El legendario rockero puede estar rodeado de estadios llenos y fans fervientes en todo el mundo, pero a puerta cerrada, el matrimonio de Sir Rod Stewart con Penny Lancaster lidia con los sutiles desafíos que conlleva un romance de décadas y una vida cada vez más consumida por el trabajo. A sus 80 años, el ícono británico sigue más ocupado que nunca, haciendo malabarismos con la gira One Last Time por Norteamérica, conciertos en el Caesars Palace de Las Vegas y grabaciones de estudio que no dan señales de frenar su prolífica carrera.

Para Lancaster, de 54 años, la exmodelo y actriz que se casó con Stewart en 2007, compartir a su esposo con una agenda cada vez más apretada se ha vuelto más complicado. La pareja, que cumplió 25 años juntos en los últimos meses, se enfrenta a un desafío habitual en las relaciones a largo plazo: equilibrar la ambición profesional con la conexión íntima. Fuentes cercanas a ellos sugieren que, a medida que los compromisos de Stewart se han intensificado, su otrora vibrante relación romántica ha perdido parte de su chispa.

El costo de las giras constantes

El cantante de "¿Crees que soy sexy?" fue famoso en su día por su energía inagotable dentro y fuera del escenario, una reputación forjada durante décadas de éxitos discográficos, relaciones de alto perfil y ocho hijos con tres exesposas y dos parejas anteriores. Hoy, ese vigor legendario parece haber dado paso al agotamiento. Según fuentes cercanas, la apretada agenda de Stewart le deja con poca energía para dedicarse a su matrimonio una vez que baja del escenario.

"Penny siente que apenas lo reconoce", dijo una fuente cercana a la vida privada de la pareja. "Solía estar rebosante de energía. Trabajaba duro, pero aún le quedaba mucho por dar".

La dinámica, según la fuente, ha cambiado notablemente en los últimos años. Si bien antes la pareja se escapaba con viajes improvisados y priorizaba las citas nocturnas regulares, esos momentos se han vuelto cada vez más escasos.

"Hoy en día, apenas consigue captar su atención el tiempo suficiente para disfrutar de una salida nocturna", añadió la fuente. "Solían irse en un abrir y cerrar de ojos, y las citas nocturnas eran una parte importante de lo que los mantenía unidos. Ahora él está trabajando o descansando".

Cuando Stewart y Lancaster se casaron en 2007, el rockero tenía 62 años y estaba animado por la vitalidad que había sustentado una carrera de cinco décadas. Ahora, 18 años después de casarse, la tensión de sus incansables compromisos profesionales es más difícil de ignorar.

La gira "One Last Time" de Stewart, que se extiende de marzo a agosto por Norteamérica, es otra tarea agotadora. Además de la gira, también está terminando lo que él describe como un álbum country y trabajando en un disco original, proyectos que exigen tanto concentración creativa como tiempo en el estudio.

Cuando el trabajo se convierte en el tercer socio

Lo que hace que la situación de Stewart sea particularmente conmovedora es que la necesidad económica no motiva estas decisiones. El legendario artista ostenta una fortuna estimada en 240 millones de libras (aproximadamente 300 millones de dólares), una cantidad que le permitiría vivir cómodamente varias vidas de ocio. Sin embargo, continúa superándose sin descanso, priorizando su carrera y su conexión con el público por encima de los momentos íntimos que una vez definieron su relación con Lancaster.

"Penny no entiende por qué se esfuerza tanto por trabajar y entretenerse a costa de su vida privada", comentó una fuente. "Dice que se siente como si estuviera casado con su carrera en lugar de con ella".

La situación se complica aún más por las realidades prácticas de su vida en común. Lancaster es madrastra de los seis hijos adultos de Stewart, fruto de relaciones anteriores, y madre biológica de sus hijos Alistair, de 19 años, y Aiden, de 14. A pesar de que todavía hay jóvenes adultos en casa, los momentos de intimidad de la pareja se han vuelto cada vez más limitados.

Los rigores del ensayo y las presentaciones en vivo tienen un impacto físico y mental extraordinario en alguien que se acerca a su novena década, incluso en alguien tan en forma como Stewart. Cuando no está actuando, reveló la fuente, está "prácticamente tendido de espaldas", lo que le deja poca energía para la espontaneidad y la atención que Lancaster anhela.

"Ensayar y hacer sus espectáculos le agota muchísimo", explicó la fuente. "Cuando no está en su mejor momento, por así decirlo, está prácticamente tumbado de espaldas. Penny siente que el público, los fans e incluso sus amigos reciben una versión de Rod, y ella recibe otra, y empieza a quejarse". Esta observación apunta a un profundo desequilibrio en la forma en que Stewart distribuye sus reservas: da lo mejor de sí mismo al público, mientras que su persona más cercana recibe lo que queda cuando la atención se desvanece.

La ironía es cruda: Stewart ha forjado una carrera y una vida marcadas por el romance, la seducción y una conexión casi mitológica con la pasión. Sin embargo, el hombre que cantó "Tonight's the Night" y "Hot Legs" a millones de personas ahora lucha por encontrar la energía necesaria para mantener la conexión íntima con la mujer que lo ha apoyado durante casi dos décadas.

Queda por ver si Stewart finalmente atenderá la súplica tácita de su esposa de retirarse de las giras incesantes y recuperar el romance que una vez definió su relación. Por ahora, el rockero de 80 años parece decidido a exprimir al máximo el potencial de un cuerpo que, según admite, es plenamente consciente de la naturaleza finita de la vida.