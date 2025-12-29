Timothée Chalamet celebró su cumpleaños número 30 el sábado 27 de diciembre, compartiendo fotos antiguas, humor divertido y un mensaje especial de la estrella de Britain's Got Talent, Susan Boyle.

El actor celebró el hito con una publicación en Instagram que les dio a los fanáticos un vistazo a su infancia y momentos recientes.

En la publicación, Chalamet compartió una serie de imágenes que lo muestran jugando fútbol y ping pong cuando era niño, junto con una dulce foto con su padre, Marc Chalamet.

También incluyó fotografías más recientes de él mismo nadando con la cabeza rapada.

"GRACIAS POR LOS DESEOS DE CUMPLEAÑOS, GRACIAS, GRACIAS, ¡¡¡¡¡¡¡TIMMYTIM ES OFICIALMENTE TÍO #tíotimmytim", escribió, haciendo referencia en broma al término coloquial "tío" para dar a entender que oficialmente se está haciendo mayor.

El cumpleaños de Chalamet se hizo aún más memorable cuando Susan Boyle lo sorprendió con un saludo musical.

En un video, la cantante de 64 años cantó "Feliz cumpleaños" y le deseó lo mejor al entrar en una nueva década, informó People .

Chalamet compartió el clip en sus Historias de Instagram con una respuesta simple y entusiasta: "¡GRACIAS SUSAN!"

Timothée Chalamet honra a Susan Boyle por soñar en grande

La interacción estuvo relacionada con la última película de Chalamet, "Marty Supreme".

Le había regalado a Boyle una chaqueta especial inspirada en la película como parte de un esfuerzo promocional que también incluyó a celebridades como Tom Brady, Justin Bieber y Kylie Jenner.

Según la revista US Magazine , durante una gira de prensa por el Reino Unido para la película, Chalamet explicó por qué eligió a Boyle: "Ella soñaba en grande. Soñaba más que todos nosotros. ¿A quién no le conmovió eso? Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue como la llegada de YouTube, ¿sabes?".

La propia Boyle confirmó haber recibido la chaqueta y expresó su humildad al decir: "Todos empezamos en algún lugar, con un sueño y un poco de esperanza, ¿no? ¡Todos deberíamos soñar en grande!".

Chalamet ha tenido un 2025 destacado, ganándose premios por su papel como Bob Dylan en "A Complete Unknown", incluidas nominaciones a los Oscar, premios BAFTA, premios Critics' Choice y Globos de Oro.

Ganó por su actuación en los premios Screen Actors Guild Awards, donde compartió: "Sé que la gente no suele hablar así, pero quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes".