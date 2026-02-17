La historia entre Devin Booker, Bad Bunny y Kendall Jenner ha generado tensión constante, ya que ambos fueron pareja de la super modelo. Booker salió con Jenner en 2020, pero su relación intermitente solo duró dos años. En 2023, Jenner fue vinculada con Bad Bunny y estuvieron juntos durante un año.

Aunque Jenner no está saliendo actualmente con ninguno de los dos, la estrella de telerrealidad ha estado coqueteando con Booker en redes sociales, lo que ha desatado nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, los recientes comentarios de Booker sobre la actuación récord de Bad Bunny en el Super Bowl han reavivado los rumores de una disputa entre ambos famosos.

Devin Booker had a very interesting response on Bad Bunny’s halftime show:



“I’m Mexican, I didn’t watch to be completely honest.” pic.twitter.com/7hFoBRcS8p — SM Highlights (@SMHighlights1) February 16, 2026

'No vi'

Durante una entrevista reciente con un periodista, se le pidió a Booker que comentara sobre la actuación récord de Bad Bunny en el Super Bowl . Le dijo directamente al periodista que no vio la actuación, a pesar de que fotos y videos mostraban que estaba con Jenner en el evento deportivo.

No está claro si los comentarios del All-Star de la NBA se vieron influenciados por el error del periodista al referirse a él como puertorriqueño. Booker tuvo que corregirlo, afirmando que en realidad es mexicano. Bad Bunny, por otro lado, es puertorriqueño. Los seguidores de ambas celebridades están convencidos de que su disputa se debe a Jenner.

¿Devin Booker y Kendall Jenner volverán a estar juntos?

Antes del Super Bowl, Jenner apareció en uno de los comerciales del evento deportivo donde se burló de la llamada maldición Kardashian, que afirma que quien sale con las integrantes femeninas del clan Kardashian-Jenner experimenta una caída en su carrera y vida personal.

Tras el lanzamiento del anuncio, Jenner apareció en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", donde declaró su apoyo a los New England Patriots. Poco después, Booker la etiquetó en uno de sus comentarios y bromeó con su exnovia sobre que los Seahawks habían conseguido el anillo incluso antes que ella. Jenner, de forma divertida, le preguntó a Booker cómo estaba su tobillo, ya que se había lesionado recientemente. Booker le respondió y le dijo que debería ir a frotarle el tobillo.

Las bromas coquetas entre los ex fueron más que suficientes para convencer a los fans de que podrían volver juntos.

They both dated same girl so they already had a beef pic.twitter.com/SnHmt6ddOb — Eli (@esrv21) February 16, 2026

Los fanáticos están divididos por una supuesta disputa

Los fans están divididos en cuanto a Booker y Bad Bunny. Algunos dijeron que ni siquiera habrían visto el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny si hubieran sido la estrella del baloncesto. Otros afirmaron que los mexicanos y los puertorriqueños simplemente no se llevan bien, y lo mismo podría decirse de Booker y Bad Bunny.

"Ambos salieron con la misma chica, así que ya tenían un problema", escribió una persona.

"¿Por qué siente la necesidad de decir que es mexicano? Bad Bunny llegó al número uno en China y no son puertorriqueños", escribió otra persona.

"¿Por qué el único grupo de hispanos que veo odiando a Benito son los mexicanos?" añadió otra persona.

La tensión entre Booker y Bad Bunny continúa desarrollándose ante el ojo público, con los usuarios de las redes sociales analizando cada comentario e interacción en busca de pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación.