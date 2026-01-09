MrBeast, el YouTuber más seguido del mundo, se ha visto involucrado inesperadamente en la batalla legal entre NewJeans y su sello discográfico, ADOR. La situación cobró fuerza después de que sus fans inundaran sus redes sociales con llamadas para ayudar a Danielle, una de las integrantes del grupo. La campaña no surgió de la propia Danielle, sino de sus fans, que esperaban que su riqueza y visibilidad cambiaran la situación.

NewJeans saltó a los titulares en noviembre de 2024 cuando sus cinco integrantes anunciaron su decisión de abandonar ADOR. Esta decisión llevó a ADOR, filial de HYBE, a solicitar una orden judicial que impidiera al grupo participar en actividades comerciales. En octubre, un tribunal coreano dictaminó que los integrantes debían cumplir sus contratos vigentes con el sello.

La destitución de Danielle y la escalada legal

Danielle Marsh, conocida como Danielle, es miembro del grupo femenino surcoreano NewJeans. Dentro del grupo, Danielle es conocida por sus contribuciones vocales y su fluidez en inglés, lo que la ha posicionado como una portavoz clave durante las promociones internacionales. También participó en la composición de canciones y proyectos creativos relacionados con los lanzamientos del grupo, contribuyendo al atractivo global de NewJeans.

A finales de 2024, Danielle se convirtió en el centro de atención pública tras las disputas legales entre NewJeans y ADOR. Dos meses después del fallo judicial, ADOR anunció la destitución de Danielle de NewJeans. La discográfica también presentó una demanda de indemnización contra ella, lo que convirtió la disputa en un caso legal individual.

Tras estos acontecimientos, la actividad de los fans se intensificó en línea. Los seguidores, conocidos como Bunnies, comenzaron a atacar TikTok y otras plataformas de MrBeast. Sus mensajes abarcaban desde solicitudes de ayuda legal hasta llamadas más generales como "Salven NewJeans", y algunos sugirieron que comprara ADOR o incluso HYBE.

El comentario que despertó la atención mundial

El 5 de enero, un medio de entretenimiento informó en X que los fans estaban publicando muchísimos videos de TikTok de MrBeast. En respuesta a los comentarios, MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, respondió con un breve mensaje: "¿Qué tengo que hacer?", escribió.

La respuesta se viralizó rápidamente. La reacción convirtió lo que inicialmente había sido una campaña impulsada por los fans en un debate generalizado.

Idc how it happens but if someone helps Danielle win this battle they’re good in my books. It’ll be such an awful precedent to set if HYBE/ADOR actually win this — 優木 せつ菜 🇯🇵 | Medalist season 2 (@Nljigakulive) January 8, 2026

La situación se agravó aún más tras la publicación de un vídeo de una de las transmisiones en vivo de MrBeast. Durante la transmisión, le preguntaron directamente: "¿Considerarías comprar ADOR o NewJeans?". Su respuesta avivó la discusión.

"Sí", dijo, antes de agregar, "30 millones es mucho para cualquiera, pero quiero decir, si tiene sentido..."

No se ha confirmado que se produzca dicho pago. MrBeast no ha anunciado ninguna participación formal ni ha esbozado condiciones ni intenciones más allá de su breve comentario.

Lo que piden los fans

Las reacciones en línea han sido muy diversas. Algunos fans han presentado el posible apoyo financiero como una cuestión de justicia. "No sé cómo sucede, pero si alguien ayuda a Danielle a ganar esta batalla, me parece bien", decía un comentario. Otros cuestionaron si la atención podría generar más presión para Danielle en lugar de alivio.

Varios usuarios también señalaron límites prácticos. "No se puede comprar una empresa simplemente porque se quiera", escribió uno, señalando que las sentencias judiciales determinarían las cifras de la indemnización. Otro añadió que cualquier pago solo se aplicaría si el tribunal fallaba a favor de ADOR.

Dónde están las cosas ahora

Por el momento, MrBeast no ha comprometido formalmente 23,5 millones de libras (aproximadamente 30 millones de dólares) ni ninguna otra suma a Danielle. Tampoco hay indicios de que planee comprar ADOR o HYBE. Su participación se limita a comentarios en línea y curiosidad pública.