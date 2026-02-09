El ciclo de chismes tiene una forma particular de engullir a las mujeres por completo. En un momento anuncian un nuevo proyecto; al siguiente, desconocidos les preguntan si "abandonan" el grupo que las hizo famosas, como si una carrera solo pudiera ser un pasillo estrecho y cualquier puerta que abrieran fuera una señal de salida.

Seamos claros, porque el titular ya está dando vueltas: no hay ningún anuncio de que Lisa de BLACKPINK deje a Jennie, Rosé y Jisoo. Lo que se ha anunciado es algo completamente distinto: Lisa está haciendo una apuesta seria por Hollywood , con Netflix eligiéndola como protagonista de una comedia romántica inspirada en "Notting Hill". Eso no es abandono. Es ambición.

Y es, a su manera, muy acorde con el año 2026: estrellas pop globales coleccionando carreras como pasaportes, moviéndose entre la música, la televisión y el cine porque el ecosistema ahora recompensa la omnipresencia.

Lisa, Lalisa Manobal, protagonizará la comedia romántica de Netflix, aún sin título, escrita por Katie Silberman, cuyos créditos incluyen "Set It Up" de Netflix y la aclamada película "Booksmart" . El proyecto será producido por David Bernad, productor ejecutivo de "The White Lotus" , a través de su sello Middle Child Productions. Lisa también será productora ejecutiva junto a Alice Kang, un detalle que discretamente eleva la apuesta: no solo aparece para decir sus diálogos, sino que se posiciona como una figura creativa.

La película de Netflix inspirada en Notting Hill y el salto al inglés de Lisa

La comparación con "Notting Hill" no es sutil, y Netflix no parece querer que lo sea. La película de Richard Curtis de 1999 —Julia Roberts como la superestrella mundial, Hugh Grant como el librero londinense— sigue siendo una de las fantasías más reconocibles del género: la fama se encuentra con la normalidad, el romance sobrevive al deslumbramiento. Forbes, al informar sobre el nuevo proyecto, señaló que, con la inspiración de Notting Hill , es fácil imaginar a Lisa en el papel de celebridad que protagoniza el romance, aunque la plataforma de streaming no haya confirmado los detalles de los personajes.

Lo que Netflix ha confirmado, al menos a través de informes de la industria, es la forma general: se trata de una comedia romántica inspirada en "Notting Hill", modernizada, no un remake directo. Y, crucialmente, marca la primera vez que Lisa protagoniza una película en inglés. Para una estrella con una base de fans que ya se comporta como una cadena mediática global, es un siguiente paso calculado: más una consolidación que una fusión.

También llega en un momento en el que el mundo de las comedias románticas de Netflix está, francamente, ávido de acontecimientos. La participación de Silberman sugiere que la película probablemente buscará un equilibrio entre calidez y mordacidad, en lugar de pura superficialidad. Esto es importante porque la primera pregunta que se harán los espectadores cínicos es si se trata simplemente de una película para una estrella. La segunda pregunta, más dura, es si Lisa podrá con el proyecto. Netflix apuesta, en esencia, a que la respuesta a la segunda hará que la primera sea irrelevante.

De The White Lotus a Netflix: Por qué esta colaboración es importante

Esta película no surgió de la nada. Diversos informes remontan la idea a la tercera temporada de The White Lotus , donde Lisa debutó como actriz como Mook. Deadline informó que el proyecto la reúne con Bernad y que se ha desarrollado teniendo en cuenta esa relación laboral existente. Channel News Asia también señaló que los detalles de la trama y la producción aún son un secreto, lo que la industria quiere decir: el empaquetado es lo importante ahora mismo, y Netflix quiere que el anuncio se publique antes que el guion.

El crédito de Lisa como productora ejecutiva es un detalle que no puedo dejar de recordar. Durante años, se ha animado a las estrellas del pop a "actuar": a asumir roles, a ser la imagen, a ser la publicidad. Producir es diferente. Producir es una forma de influir. Significa reuniones donde se toman decisiones, no solo sets donde se implementan.

Y aquí es donde la charla sobre "¿Se va de BLACKPINK?" empieza a parecer especialmente floja. Que una integrante se expanda a la actuación y la producción no implica necesariamente una separación; refleja lo que las bandas más importantes siempre han hecho: diversificarse, crecer y seguir avanzando. La pregunta no es si Lisa puede existir fuera de BLACKPINK. Ya lo hace. La pregunta es si Netflix puede convertir esa existencia en una película que parezca más que una simple maniobra publicitaria.

Por ahora, los detalles clave —coprotagonistas, calendario de rodaje, fecha de estreno— siguen sin anunciarse. Lo que significa que la verdadera historia es la que Netflix ya ha plantado con éxito: Lisa, protagonista de comedia romántica, energía de Notting Hill , debut en inglés. Si la película terminada está a la altura de esa brillante premisa es para más adelante. La máquina ya está en marcha.