La estrella pop internacional Lady Gaga usó el escenario del MAYHEM Ball en Tokio el martes por la noche para dar una emotiva condena a las acciones de control de inmigración de Estados Unidos, hablando en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y dedicando una canción a las familias que, según ella, viven con miedo en todo Estados Unidos.

Al dirigirse a la multitud a mitad del espectáculo en Tokio , Gaga hizo una pausa en su presentación para reflexionar sobre lo que describió como la creciente ansiedad que enfrentan las comunidades inmigrantes, particularmente mientras se prepara para regresar a casa.

"Quiero tomarme un segundo para hablar de algo muy importante para mí", les dijo a sus fans. "Algo importante para la gente de todo el mundo, y especialmente para Estados Unidos en este momento".

La cantante dijo que le duele el corazón al pensar en "las personas, los niños, las familias, en todo Estados Unidos, que están siendo atacados sin piedad por ICE", y agregó que cree que sus vidas están siendo "destruidas frente a nosotros".

Gaga también mencionó las preocupaciones en Minnesota, diciendo que ha estado pensando en la gente de allí que "vive con tanto miedo y busca respuestas sobre qué deberíamos hacer todos". No mencionó medidas de cumplimiento específicas, pero enmarcó sus comentarios en lo que describió como un clima más amplio de incertidumbre y angustia.

"Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros", dijo. Reconociendo que el concierto se celebraba fuera de Estados Unidos, Gaga enfatizó su solidaridad con los afectados en su país. "Sé que no estamos en Estados Unidos ahora mismo, pero estamos con nuestra comunidad y los queremos".

La artista dedicó la siguiente canción de la noche a quienes, según ella, sufren, incluyendo a quienes se sienten "solos e indefensos" o han perdido a seres queridos. Describió la situación que enfrentan muchas familias como "un momento difícil", marcado por la incertidumbre sobre cuándo podría llegar el alivio.

"Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad", dijo Gaga, instando a la compasión y la responsabilidad de quienes ostentan el poder. "La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar su vida por el bienestar y el respeto".

En uno de los momentos más álgidos de su discurso, la cantante se dirigió directamente a los líderes estadounidenses. "Espero que nuestros líderes nos escuchen", dijo. "Espero que nos escuchen cuando les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan compasión de todos en nuestro país".

Si bien Gaga ya se ha pronunciado sobre temas sociales y políticos, como los derechos LGBTQ+ y la concienciación sobre la salud mental, sus comentarios en Tokio fueron de sus declaraciones más directas este año sobre la aplicación de la ley migratoria. El discurso provocó un fuerte aplauso del público, muchos de los cuales levantaron sus teléfonos para grabar el momento.

Cerró su discurso con un tono más personal, explicando que en momentos en que la esperanza se siente lejana, son su "comunidad, mis amigos y mi familia" quienes la sostienen. "Así que me gustaría cantar una canción que sí tenga algo de esperanza", dijo Gaga, "para intentar darnos un poco esta noche".

La gira MAYHEM Ball continúa por Asia antes de que Gaga regrese a Estados Unidos a finales de esta semana. La cantante no indicó si planea ampliar sus comentarios a su regreso a casa, pero su mensaje en Tokio subrayó cómo los debates políticos estadounidenses resuenan mucho más allá de las fronteras estadounidenses, incluso en uno de los escenarios globales más importantes de la música pop.