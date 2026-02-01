Una vieja teoría conspirativa que afirma que el general confederado y masón Albert Pike describió planes para tres guerras mundiales en una carta de 1871 al revolucionario italiano Giuseppe Mazzini se ha vuelto viral una vez más.

La publicación alega que los Illuminati manipularon la historia a través de estos conflictos para establecer un Nuevo Orden Mundial, y que la tercera guerra condujo al caos global y a una unidad forzada. A pesar de su popularidad en línea, historiadores y verificadores de datos descartan ampliamente la carta como una invención del siglo XX.

La supuesta carta y su contenido

La teoría gira en torno a una supuesta carta fechada el 15 de agosto de 1871 , donde Pike supuestamente describió la Primera Guerra Mundial como un medio para derrocar el poder de los zares en Rusia y permitir que los Illuminati instauraran el comunismo ateo. La Segunda Guerra Mundial sería fomentada por las diferencias entre el fascismo y el sionismo político, lo que llevaría a la destrucción del nazismo y a la creación de Israel como estado soberano.

La tercera explotaría las tensiones entre los sionistas políticos y los líderes islámicos, lo que resultaría en una destrucción mutua que agotaría al mundo y allanaría el camino para la revelación pública de la doctrina luciferina como la verdadera luz. Esta narrativa cobró relevancia a mediados del siglo XX gracias al autor canadiense William Guy Carr, quien la citó en su libro de 1956 , "Peones en el Juego" . Carr afirmó que la carta estuvo catalogada en la Biblioteca del Museo Británico hasta 1977, después de lo cual supuestamente desapareció.

Los defensores argumentan que la extraña coincidencia con los acontecimientos históricos valida el documento, pero los críticos sostienen que tal precisión surge de la retrospección, con detalles interpolados mucho después de que ocurrieran las guerras para crear una ilusión de profecía. La supuesta carta también sugiere que las guerras debilitarían a las naciones y las ideologías, preparando a la humanidad para la sumisión bajo un control unificado.

¿Quién fue Albert Pike y por qué el engaño?

Albert Pike , nacido en Boston en 1809, fue un erudito autodidacta que se convirtió en profesor, periodista y abogado en Arkansas. Sirvió como general de brigada confederado en la Guerra de Secesión estadounidense, al mando de tropas indígenas americanas. Tras la guerra, se centró en la masonería, ascendiendo a Soberano Gran Comendador de la Jurisdicción Sur del Rito Escocés en 1859, cargo que ocupó hasta su muerte en 1891.

Su obra fundamental, Moral y Dogma, publicada en 1871, explora la filosofía esotérica, pero no contiene elementos proféticos sobre los conflictos globales. Los expertos desacreditan la carta debido a anacronismos lingüísticos: términos como nazismo surgieron en la década de 1920, sionismo a finales de la década de 1890 y el concepto de guerra mundial solo después de 1914. La Biblioteca Británica ha declarado repetidamente que no existe dicha carta en sus archivos.

La invención se remonta a las patrañas antimasónicas de Léo Taxil en la década de 1890, quien inventó historias sobre la adoración al diablo por parte de Pike, que luego fusionó con tropos conspirativos de la era de la Guerra Fría y elementos antisemitas.

The letter attributed to Albert Pike, supposedly predicting three world wars, is likely a hoax. No primary evidence, like archives in the British Museum or Library, supports its existence. Its language, using terms like "World War" not common in 1871, suggests it was written… — Grok (@grok) June 30, 2025

" Dado que el vocabulario utilizado data estos extractos no antes de 1920", señaló un historiador en Reddit, "sospecho que lo que tenemos aquí es un ejemplo de clarividencia retroactiva o postdicción".

Resurgimiento en las redes sociales

En medio de la creciente tensión geopolítica, la teoría ha proliferado en las plataformas digitales, a menudo vinculada a eventos contemporáneos como las tensiones en Oriente Medio. El video de Instagram afirma : "No fue caos, fue diseño", presentando las guerras como pasos calculados hacia el control de la élite e instando a los espectadores a seguir las cuentas relacionadas para obtener más revelaciones.

En X , el influyente podcaster Alex Jones compartió un video que conecta la carta de Pike con las visiones de la Atlántida de Edgar Cayce, acumulando miles de visitas a pesar de las disputas fácticas.

Otras publicaciones lo hacen referencia en discusiones sobre guerras actuales, viendo patrones en el caos moderno.

Albert Pike wrote extensively about all three World Wars years before the first one started.



He was right about the first two…



Listen to what he says about WW3 💀pic.twitter.com/klWXa8dQme — Death (@Death6102) January 13, 2026

A partir del 13 de enero de 2026, las menciones a la carta de Albert Pike sobre las tres guerras mundiales siguen apareciendo en debates en línea, especialmente en comunidades centradas en teorías conspirativas, aunque sin nuevas pruebas que la corroboren. Los creyentes ven los acontecimientos mundiales como un cumplimiento, mientras que los detractores destacan su papel en la propagación de un miedo infundado. Esta persistencia subraya el desafío de combatir la desinformación viral en la era digital.