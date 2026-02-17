Katt Williams afirma que guarda secretos perjudiciales sobre Will Smith y Eddie Murphy y dice que eligió deliberadamente no revelar información que podría haber acabado con sus carreras.

En una entrevista reciente con Big Boy, el comediante revisó su explosiva aparición de 2024 en el podcast Club Shay Shay y reafirmó su decisión de hablar abiertamente sobre sus colegas del mundo del espectáculo. Según HotNewHipHop, Williams dejó claro que no se arrepiente de haber expresado sus quejas dentro de la industria del entretenimiento.

Durante la conversación, Williams abordó las críticas en torno a sus comentarios virales. "No tengo miedo de no decir nada", dijo. "Lo diré".

La entrevista a la que hizo referencia generó titulares tras criticar a varios comediantes y artistas de renombre, como Kevin Hart, Steve Harvey y Tiffany Haddish. La reacción fue inmediata, y Williams afirmó que su colega cómico Dave Chappelle lo contactó en privado después.

Al recordar ese momento, Williams describió el intercambio con mesura. "Chappelle entró en la habitación. Tuvimos una conversación muy agradable porque somos amigos desde hace años", recordó Williams. "Y entonces me explicó que había lastimado a algunas personas muy queridas para él".

A pesar de la controversia, Williams sugirió que actuó con moderación. Argumentó que lo que el público escuchó fue solo una fracción de lo que él sabe.

Al explicar su estrategia, Williams dijo que suavizó el golpe intencionalmente. "Los golpes de nocaut fueron eliminados, dejando solo los jabs para no arruinar por completo a quienquiera que mencionara", describió. "Will Smith sabe lo que no he contado. [...] Eddie Murphy sabe lo que no he dicho".

Los comentarios añaden otro capítulo a la controversia sobre las apariciones de Williams en los medios. Durante una aparición en el Festival Vulture de la revista New York Magazine en 2024, hizo declaraciones similares sobre ocultar acusaciones más graves.

Al reflexionar sobre sus intenciones en ese momento, Williams fue sincero. "Me propuse arruinar las carreras de las personas de las que hablaba", compartió. "Pero fue tan brutal que borré todos los golpes de gracia y solo dejé los jabs, para que el cómico del que hablo supiera: 'Conozco su verdadera historia, cabrones'. Voy a contar esto, pero ya saben qué más sé".

Los representantes de Smith y Murphy no han respondido públicamente a los últimos comentarios.

En otras noticias, Katt Williams, de NBC Nueva York, declaró a GQ que cree que Sean "Diddy" Combs estuvo involucrado en la muerte de Tupac Shakur en 1996, una afirmación que nunca se ha confirmado. Aseguró que su admiración por Tupac alimentaba su ira y prometió que buscaría venganza si se le diera la oportunidad.

Williams ya había planteado acusaciones similares durante su aparición viral en el Club Shay Shay. Diddy se encuentra actualmente encarcelado en Brooklyn por tráfico sexual y extorsión, cargos que él niega. Su abogado ha mantenido su inocencia y su plena cooperación con las autoridades.