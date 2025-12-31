El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, está a punto de hacer historia con su juramentación en la abandonada estación de metro City Hall, un lugar impregnado del pasado del transporte de la ciudad. La ceremonia privada tendrá lugar a la medianoche del 1 de enero de 2026. Ofrecida por la Fiscal General Letitia James, precede a un evento público más amplio. Este lugar, donde se celebrará la toma de posesión de Zohran Mamdani en la abandonada estación City Hall, representa una fusión de tradición e ideales progresistas.

Esto coincide con la defensa de Mamdani del transporte público, un principio fundamental para este socialista democrático que ha defendido la vivienda asequible y la equidad social en Queens desde su elección a la Asamblea en 2020. Su elección subraya su dedicación a la clase trabajadora, haciéndose eco del propósito original del metro.

La histórica estación del antiguo ayuntamiento

La historia de la estación comenzó en 1900 con una licitación, seguida de una construcción que empleó a miles de trabajadores. Se inauguró el 27 de octubre de 1904 como la parada inaugural de la primera línea de metro de Nueva York, exhibiendo una arquitectura neorrománica con techos abovedados de azulejos de Guastavino, lámparas de araña de latón y claraboyas emplomadas provenientes del Parque del Ayuntamiento.

Formaba parte del sistema de Tránsito Rápido Interborough , construido con un presupuesto de 25,9 millones de libras (35 millones de dólares) por el contratista John B. McDonald. La inauguración incluyó un primer viaje ceremonial con el alcalde George McClellan a los mandos. Para 1945, los trenes más largos hicieron impracticable el estrecho circuito, lo que provocó su cierre en Nochevieja de ese año.

Preservado debido a su uso limitado, ahora alberga visitas exclusivas al Museo de Tránsito de Nueva York que cuestan £37 ($50) por persona y que se agotan rápidamente.

La elección simbólica y la visión política de Mamdani

Nacido en Kampala, Uganda , en 1991, Zohran Kwame Mamdani emigró a Nueva York a los siete años y fue elegido miembro de la asamblea estatal en 2020 como socialdemócrata. Su victoria en la alcaldía de 2025 lo convierte en el primer alcalde musulmán y surasiático de la ciudad de Nueva York.

La selección de la estación enfatiza la revitalización de una infraestructura pública transformadora para los neoyorquinos comunes. " Cuando la estación Old City Hall se inauguró por primera vez en 1904, una de las 28 estaciones originales del metro de Nueva York, fue un monumento físico a una ciudad que se atrevió a ser hermosa y a construir grandes cosas que transformarían la vida de los trabajadores", afirmó Mamdani.

Esto se vincula con su programa de guarderías infantiles universales, servicios de autobús gratuitos y congelación de alquileres para un millón de viviendas estabilizadas. Letitia James describió el metro como el elemento vital y el gran ecualizador de la vida urbana.

Ceremonias, celebraciones e implicaciones más amplias

El íntimo juramento de medianoche incluirá a la familia y asesores de Mamdani , convirtiéndolo oficialmente en el 111.º alcalde. A la 1:00 p. m., se realizará una juramentación pública en la escalinata del Ayuntamiento, presidida por el senador Bernie Sanders, con un discurso inaugural. Las festividades incluyen una fiesta callejera sin autos en Broadway, entre las calles Liberty y Murray, con música en vivo y puestos comunitarios para miles de personas.

Como informó CBS Nueva York en X, el equipo de transición de Mamdani anunció el juramento en la abandonada estación de metro Old City Hall, en el Bajo Manhattan. El cierre de calles interrumpirá el tráfico en el Bajo Manhattan desde las 11:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Mayor-elect Zohran Mamdani will take his oath at the abandoned Old City Hall subway station in Lower Manhattan, his team announced. https://t.co/tjrTHBiov1 — CBS New York (@CBSNewYork) December 29, 2025

Al 30 de diciembre de 2025, los preparativos anunciados a principios de este mes indican que todo marcha según lo previsto. La toma de posesión de Zohran Mamdani en la abandonada estación City Hall no solo pone de relieve un tesoro olvidado, sino que también establece el transporte público y la equidad como pilares de su administración, con posibles efectos en la futura financiación de infraestructuras y políticas sociales.