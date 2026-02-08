El Super Bowl LX demostró una vez más que la noche más importante del deporte estadounidense es también una de las plataformas de marketing más poderosas para Hollywood. Además de anuncios de alto perfil, varios tráilers importantes de cine y televisión se estrenaron durante las pausas publicitarias y generaron expectación mucho más allá del estadio, aprovechando la enorme audiencia televisiva y de streaming del evento para llegar a más de 100 millones de espectadores.

Uno de los avances más esperados durante la transmisión del Super Bowl fue el nuevo vistazo a Scream 7, la última entrega de la longeva franquicia de terror de Paramount. El tráiler mostró el regreso de Ghostface y rostros conocidos, como Sidney Prescott (Neve Campbell), lo que posiciona la película como un estreno clave del género para principios de 2026, con su estreno en cines el 27 de febrero.

Los fanáticos de la animación obtuvieron nuevos vistazos de The Super Mario Galaxy Movie, la secuela de la película de 2023 de Nintendo e Illumination, así como del nuevo Minion vs Monsters.

Los estudios también aprovecharon la oportunidad para presentar The Project Hail Mary , una emocionante adaptación de ciencia ficción de la novela de Andy Weir, protagonizada por Ryan Gosling. El tráiler ofreció un vistazo a la premisa interestelar de la película, con el personaje de Gosling uniendo fuerzas con un extraterrestre para salvar la Tierra, lo que generó expectación antes de su estreno en primavera.

Disney y Lucasfilm mantuvieron su presencia con un avance relacionado con The Mandalorian y Grogu , combinando la narrativa cinematográfica con el atractivo de una franquicia televisiva. Este anuncio subrayó el poder continuo de la tradición de Star Wars para atraer la atención incluso fuera de los estrenos en cines tradicionales.

Los títulos para toda la familia también dejaron huella. Hoppers, de Pixar, se ganó un espacio en pantalla con un tráiler que destacó su elenco estelar de voces y su ingeniosa historia, mientras que otras películas animadas se enfocaron en la Super Bowl para conectar con un público más amplio y joven que sintonizaba tanto el partido como los anuncios.

Notablemente, este año estuvo ausente la típica programación de grandes avances de superhéroes de Marvel Studios. Tanto Avengers: Doomsday como Spider-Man: Brand New Day optaron por no estrenar nuevos tráilers durante la transmisión, rompiendo una larga tradición y sorprendiendo a muchos fans. En cambio, DC Comics reveló el tráiler de Supergirl antes, durante el Puppy Bowl.

Los avances de las series de televisión también se beneficiaron de la atención, con proyectos selectos de transmisión y franquicias que usaron el tiempo de emisión del Super Bowl para adelantar próximas temporadas o eventos especiales, entre ellos Las aventuras de Cliff Booth de Brad Pitt, un spin-off de Érase una vez en Hollywood, lo que refuerza cómo el evento ha evolucionado hasta convertirse en una exhibición intersectorial donde los deportes, el cine y la televisión convergen ante audiencias de todo el mundo.

