François Arnaud está recibiendo un apoyo incondicional de sus fans tras las críticas y amenazas recibidas por los rumores que lo vinculan románticamente con su coprotagonista Connor Storrie. El actor de "Heavy Rivalry" fue fotografiado con Storrie en el aeropuerto JFK, lo que provocó comentarios negativos de los espectadores, quienes no los quieren juntos y prefieren verlo con su otro coprotagonista, Hudson Williams, en la vida real.

Tras el acoso, Arnaud tomó la difícil decisión de dejar de seguir a sus compañeros de reparto y a los creadores del programa de televisión en redes sociales. Posteriormente, los volvió a seguir e incluso lo conmemoró con una divertida foto de Williams haciendo un gesto obsceno a la cámara. Desde entonces, sus seguidores han apoyado a Arnaud, elogiándolo por proteger su paz y condenando el comportamiento tóxico de los fans.

Qué pasó

No había indicios de que se estuviera gestando algo romántico entre Arnaud y Storrie. Sin embargo, los fans más fieles de Heated Rivalry solo quieren ver a Storrie con Williams, incluso en la vida real, reflejando la química que se respira en pantalla entre sus personajes, Shane Hollander e Ilya Rozanov.

Según informes, Arnaud recibió varios comentarios negativos e incluso amenazas tras ser fotografiado con Storrie. Varias publicaciones también señalaron que Arnaud solía seguir cientos de cuentas en Instagram . Dejó de seguir más de 700 cuentas y ahora solo sigue a unas 194.

Los aficionados se unen en apoyo de Arnaud

Si bien Arnaud recibió comentarios negativos por algo tan inocente, también recibió elogios de sus seguidores, quienes se enorgullecen de él por intentar proteger su paz. "De verdad que no lo culpo. Es tan hermoso ver que este programa se ha convertido en un éxito, junto con su elenco, pero es horrible y triste haber visto a gente actuando sin decoro e intentando dictar lo que deberían hacer con su vida privada", escribió un fan.

"Detengan el odio y el drama. Déjenlos en paz. No nos deben nada de su vida privada", escribió otro fan. "Protege tu paz, rey", comentó otra persona. "Los shippers están destrozándolo todo otra vez y volviéndolo tóxico", añadió otra persona.

Acerca de la rivalidad acalorada

Rivalidad Acalorada es un éxito repentino y una serie de televisión única. Sigue la vida y la historia de amor de Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dos jugadores de hockey que compiten en equipos opuestos. La serie también está protagonizada por François Arnaud, quien interpreta a Scott Hunter, un jugador de hockey profesional que no se ha dado a conocer.

Los fans de la serie se sintieron inmediatamente atraídos por la química en pantalla entre Williams y Storrie, hasta el punto de querer que los coprotagonistas salgan en persona. Esto es típico de cualquier proyecto exitoso en Hollywood . Sin embargo, la desventaja es que algunos fans pueden ser muy expresivos y crueles con otras personas con las que sus ídolos aparecen en fotografías públicas.

Cambio de gestión sobre el rol

Además de su reciente controversia, Arnaud también fue noticia tras revelar que su antigua agencia no quería que protagonizara "Heavy Rivalry" . Durante una entrevista, comentó que creía que participar en un proyecto pequeño le dificultaría conseguir un papel en proyectos más grandes.

"No podemos proponerte grandes proyectos si vas a hacer una miniserie cualquiera en el extranjero", dijo. Pero Arnaud estaba seguro de que el proyecto tendría muchísimos seguidores, sobre todo después de leer el guion, y no se equivocaba. Así que, en lugar de seguir sus instrucciones, decidió cambiar de dirección por completo.

La popularidad de Heated Rivalry es inigualable. Los fans ya están deseando que llegue la segunda temporada. La primera terminó con Ilya y Shane contándoles su homosexualidad a la familia de este último, así que es posible que la próxima temporada se centre en ellos dos. Heated Rivalry es una adaptación del segundo libro de Rachel Reid de su serie de novelas Game Changers.