La producción de la franquicia cinematográfica Wicked no escatimó en gastos para asegurar que el elenco luciera impecablemente en el cine. Cada detalle fue cuidadosamente pensado, especialmente en cuanto a su glamour y vestuario. ¡Echemos un vistazo tras las cámaras de esta película "endiabladamente buena"!

Una obra maestra brillante de 200 horas

El vestido rosa de burbujas de Glinda la Buena es probablemente uno de los looks más icónicos de la película. Cuando los fans piensan en ella, inmediatamente la imaginan con este precioso vestido. El vestido que Ariana Grande lució en el set fue igualmente espectacular, con su intrincado trabajo de cuentas, cuya confección requirió más de 200 horas. También está inspirado en la película original de El Mago de Oz, donde Billie Burke interpretó a Glinda.

Looks personalizados para cada bruja líder

Tanto Glinda como Elphaba son personajes centrales de Wicked , ¡así que no sorprende que tengan un vestuario tan extenso! El equipo de vestuario preparó al menos 25 looks para Glinda, mientras que Elphaba no se queda atrás con 24. El dúo usó estos atuendos a lo largo de las dos películas para asegurar la continuidad.

La verdad de las zapatillas no tan rubí

Puede resultar sorprendente para quienes no son fans que las zapatillas rojo rubí, que llevaban Dorothy y Nessarose en adaptaciones anteriores, no sean rojas en el libro. En el caso de Wicked , su equipo decidió mantenerse fiel al material de referencia y usó un par plateado con joyas.

La transformación de cuatro horas de Cynthia Erivo

Sentarse en una silla de maquillaje es un rollo, así que tengo que aplaudir a Cynthia Erivo por estar sentada un máximo de cuatro horas cada vez que maquilla a Elphaba. El proceso consiste en aplicar la mezcla de maquillaje verde con aerógrafo por todo el cuerpo antes de añadir los pequeños detalles para completar su look.

El glamour de Glinda impulsado por rem Beauty

Tiene sentido que la actriz, cantante y empresaria Ariana Grande optara por usar su propia línea de maquillaje en la película, aunque no para todo el look. Al parecer, a la superestrella le encantaba iluminar la punta de su bonita nariz con un iluminador de rem Beauty.

Perfeccionar el sombrero de bruja tomó cinco intentos

El sombrero de Elphaba es para el vestido de burbuja de Glinda, así que, por supuesto, tenía que ser perfecto. El equipo de vestuario de Wicked tardó un tiempo en crear el mejor sombrero de bruja, ya que sabían que sería la pieza central del look general de Elphaba. Después de cinco intentos, por fin lo consiguieron.

Diseño de cabello inspirado en el clima de Madame Morrible

El peinado de Madame Morrible está directamente relacionado con su excepcional habilidad para controlar el clima. El cabello y la peluca blancos están diseñados para simular el aspecto de las nubes cuando se extienden por el cielo. ¡Pues Michelle Yeoh le hizo justicia al look!

El cabello despeinado y coloreado a propósito de Fiyero

El actor Jonathan Bailey es un apuesto caballero, pero se convirtió en todo un príncipe azul en cuanto entró al set como Fiyero. Según los diseñadores de vestuario de la película, tuvieron que añadirle "pelo extra" a Bailey para darle un aire más principesco y usar eso como herramienta para que algunas escenas con Elphaba parecieran románticas.