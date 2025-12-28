Muchos famosos usan su fama para hacer el bien en un mundo donde la fama suele ir acompañada de dinero. Estas estrellas han donado tiempo y dinero a causas importantes para ellos, desde fundar grupos hasta hacer grandes donaciones.

Aquí hay ocho personas famosas que son conocidas por su trabajo caritativo y las cosas buenas que han hecho por la sociedad.

1. Oprah Winfrey

Oprah Winfrey ha sido una figura clave en la labor benéfica durante mucho tiempo, centrándose en el empoderamiento y la educación de mujeres y niños. Fundó la Fundación Oprah Winfrey, que apoya proyectos de salud y educación en todo el mundo.

Winfrey impulsó la Ley Nacional de Protección Infantil, también conocida como la "Ley Oprah", para crear una base de datos de personas condenadas por abuso infantil. Para 2012, había donado unos 400 millones de dólares a causas educativas, de los cuales más de 40 millones se destinaron directamente a su fundación.

2. Angelina Jolie

Angelina Jolie ha sido una dedicada activista humanitaria desde 2001, cuando se convirtió en Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ha participado en casi 60 misiones sobre el terreno.

Ayudó a fundar la Fundación Jolie-Pitt para ayudar a personas de todo el mundo y ha luchado por los derechos de las mujeres construyendo escuelas para niñas en Kenia y Afganistán. En la London School of Economics, Jolie también imparte clases sobre los derechos de las mujeres.

3. George Clooney

George Clooney, que trabaja a menudo con su esposa Amal, apoya a refugiados y otros grupos desfavorecidos a través de la Fundación Clooney para la Justicia.

Tras la violencia en Charlottesville, la pareja donó un millón de dólares al Southern Poverty Law Center en 2017 para ayudar a combatir los crímenes de odio. Su trabajo en diversos temas sociales también le valió un lugar en la lista de las principales celebridades con obras de caridad.

4. Taylor Swift

Taylor Swift ha realizado una gran labor en favor de la salud, la educación y la ayuda en casos de desastre. En 2016, donó un millón de dólares a quienes lo perdieron todo en las inundaciones de Luisiana. En 2023, donó otro millón de dólares para ayudar a quienes perdieron todo en Tennessee debido a un desastre natural.

Durante la pandemia de COVID-19, Swift donó dinero a la Organización Mundial de la Salud y a Feeding America. También donó el dinero de su video "Wildest Dreams" a la Fundación African Parks. En 2025, fue noticia al donar $100,000 a una familia que había sufrido una tragedia.

5. Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio es un reconocido activista ambiental. Su fundación, la Fundación Leonardo DiCaprio, se creó en 1998 para trabajar en la lucha contra el cambio climático y la protección de la vida silvestre.

Ha donado millones a grupos conservacionistas y realizado documentales como "Antes del Diluvio" para difundir su mensaje. Gracias a su labor benéfica, DiCaprio es una de las celebridades más conocidas por su generosidad.

6. Lady Gaga

Lady Gaga encabeza muchas listas por su trabajo en salud mental, derechos LGBTQ+ y campañas contra el bullying.

Para combatir el acoso escolar y dar más poder a los jóvenes, fundó la Fundación Born This Way. Algunas listas la consideran la celebridad más caritativa por denunciar problemas como la pobreza y el sida.

7. Beyoncé

Beyoncé usa su fama para ayudar en desastres y la justicia social. Tras el huracán Katrina, fundó la Fundación de Sobrevivientes para ayudar a las personas a encontrar un hogar y reconstruir.

En 2016, donó 1,5 millones de dólares a grupos de derechos civiles como Black Lives Matter. Su Fondo de Impacto para Pequeñas Empresas de Propiedad de Negros, junto con la NAACP, recaudó más de 7,15 millones de dólares durante la pandemia de 2020.

8. Dolly Parton

La gente aprecia a Dolly Parton por su labor educativa y su ayuda a las personas tras desastres. Fundó la Fundación Dollywood y la Biblioteca de la Imaginación, que envía libros gratis a niños cada mes.

Parton donó un millón de dólares a la investigación de la COVID-19 y recaudó fondos para hospitales y personas que perdieron sus hogares en las inundaciones, incluyendo 700.000 dólares para las inundaciones de Tennessee. Ganó la Medalla Carnegie a la Filantropía en 2022.