Disney+ ha confirmado que la temporada 3 de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo llegará en 2026, centrándose en los secuestros de Artemisa y Annabeth y revelando al Titán Atlas como el nuevo villano principal.

La nueva temporada, que se está rodando en Vancouver, se adelantó en la escena de los créditos finales de la segunda temporada, que reveló un estreno en 2026 en lugar de una larga espera de varios años. La producción ya está en marcha, con aproximadamente dos meses más de rodaje planeados, lo que indica que la posproducción y el marketing ocuparán la mayor parte del resto del año.

La temporada 3 continúa la adaptación de Disney+ de la serie de libros de Rick Riordan y estará basada en La maldición del titán, la tercera novela de la saga Percy Jackson y los dioses del Olimpo.

En la historia de La maldición del titán, la diosa Artemisa desaparece mientras caza un monstruo lo suficientemente poderoso como para amenazar el Olimpo, lo que obliga a sus cazadores y a los semidioses del Campamento Mestizo a entrar en acción, según People .

Al mismo tiempo, Annabeth desaparece durante una misión, dejando a Percy devastado y decidido a traerla de vuelta. Las misiones para encontrar a Artemisa y Annabeth pronto se fusionan, ya que los héroes descubren que ambas han sido secuestradas por el Titán Atlas, quien busca usar una antigua profecía y un monstruo mortal para iniciar una guerra a gran escala contra los dioses.

La temporada 3 se centrará nuevamente en Percy de Walker Scobell, con Leah Sava Jeffries como Annabeth y Aryan Simhadri como Grover regresando después de la historia más grande y oscura de la temporada 2 y su suspenso impulsado por los Titán, informó TV Guide .

Se espera que los nuevos episodios retomen la trama del final de la segunda temporada, que mostró la creciente amenaza de los titanes, la continua lealtad de Luke a Cronos y el renovado papel de Thalia en la Gran Profecía. Estos elementos preparan el terreno para un conflicto más intenso a medida que la serie se adentra en la inminente guerra entre dioses y titanes.

Holt McCallany se une al reparto como Atlas, descrito como el principal antagonista de la tercera temporada y con participación en la mayoría de los episodios. David Costabile interpretará al Dr. Thorn, mientras que Saara Chaudry interpretará a Zoë Nightshade, miembro clave de los Cazadores de Artemisa.

Disney también ha confirmado que personajes favoritos de los fanáticos, como los Cazadores de Artemisa y Nico di Angelo, aparecerán por primera vez en acción en vivo, expandiendo aún más el mundo del programa y aumentando las apuestas para Percy y sus amigos, según Deadline .