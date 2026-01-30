Andrew Mountbatten-Windsor ha reavivado la ira entre los veteranos militares británicos tras ser fotografiado luciendo insignias de la Guardia Granadera mientras conducía cerca de Windsor.

La fotografía publicada por Express UK , que muestra al hombre de 65 años con un jersey color burdeos adornado con el símbolo de la Guardia Granadera, ha sido descrita por los veteranos como una "provocación calculada".

Para un hombre que fue despojado de su título de coronel honorario en 2022 y, en octubre de 2025, privado de su título de "Príncipe" por el rey Carlos, llevar la marca sagrada del regimiento es visto como una negativa a aceptar su exilio.

Para los hombres y mujeres del regimiento de infantería más antiguo del ejército británico, la insignia no es una declaración de moda: es un libro de contabilidad de 370 años de sangre y sacrificio.

¿Por qué la insignia de la Guardia de Granaderos tiene tanto peso moral?

Para entender la indignación de los veteranos, primero hay que comprender qué representa realmente esa insignia. La Guardia de Granaderos es el regimiento de infantería de mayor rango del Ejército británico, una distinción ganada tras siglos de incansable sacrificio. Desde la Guerra de Sucesión Española hasta las Guerras Napoleónicas, desde Crimea hasta los desiertos de Irak y Afganistán , estos soldados han grabado sus nombres en la historia, a menudo a costa de sus vidas.

El regimiento recibió 14 Cruces Victoria, la más alta condecoración militar del país, siendo el cabo primero James Ashworth el destinatario más reciente en 2012, un joven de 23 años que cayó en Afganistán mientras lideraba su equipo de fuego en territorio controlado por el enemigo.

Cuando el Regimiento de Lord Wentworth se formó por primera vez en Brujas en 1656 para proteger al exiliado Carlos II, pocos imaginaron la institución que surgiría. Para 1665, se había convertido en el 1.er Regimiento de la Guardia de Infantería, que a su vez dio origen a la Guardia Irlandesa en 1900 y a la Guardia Galesa en 1915. El icónico tocado de piel de oso y la insignia de la gorra con granada en llamas del regimiento provienen directamente de su momento cumbre: la derrota de los Granaderos de la Guardia Imperial Francesa en Waterloo en 1815. Esa batalla cambió radicalmente la percepción mundial de la destreza militar británica.

Los 78 honores de batalla del regimiento se extienden por todo el mundo. Lucharon en la Guerra de la Independencia junto a Wellington, soportaron los horrores del Somme y Passchendaele, se lanzaron en paracaídas sobre Normandía y, más recientemente, patrullaron las calles de Basora y Helmand. Su lema, "Honi soit qui mal y pense" ("Que se avergüence quien piense mal de ello"), no es una simple condecoración heráldica; es un juramento que pronuncia cada soldado que viste ese uniforme.

Andrés heredó el cargo de coronel del regimiento en diciembre de 2017 de su padre, el príncipe Felipe . Cinco años después, la institución que debía representar exigió su destitución. En enero de 2022, 150 veteranos presentaron una petición formal a la difunta reina, implorándole que lo despojara de sus ocho nombramientos militares. Ella accedió. Las razones estaban inextricablemente ligadas a su asociación con Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia, y a su documentada presencia en el objetivo del fotógrafo junto al pedófilo convicto.

La credibilidad en desmoronamiento

El duque de 65 años declaró en 2019 al programa Newsnight de la BBC que había roto relaciones con Epstein en diciembre de 2010, poco después de que los fotografiaran juntos en Nueva York. Sin embargo, correos electrónicos posteriores revelaron una historia mucho más turbia. Tras la publicación de la fotografía, Andrés le escribió directamente a Epstein: "Parece que estamos juntos en esto y tendremos que superarlo. De lo contrario, manténganse en contacto y pronto volveremos a jugar".

Esas palabras no encajan bien con la insignia que lució el lunes. La reina Camila, ahora coronel jefe del regimiento, preside una institución construida fundamentalmente sobre la integridad. Los hombres y mujeres que han derramado su sangre bajo esa bandera —desde los campos de concentración de Waterloo hasta los complejos de Helmand, donde el cabo primero Ashworth dio su última batalla— merecen algo mejor que ver su sacrificio vestido como ropa deportiva informal por alguien cuya credibilidad ha sido diezmada por su asociación con el abuso organizado.

El salto fue una provocación calculada o un acto de absoluta indiferencia, y cualquiera de las dos posibilidades era igualmente condenatoria.

Para los veteranos que lucharon para despojarlo de sus títulos, la imagen cristalizó una cruda verdad: no había aprendido nada de su exilio, no comprendía nada del sacrificio que representaba esa insignia y no le importaba en absoluto la institución que había deshonrado. Al llevarla, Andrew no solo faltó al respeto a 370 años de heroicos guardias; anunció al mundo que su juicio, su dolor y sus exigencias de rendición de cuentas no significaban nada para él.