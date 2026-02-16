La figura del surf de California, Kurt Van Dyke , de 66 años, residente de Costa Rica desde hace mucho tiempo conocido por sus profundos vínculos con la comunidad mundial del surf, fue asesinado en una violenta invasión a su hogar que dejó a amigos, familiares y a la comunidad de la costa caribeña tambaleándose.

Van Dyke, originario de Santa Cruz, California , fue encontrado muerto la mañana del sábado en su casa en Hone Creek, Cahuita, en el Caribe costarricense. Las autoridades locales informaron que su cuerpo presentaba signos de asfixia y múltiples puñaladas , y los agentes lo encontraron debajo de una cama con una sábana cubriéndole la cabeza y un cuchillo cerca, según un examen forense preliminar.

Según el Tico Times , el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) respondió a un reporte poco antes de las 11 a. m. e inició una investigación por homicidio. La policía cree que el ataque ocurrió durante un robo a una vivienda que también tuvo como blanco a la novia de Van Dyke, una mujer de 31 años identificada solo por su apellido, Arroyo, quien sobrevivió al asalto.

Arroyo declaró a los investigadores que estaba en la ducha cuando dos intrusos armados irrumpieron en el apartamento. Los agresores la ataron de pies y manos con bridas y la encerraron a ella y a Van Dyke en una habitación durante varios minutos. Los sospechosos huyeron del lugar con objetos de valor de la vivienda, incluido el Hyundai Elantra 2013 de la pareja, que, según se informa, fue grabado en las cámaras de seguridad cercanas al salir de la propiedad.

Vecinos y residentes locales describieron una comunidad playera caribeña, típicamente tranquila, conmocionada por la brutalidad del crimen. Puerto Viejo de Talamanca y los pueblos aledaños son populares entre surfistas y viajeros internacionales, conocidos más por su relajada cultura playera que por la violencia.

Roger Sams, presidente de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur de Costa Rica, dijo a los medios locales que la región había disfrutado de un período relativamente tranquilo en los últimos años y que el incidente era impactante y triste para los lugareños que valoran el estilo de vida tranquilo de la zona.

La vida de Van Dyke estuvo profundamente entrelazada con el mundo del surf y la comunidad costarricense que ayudó a forjar. Se mudó a la costa caribeña a principios de los 80 y se convirtió en una figura clave de la escena surfera local, surfeando con regularidad la poderosa ola de Salsa Brava, lo que le granjeó el respeto de los surfistas internacionales. Su presencia en Puerto Viejo se extendió más allá de las olas como propietario del Hotel Puerto Viejo , un modesto alojamiento que recibía visitantes de todo el mundo y contribuía a la economía turística local.

Amigos y conocidos han usado las redes sociales para lamentar su pérdida, compartiendo recuerdos personales y homenajes. Un viejo amigo escribió que el espíritu y la generosidad de Van Dyke dejaron huella en todos los que conoció, y añadió que "algunas personas dejan huella; tú dejaste huella".

Van Dyke era parte de una conocida familia de surfistas del norte de California; su padre y su madre fueron figuras tempranas de la cultura del surf de esa región, mientras que sus parientes también operaban el rancho Van Dyke de la familia en Gilroy, conocido por producir albaricoques y cerezas para los mercados locales.

Las autoridades costarricenses aún no han realizado arrestos en relación con el caso y continúan recopilando pruebas, incluyendo entrevistas a testigos y la revisión de grabaciones de vigilancia. Las autoridades han solicitado al público cualquier información que pueda contribuir a la investigación.