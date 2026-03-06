Treinta y tres días después de la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, de su hogar en Tucson, los investigadores aún luchan por explicar qué sucedió exactamente dentro de la tranquila propiedad en el desierto. Con pocas respuestas claras y un desconcertante rastro de pistas, algunos expertos exploran ahora una posibilidad inquietante.

El Grupo Sudamericano de Robos, a menudo conocido por el acrónimo SATG, es una red de ladrones poco organizada que se cree proviene de países como Chile, Colombia, Perú y Venezuela. Según agentes retirados del FBI, sus miembros suelen ingresar a Estados Unidos con visas de turista y luego exceden su tiempo de estancia mientras realizan robos organizados.

Lo que los investigadores saben sobre SATG

Sus objetivos suelen ser barrios adinerados y viviendas de lujo. Los investigadores afirman que estos equipos suelen realizar una vigilancia exhaustiva antes de atacar, a veces estudiando las propiedades durante días o incluso semanas. Suelen utilizar vehículos de alquiler, documentos de identidad falsos y múltiples teléfonos prepago para evitar ser detectados.

Las tripulaciones de SATG también dependen en gran medida de la tecnología. Los expertos afirman que suelen usar aplicaciones de mensajería cifrada para comunicarse y, en ocasiones, llevan dispositivos de interferencia de radio diseñados para interferir con los sistemas de seguridad del hogar y las cámaras de vigilancia.

En los últimos años, las autoridades han vinculado redes de robo similares a una ola de delitos en todo Estados Unidos, incluyendo allanamientos en domicilios de deportistas profesionales y ejecutivos. En un caso relacionado con el robo en la casa de una estrella del fútbol americano, los sospechosos fueron arrestados tras presuntamente robar alrededor de 300.000 dólares en artículos de lujo.

La casa de Nancy Guthrie: Un posible perfil de objetivo

Algunos elementos del caso Guthrie parecen coincidir con patrones previamente asociados con operaciones de SATG. Los expertos señalan que la casa se encuentra en una zona relativamente tranquila, con terrenos abiertos y senderos cercanos. Estos lugares pueden proporcionar rutas de escape fáciles y puntos estratégicos ocultos para la vigilancia.

Los investigadores también creen que el sospechoso pudo haber visitado la propiedad más de una vez antes del crimen. Las imágenes de la cámara de un timbre parecen mostrar al mismo individuo en diferentes ocasiones, lo que podría indicar que la vivienda estaba siendo inspeccionada con antelación.

Se sabe que los ladrones vinculados a las operaciones de SATG prefieren viviendas con múltiples puntos de acceso, en particular puertas y ventanas corredizas de vidrio. Los informes de la investigación indican que la propiedad de Guthrie tenía varios posibles puntos de acceso que podrían haberse utilizado durante un allanamiento.

Los grupos suelen centrarse en artículos fáciles de vender rápidamente, como joyas, relojes y accesorios de diseño. Los expertos afirman que los propietarios mayores también pueden convertirse en blanco de ataques, ya que se les percibe como menos capaces de resistirse a un robo.

Por qué la teoría aún plantea importantes preguntas

A pesar de estas similitudes, la explicación SATG no resuelve el misterio por completo. Exinvestigadores señalan que estos grupos de ladrones suelen evitar las viviendas ocupadas. Entrar en una residencia con alguien dentro aumenta drásticamente el riesgo de confrontación o violencia.

Por eso, algunos analistas creen que la teoría solo tendría sentido si el robo hubiera salido mal. Si el sospechoso entró en la casa esperando que estuviera vacía y se encontró con Guthrie, la situación podría haberse agravado rápidamente.

Otra diferencia clave es el comportamiento captado por la cámara del timbre. Algunos expertos creen que el sospechoso parecía desorganizado e inseguro de lo que hacía, lo que no siempre coincide con el enfoque metódico que suelen asociar los equipos de robos con experiencia.

Aun así, los investigadores afirman que los grupos del crimen organizado no son idénticos en todos los casos. Los miembros individuales pueden variar considerablemente en habilidades y experiencia, y algunas operaciones pueden involucrar nuevos reclutas o planes mal ejecutados.

Prueba de ADN

Por ahora, la mayor esperanza para resolver el caso podría residir en las pruebas forenses. Las autoridades han confirmado que el ADN recuperado de la escena del crimen aún se encuentra en análisis.

Los expertos creen que los investigadores podrían intentar utilizar la genealogía genética investigativa, una técnica que puede identificar a los sospechosos rastreando parientes lejanos a través de bases de datos públicas.