Ryan Gosling le está dando con todo a la promoción de su nueva película 'Project Hail Mary', incluyendo el video para anunciar su presentación en el programa de comedia estadounidense Saturday Night Live. El anuncio está tan divertido, que la internet ya tiene ideas claras de lo que espera para el sábado 8 de marzo y en qué sketches debería participar, incluyendo secuelas a algunos de los más divertidos que ha hecho en el pasado.

Tras el lanzamiento del avance de SNL; los fans comenzaron a especular de inmediato sobre la posibilidad de que el actor reviviera uno de los sketches más icónicos del SNL moderno: "Papyrus". Y sí, eso significaría "Papyrus 3 ".

Y es que si hay algo que el público espera cuando Gosling presenta SNL, es caos. Y posiblemente un colapso colectivo en torno a las tipografías.

El sketch que convirtió una fuente en historia de la comedia

El sketch original de "Papyrus" se emitió en 2017, cuando Gosling presentó el programa por primera vez. En él, interpretó a un diseñador gráfico atormentado que se obsesiona al descubrir que el logo de Avatar está hecho con la fuente Papyrus, famosa por su uso excesivo.

El boceto se convirtió rápidamente en un clásico, especialmente entre los diseñadores que llevaban tiempo bromeando sobre la reputación de la fuente como una opción de diseño poco profesional. El boceto se inspiró en un tuit del guionista de SNL, Julio Torres, quejándose de que una de las películas más caras de la historia usara esa tipografía.

La premisa era brillantemente simple. El personaje de Gosling no podía dormir, no podía relajarse y no podía dejar de pensar en una cosa: que la superproducción dirigida por James Cameron usó una fuente que cualquiera podía descargar en su computadora.

Años más tarde, el programa volvió a visitar al personaje en "Papyrus II", y el detective de fuentes con cola de caballo interpretado por Gosling descubrió que el logotipo de la secuela de Avatar: El Camino del Agua todavía parecía depender del mismo tipo de letra, lo que lo envió nuevamente a una espiral.

Ahora los fanáticos creen que la historia podría continuar.

if we don't have a third in the papyrus trilogy what are you even doing — 💖💜💙 (@ins0ucianc3) March 4, 2026

@nbcsnl I am begging for a third installment of Papyrus!! — Nici Romo (@NiciRomo) March 4, 2026

Cuarta vez como anfitrión... ¿o quinta?

El nuevo anuncio ya está generando bromas. En el clip, Gosling celebra como si estuviera a punto de entrar al selecto Club de los Cinco Tiempos, aunque el próximo episodio marcará su cuarta presentación.

Ese tipo de absurdo consciente es exactamente el tono que hizo que "Papyrus" funcionara en primer lugar.

Y como SNL suele combinar la promoción de películas con sketches virales, muchos espectadores creen que el programa podría fácilmente convertir la nueva película espacial de Gosling en una comedia. Al fin y al cabo, cuando se promociona una película sobre salvar la Tierra, ¿qué más da una crisis existencial más sobre la tipografía?

this has never happened before pic.twitter.com/ncH2rachFx — Saturday Night Live (@nbcsnl) March 4, 2026

La conexión Eva Mendes que los fans aún recuerdan

Hay también otra razón por la que los fans están entusiasmados con el regreso de Gosling: la posibilidad de más comedia ligada a su familia.

El actor ya ha bromeado sobre su pareja de toda la vida, Eva Mendes, durante las presentaciones promocionales de la película, e incluso la mencionó con picardía en un video de parodia de Jeopardy! promocionando la película. También hizo un sketch inspirado en su suegro, así que, naturalmente, algunos fans se preguntan si Marcello Hernández, miembro del elenco de SNL, participará en un sketch que haga referencia a la familia cubana de Gosling. Hernández, de ascendencia cubana y dominicana, se hizo viral durante la última etapa de Gosling como presentador gracias a un divertidísimo sketch de temática latina con toques de humor miamense.

¿Podría un futuro sketch mostrar a Gosling intentando impresionar de nuevo a sus suegros? ¿O quizás a un primo cubano explicándole tipografía al hombre que aún no se ha olvidado de Papyrus?

Han sucedido cosas más extrañas en Studio 8H.

De las fuentes a la salvación de la humanidad

Independientemente de si Papyrus 3 realmente se hace realidad, el regreso de Gosling a SNL llega en el momento perfecto para su último proyecto.

En Proyecto Ave María , el actor interpreta a Ryland Grace, un astronauta reticente enviado en una misión desesperada para detener una catástrofe cósmica que amenaza la Tierra. La película combina humor, ciencia ficción y narrativa emotiva, un tono que Gosling ha destacado en entrevistas promocionales.

En otras palabras, el actor podría estar preparándose para salvar a la humanidad en la pantalla grande.

Pero si los fanáticos de SNL consiguen su deseo, primero tendrán que enfrentarse a la amenaza más aterradora de todas.

Mala tipografía.