Según informes, Kanye West no asistirá a los Premios Grammy de 2026 tras una serie de controversias públicas y una reciente disculpa. Fuentes afirman que la Academia de la Grabación ha vetado al rapero de la ceremonia, a pesar de sus intentos por mejorar su imagen pública.

Una fuente familiarizada con la situación dijo a The Sun : "Los Grammy nunca volverán a darle entradas a Kanye", y agregó que "no es bienvenido" en el evento de este año.

La exclusión de West está relacionada no solo con un historial de comportamiento público errático —incluido un video de 2020 en el que aparece orinando sobre un trofeo Grammy—, sino también con una controvertida aparición en la alfombra roja de 2025 con su esposa, Bianca Censori. Durante ese evento, Censori apareció casi desnuda, un incidente que, según fuentes internas, contribuyó a la decisión de la Academia de excluir a Ye de la lista de invitados.

La disculpa pública de West

A principios de esta semana, el controvertido rapero publicó un anuncio de disculpa de página completa en The Wall Street Journal para reconocer públicamente sus errores pasados y su batalla con la salud mental.

West narró un incidente de un accidente automovilístico ocurrido hace 25 años que no fue diagnosticado en ese momento, y que luego jugó un papel en su diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, siendo una causa de sus períodos de comportamiento imprudente.

"Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y me comprometo a rendir cuentas", escribió West.

Concluyó que ahora se concentra en el tratamiento, la terapia, el ejercicio y la creación, que incluye música, ropa y diseño. Aunque se disculpó, se dice que los organizadores de los Grammy se mantienen firmes en su decisión.

"Con West, nunca se sabe", dijo una fuente cercana, señalando que la Academia estaba particularmente preocupada por el truco de la alfombra roja con Censori y su historial de incidentes impredecibles.

Puertas cerradas para los Grammy, nuevos proyectos por delante

Según fuentes internas, West no fue invitado al evento Crypto.com Arena, lo que implica una prohibición de por vida.

Aunque el rapero no estará presente en los Premios Grammy, sigue adelante con su carrera musical. Su próximo álbum , Bully, se lanzará pronto y tiene conciertos programados.