Kendall Jenner y su ex pareja Devin Booker han atraído nueva atención después de intercambiar comentarios divertidos en las redes sociales luego de la aparición de Jenner en un anuncio del Super Bowl .

La interacción se produjo tras la publicación de un anuncio de Fanatics Sportsbook protagonizado por Jenner , que hacía una referencia desenfadada a su historial amoroso con deportistas profesionales. Booker, quien salió con Jenner entre 2020 y 2022, respondió públicamente en la sección de comentarios, lo que dio lugar a un breve intercambio entre ambos.

Ni Jenner ni Booker han sugerido que el intercambio reflejara algo más que humor, pero la interacción fue ampliamente compartida en línea, atrayendo nuevamente la atención hacia su relación pasada y la forma en que los intercambios entre celebridades son analizados en las plataformas sociales.

El anuncio del Super Bowl genera un intercambio en las redes sociales

El intercambio comenzó después de que Jenner apareciera en un anuncio del Super Bowl titulado "Apuesta por Kendall", que hacía referencia a la idea de que los atletas con los que había salido habían experimentado un bajón en su rendimiento. En el anuncio, Jenner bromeó diciendo que ahora apoyaba a jugadores de fútbol americano, un comentario que llamó la atención en internet.

Booker, de 29 años, comentó debajo de una publicación sobre el anuncio en Instagram , haciendo un comentario jocoso que hacía referencia a Jenner y a una rivalidad deportiva. Jenner, de 30 años, respondió con un emoji y un breve comentario reconociendo una lesión de tobillo que Booker había sufrido recientemente jugando para los Phoenix Suns .

Booker respondió de nuevo con un breve comentario, manteniendo el tono informal. Los comentarios permanecieron visibles durante varias horas y se compartieron ampliamente en otras plataformas.

Reacción en línea y comentarios públicos

El intercambio generó una reacción generalizada en redes sociales , donde los usuarios republicaron capturas de pantalla y comentaron la interacción. Algunos interpretaron los comentarios como bromas amistosas entre exparejas, mientras que otros lo vieron como un ejemplo de cómo las figuras públicas interactúan en línea.

Ni Jenner ni Booker emitieron una declaración formal sobre la atención recibida. Ambos han evitado previamente hablar públicamente en detalle sobre su vida privada, especialmente tras el fin de su relación.

kendall jenner and devin booker!!! pic.twitter.com/yYvgjLohXa — kendall jenner archive (@archivekend) January 29, 2026

I don't know if Devin and Kendall are back or they're just shading the fuck outta each other lmaooooo



He said rub it I can't 😆😆😆 pic.twitter.com/fBJTm43Igh — ☄️ Kath☄️ (@lookatmymood) January 29, 2026

Devin Booker trolls his ex-girlfriend, Kendall Jenner, and tells her to come rub it after saying the Seahawks will get a ring before her. pic.twitter.com/jGBuH8tZkR — No Jumper (@nojumper) January 30, 2026

Devin Booker beefing with Kendal Jenner on Instagram



💀💀💀 pic.twitter.com/gRHFaz8zPh — Dos (@Dos_knowsball) January 29, 2026

Antecedentes de la relación entre Jenner y Booker

Jenner y Booker fueron vinculados por primera vez en 2020 y confirmaron su relación ese mismo año. Fueron vistos juntos de forma intermitente durante los dos años siguientes, apareciendo en eventos privados y en redes sociales, aunque mantuvieron su relación en gran medida fuera del foco público.

La pareja terminó su relación en 2022. En aquel momento, algunas fuentes citaron como factores contribuyentes las diferentes prioridades y agendas. Ni Jenner ni Booker dieron detalles públicos sobre la ruptura.

Desde entonces, ambos han continuado sus respectivas carreras. Jenner se mantiene activa en el modelaje, la televisión y los negocios, mientras que Booker sigue jugando en la NBA y representando a los Suns.

No hay indicios de cambio en el estado civil

A pesar de las especulaciones en línea, ninguna de las partes ha indicado que el reciente intercambio refleje un cambio en su relación. Representantes de Jenner declinaron hacer comentarios al ser contactados por medios estadounidenses, y Booker no ha abordado públicamente la interacción.

El breve intercambio ha desaparecido de las redes sociales de Jenner, aunque siguen circulando publicaciones compartidas. Por ahora, la interacción parece limitarse a un momento de humor público tras una campaña publicitaria de alto perfil.

El episodio destaca cómo pequeñas interacciones en línea entre figuras conocidas pueden atraer rápidamente la atención, particularmente cuando están vinculadas a eventos mediáticos importantes como el Super Bowl.