores de su madre.

"Recibimos su mensaje y lo entendemos", dijo Savannah Guthrie en el video, con voz firme pero tensa. "Les rogamos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Solo así tendremos paz. Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello".

La familia no reveló detalles específicos sobre el mensaje que recibieron, pero su disposición a negociar públicamente señala la desesperación que sienten la destacada periodista de la NBC y sus hermanos mientras el caso entra en su segunda semana.

El video marca un cambio significativo en la estrategia de comunicación pública de la familia. Declaraciones anteriores se habían centrado en solicitar información sobre el paradero de Nancy Guthrie, pero el mensaje del sábado reconoció haber tenido contacto directo con quienes se cree que retienen a la mujer de 84 años.

Múltiples demandas de rescate y se solicita la criptomoneda Bitcoin

Según informes de KGUN 9, la nota de rescate que amenaza con matar a Nancy Guthrie si no se cumple la demanda de 6 millones de dólares para el lunes por la noche no es una comunicación aislada. Varios medios de comunicación de la zona de Tucson han recibido notas de rescate similares, con exigencias que alcanzan millones de dólares.

Los secuestradores han solicitado específicamente el pago en Bitcoin, la criptomoneda digital cada vez más utilizada por los delincuentes debido a su aparente anonimato y dificultad para rastrearla. Este método de pago ha dificultado la capacidad de las fuerzas del orden para rastrear a posibles sospechosos.

El FBI, que lidera la investigación junto con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, ha confirmado que está examinando cuidadosamente todas las comunicaciones de rescate. Los investigadores trabajan para verificar la autenticidad de las notas y determinar si están relacionadas con la desaparición de Nancy Guthrie o si son obra de oportunistas que intentan explotar un caso de desaparición de alto perfil.

Las autoridades federales ofrecen una recompensa de 50.000 dólares por información que conduzca al regreso sano y salvo de Nancy Guthrie y al arresto de los responsables de su desaparición.

Cronología: La desaparición de Nancy Guthrie

Nancy Guthrie fue vista por última vez la noche del 1 de febrero tras cenar en casa de su hija Annie Guthrie y su yerno Tommaso Cioni. La cena tuvo lugar en su residencia, a unos 7 kilómetros de la de Nancy en Tucson.

Según los investigadores, el marcapasos de Nancy Guthrie perdió la sincronización con sus dispositivos Apple en un momento específico esa noche, un detalle tecnológico que ha proporcionado a las autoridades una cronología precisa de cuándo algo salió mal.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima ha declarado que Nancy puede haber sido secuestrada contra su voluntad de su propia residencia, aunque las circunstancias exactas de su desaparición siguen bajo investigación.

Durante siete días, la familia mantuvo la esperanza de obtener respuestas. Ahora, con las demandas de rescate y la inminente fecha límite, el caso ha adquirido una nueva urgencia y un tono más oscuro.

Atención presidencial y recursos del FBI

La repercusión mediática del caso ha atraído la atención de las más altas esferas del gobierno. El presidente Donald Trump declaró a los periodistas a bordo del Air Force One el viernes por la noche que el FBI podría estar cerca de obtener respuestas definitivas en la investigación.

Los comentarios de Trump sugieren que los investigadores federales han desarrollado pistas importantes, aunque ni el FBI ni el Departamento del Sheriff del Condado de Pima han identificado públicamente a ningún sospechoso o persona de interés en el caso.

La participación del FBI aporta importantes recursos federales a la investigación, incluida experiencia en casos de secuestro, análisis forense digital para rastrear demandas de criptomonedas y análisis de comportamiento para evaluar las comunicaciones de rescate.

No se identificaron sospechosos mientras se intensifica la investigación

A pesar de haber iniciado la investigación en su octavo día, las autoridades no han identificado públicamente a ningún sospechoso ni persona de interés. El Departamento del Sheriff del Condado de Pima se ha negado a revelar si algún familiar de Nancy Guthrie ha sido descartado como posible sospechoso, una práctica investigativa habitual en casos de personas desaparecidas.

Sin embargo, la presencia de demandas de rescate verificadas por parte de partes externas sugiere que los investigadores están tratando esto como un secuestro legítimo y no un caso que involucra a miembros de la familia.

El departamento del sheriff ha enfatizado que todas las posibilidades permanecen sobre la mesa mientras trabajan para traer a Nancy Guthrie a casa sana y salva.

Respuesta comunitaria y pública

La desaparición de la madre de Savannah Guthrie ha resonado profundamente entre los espectadores del programa "Today" de NBC, donde la periodista ha sido un rostro familiar durante años. Las redes sociales se han visto inundadas de mensajes de apoyo a la familia Guthrie y de esperanza por el regreso sano y salvo de Nancy.

Los residentes de Tucson han reportado una mayor ansiedad por la seguridad en la comunidad, especialmente entre los residentes mayores que viven solos. El caso ha generado debates sobre la seguridad en el hogar y la vulnerabilidad de las personas mayores.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre la desaparición de Nancy Guthrie a contactar al FBI de inmediato al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puede enviar información en línea a tips.fbi.gov.

A medida que se acerca la fecha límite del lunes, la angustiosa espera de la familia Guthrie continúa. Su súplica pública representa tanto un mensaje de obediencia a los secuestradores como una oración para que Nancy Guthrie regrese pronto sana y salva a sus seres queridos.

Esta es una historia en desarrollo. Se proporcionarán actualizaciones a medida que haya nueva información disponible.