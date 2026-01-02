Durante gran parte de la década de 1980, la música pop coreana era una escena pequeña y local que pocos fuera de Corea del Sur conocían. Pero todo cambió en 1992 cuando un grupo llamado Seo Taiji and Boys apareció en el escenario de la televisión surcoreana con algo completamente nuevo: una combinación de hip-hop estadounidense, música dance y rock, todo interpretado con coreografías sincronizadas.

Este momento marcó el nacimiento del K-pop moderno tal como lo conocemos hoy: una industria multimillonaria con fanáticos en casi todos los rincones del mundo.

Décadas de 1990 y 2000

Durante la década de 1990, se formó la primera generación del K-pop. Seo Taiji and Boys demostró que los adolescentes podían conectar con la música que combinaba la identidad coreana con influencias globales. Poco después, compañías de entretenimiento como SM Entertainment crearon grupos de ídolos como HOT y SES, que marcaron el verdadero comienzo de lo que se conoce como la primera generación del K-pop.

Para la década del 2000, la segunda generación del K-pop estaba tomando forma. Grupos como TVXQ, Super Junior y Girls' Generation debutaron uno tras otro. Estos grupos comenzaron a actuar no solo en Corea del Sur, sino también en Japón y el Sudeste Asiático, expandiendo paulatinamente el alcance del K-pop más allá de su país de origen.

Girls' Generation, en particular, se convirtió en un éxito masivo en Japón cuando lanzaron un álbum japonés en 2011, convirtiéndose en el primer grupo de chicas no japonés en vender un millón de copias.

Gangnam Style y las redes sociales

Todo se aceleró en 2012 cuando Psy lanzó "Gangnam Style". Se convirtió en el primer video en la historia de YouTube en superar los mil millones de visualizaciones , y el pegadizo baile de montar a caballo apareció en flash mobs, programas de televisión e incluso en el entretiempo de partidos de fútbol americano. El éxito de Psy introdujo la música coreana a personas que nunca antes habían oído hablar del K-pop.

Casi al mismo tiempo, las redes sociales estaban transformando la difusión global de la música. Twitter, Instagram, YouTube y, posteriormente, TikTok, permitieron a los grupos de K-pop conectar directamente con sus fans en todo el mundo sin necesidad de la radio o la televisión tradicionales. Las compañías de entretenimiento de K-pop reconocieron rápidamente esta oportunidad y comenzaron a usar las redes sociales estratégicamente para promocionar a sus artistas y construir comunidades de fans.

K-pop moderno

La tercera generación del K-pop, que comenzó a principios de la década de 2010, trajo consigo un éxito global sin precedentes. BTS, un grupo de chicos que debutó en 2013, se convirtió en uno de los grupos más influyentes del K-pop moderno. Utilizaron las redes sociales , las plataformas de streaming y la colaboración global para construir una base de fans mundial sin precedentes en la industria.

BLACKPINK, un grupo de chicas que debutó en 2016, logró un éxito igualmente sorprendente, rompiendo récords de YouTube con sus videos musicales y actuando en importantes festivales internacionales como Coachella.

En 2020, el mercado musical de Corea del Sur experimentó un crecimiento histórico del 44,8%, convirtiéndose en el mercado musical de más rápido crecimiento del mundo ese año.