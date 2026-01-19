Con esperado estreno de "Un Caballero de los Siete Reinos" de HBO, los espectadores se enfrentan una vez más al intrincado y a menudo superpuesto linaje de la Casa Targaryen. Ambientada aproximadamente 70 u 80 años después de la guerra civil de la Casa del Dragón y un siglo antes del nacimiento de Daenerys Targaryen, la serie presenta a una "generación intermedia" de la realeza cuyas acciones definen el último siglo de la dinastía sin dragones.

The first of many clouts in the ear. #AKOTSK premieres Sunday at 10pm ET on @HBOMax. pic.twitter.com/ectRaeV6YW — Game of Thrones (@GameOfThrones) January 15, 2026

A diferencia de sus predecesoras, esta adaptación de las novelas cortas de George R. R. Martin, Tales of Dunk and Egg, se centra en un Poniente más realista, aunque el árbol genealógico real sigue siendo central en la narrativa general. Según Screen Rant, la serie comienza durante el reinado del rey Daeron II Targaryen, un gobernante conocido por atraer a Dorne a su seno mediante matrimonio en lugar de mediante el fuego del dragón.

Los hijos de Daeron 'El Bueno'

Al comienzo de la primera temporada, el Trono de Hierro lo ocupa el rey Daeron II, bisnieto de Rhaenyra y Daemon Targaryen de la Casa del Dragón . Si bien el propio rey no aparece en los primeros episodios, sus cuatro hijos conforman la columna vertebral del drama real en el Torneo de Vado Ceniza.

Príncipe Baelor 'Rompe Lanzas' Targaryen (Bertie Carvel): El hijo mayor y heredero aparente. Baelor es la Mano del Rey y es ampliamente considerado uno de los Targaryen más justos de la historia. Inusualmente para su casa, posee cabello oscuro, un rasgo heredado de su madre dorniense, Myriah Martell.

El hijo mayor y heredero aparente. Baelor es la Mano del Rey y es ampliamente considerado uno de los Targaryen más justos de la historia. Inusualmente para su casa, posee cabello oscuro, un rasgo heredado de su madre dorniense, Myriah Martell. Príncipe Maekar Targaryen (Sam Spruell): El menor de los cuatro hermanos y Príncipe de Refugio Estival. Conocido por su temperamento severo, Maekar es un guerrero formidable que a menudo choca con el enfoque más diplomático de su hermano mayor.

El menor de los cuatro hermanos y Príncipe de Refugio Estival. Conocido por su temperamento severo, Maekar es un guerrero formidable que a menudo choca con el enfoque más diplomático de su hermano mayor. El príncipe Aerys y el príncipe Rhaegel: aunque menos prominentes en la primera temporada, estos hermanos representan la línea más amplia de Targaryen, con Aerys eventualmente sucediendo en el trono después de la Gran Enfermedad de Primavera, como lo señaló Mashable .

La próxima generación: El escudero de Dunk y sus rivales

El núcleo emocional de la serie reside en la relación entre el caballero errante Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su escudero, "Egg" (Dexter Sol Ansell). Para quienes no lo sepan, Egg es en realidad el príncipe Aegon V Targaryen, cuarto hijo del príncipe Maekar. Su posición como "cuarto hijo de un cuarto hijo" es lo que le valió el apodo de "Aegon el Improbable" más adelante en su vida.

Los hermanos y primos de Egg proporcionan el conflicto principal en el arco de apertura:

Príncipe Aerion "Llama Brillante" (Finn Bennett): Segundo hijo de Maekar y principal antagonista de la temporada. Aerion representa la "locura" que suele asociarse con el linaje Targaryen, creyéndose un dragón con forma humana.

Segundo hijo de Maekar y principal antagonista de la temporada. Aerion representa la "locura" que suele asociarse con el linaje Targaryen, creyéndose un dragón con forma humana. Príncipe Daeron 'El Borracho' (Henry Ashton): el hijo mayor de Maekar, que posee los 'sueños de dragón', visiones proféticas que también plagaron a personajes como Helaena Targaryen en La Casa del Dragón .

el hijo mayor de Maekar, que posee los 'sueños de dragón', visiones proféticas que también plagaron a personajes como Helaena Targaryen en La Casa del Dragón . Príncipe Valarr (Oscar Morgan): El hijo de Baelor Breakspear y un contendiente popular en el torneo de justas, como se detalla en Winter Is Coming .

Cerrando la brecha con Juego de Tronos

Una de las conexiones más significativas para los fans de la serie original de Juego de Tronos es la presencia del joven Príncipe Aemon. En esta línea temporal, Aemon es otro de los hijos de Maekar, quien actualmente se prepara para ser maestre. Décadas más tarde, se convertiría en el anciano maestre Aemon de la Guardia de la Noche, mentor de Jon Nieve y Samwell Tarly.

Además, a través de Aegon "Huevo" Targaryen, la serie proporciona la línea ancestral directa de Daenerys Targaryen. Aegon V es el bisabuelo de Daenerys, lo que lo convierte en el puente entre la era de los caballeros y el regreso de los dragones. Según The Economic Times , la exploración de esta temporada de las consecuencias políticas de Fuegoscuro también sienta las bases para las rebeliones internas que debilitarían la dinastía antes de su eventual colapso bajo el reinado de Aerys II, el "Rey Loco".