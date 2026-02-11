Durante más de 10 años, las "Beliebers" se han destacado como una de las fuerzas más poderosas y orgánicas de la historia de la cultura pop. Este ejército digital siempre pareció operar impulsado por la pasión pura, promocionando incansablemente los lanzamientos de su ídolo y defendiendo su honor ante la prensa sensacionalista.

Sin embargo, una revelación reciente ha desmentido significativamente esta narrativa, sugiriendo que la maquinaria detrás del imperio de Justin Bieber era mucho más calculadora y manipuladora de lo que se creía. Un conocido administrador de una página de fans ha presentado pruebas irrefutables, exponiendo cómo el exrepresentante de Bieber, Scooter Braun, supuestamente microgestionó su producción para presionar psicológicamente al cantante.

El titiritero detrás de la cuenta de un fan

El drama estalló cuando el administrador de una cuenta de actualizaciones de Bieber, que llevaba mucho tiempo activa, publicó un conjunto de mensajes directos privados intercambiados con Braun. Estas comunicaciones datan de hace varios años y presentan un panorama inquietante de la participación del ejecutivo musical en lo que se suponía era un espacio dirigido por fans. Braun no era un simple observador pasivo; parece haber tratado la página de fans como una extensión de su equipo de relaciones públicas, dando órdenes específicas sobre qué publicar y qué omitir.

Los mensajes filtrados indican que Braun proporcionó al fan pies de foto e imágenes precisas, convirtiendo el pasatiempo de un admirador adolescente en una gestión de crisis no remunerada. El intercambio más perturbador, según se informa, ocurrió durante la complicada etapa de la gira mundial Purpose de Bieber en 2017, cuando la estrategia de Braun supuestamente pasó de la promoción a la coerción emocional a medida que la salud mental del cantante se deterioraba y estaba a punto de cancelar las fechas restantes.

Explotar la culpa para salvar una gira de 198 millones de libras

La gira Purpose fue un éxito financiero, recaudando aproximadamente 198 millones de libras (250 millones de dólares). Con millones en juego, la perspectiva de una cancelación era sin duda angustiosa para la gerencia. Según los mensajes expuestos, Braun incluso le rogó a la cuenta de fans que seleccionara contenido específicamente diseñado para hacer que Bieber se sintiera culpable por terminar la gira.

Las instrucciones fueron escalofriantemente específicas. Supuestamente, Braun le ordenó al fan que publicara videos de "niños pequeños emocionados de ver" al cantante de "Baby", con la intención de usar el amor de los fans más jóvenes y vulnerables de Bieber en su contra. Al inundar su muro con imágenes de niños decepcionados, el equipo de representantes aparentemente esperaba contrarrestar el agotamiento del cantante con un abrumador sentido de obligación. Esta revelación cambia nuestra perspectiva de esa época: mientras Bieber rogaba por un respiro para conservar la cordura, su equipo orquestaba un viaje de culpa digital para mantener el espectáculo en marcha.

Throwback to when scooter was trying to get me to get Justin to cancel his tour back in 2017 looooooooool pic.twitter.com/gnGFbhNF69 — Lauren Porteous (@LaurenDPorteous) February 9, 2026

Un patrón de control calculado

Este incidente no es un problema aislado, sino que parece formar parte de un patrón más amplio de comportamiento controlador que ha salido a la luz recientemente. Los mensajes filtrados sugieren que Braun vigilaba de cerca la cuenta para asegurarse de que estuviera alineada con sus planes específicos para Justin. Fans y críticos están furiosos, señalando lo inapropiado que es usar a una fan, que probablemente era solo una adolescente en ese momento, como peón en una operación comercial masiva.

El uso de la manipulación psicológica con fines de lucro ha generado fuertes comparaciones con otras disputas directivas de alto perfil. Muchas Beliebers ahora se hacen eco de la opinión de los fans de Taylor Swift respecto a las prácticas comerciales de Braun, y en redes sociales existe un consenso generalizado de que este comportamiento se asemeja mucho más a manipulación psicológica que a asesoramiento profesional.

Justin Bieber’s fan, who ran a fan page for him, exposed her DMs with Scooter Braun and Bieber.



The DMs show that they were given instructions by Bieber’s former manager about post captions and what to post or avoid posting. Bieber also interacted with fan. pic.twitter.com/v2W7ZBoO8H — 21 (@thegala21) February 10, 2026

La separación final

Estas filtraciones llegaron justo después de la ruptura definitiva entre el artista y su manager de toda la vida. A principios de 2025, la situación se había desmoronado por completo: Bieber incluso bloqueó a Braun en redes sociales. A pesar de su acuerdo para cortar relaciones comerciales, la animosidad sigue siendo evidente. El fandom percibe estos mensajes directos como una profunda traición: la constatación de que su genuino amor por el artista fue explotado por la agencia para manipularlo.

La reacción ha sido intensa. Mientras las Beliebers se ponen del lado de Justin, las revelaciones sirven como un sombrío recordatorio de cómo la industria puede explotar la conexión entre una estrella y sus fans para obtener beneficios comerciales.