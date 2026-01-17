Los Rolling Stones han abandonado silenciosamente los planes para una gira por estadios en el Reino Unido y Europa en 2026, y fuentes citan los niveles de energía del guitarrista Keith Richards como un factor clave.

Según se informa, los legendarios rockeros, que han estado de gira casi todos los años desde principios de la década de 2000, estaban planeando la gira para promocionar su próximo álbum de estudio, pero Richards, ahora de 82 años, sintió que no podía comprometerse con los rigores de una agenda de varios países y varias semanas.

Un portavoz señaló que si bien la banda tiene un nuevo álbum casi terminado con el productor Andrew Watt, las fechas en vivo no serían factibles en este momento, según Variety .

Las mini-residencias reemplazan los planes de viaje tradicionales

En lugar de una gira mundial por estadios, los Stones están explorando una serie de miniresidencias para el verano: una en el Reino Unido, otra en Estados Unidos y otra en Argentina, donde mantienen una sólida base de fans. El plan consiste en que la banda actúe durante una semana, seguida de dos semanas de descanso entre conciertos.

Según una fuente estadounidense familiarizada con las negociaciones, la residencia en Estados Unidos podría tener lugar en el Sphere de Las Vegas, un recinto conocido por su tecnología inmersiva. La fuente señaló que, si bien se ha presentado una "gran oferta", los costos de instalación y el aforo limitado podrían hacerla poco práctica.

Mick Jagger, de 82 años, sigue ansioso por actuar, pero aceptó que no hay dudas sobre seguir adelante sin Richards.

Una fuente le dijo a The Daily Mail : "Keith simplemente no quería asumir un mes de ensayos y luego tres meses de gira".

Richards ha reconocido previamente el impacto del envejecimiento en el calendario de giras de la banda, bromeando que durante su gira No Filter de 2019, "nadie se tambalea ni se cae... Todos están en una forma notable y, sí, mientras eso se mantenga, creo que seguiremos así".

El guitarrista Ronnie Wood agregó: "Ninguno de nosotros puede creer realmente que no hayamos perdido nada... ¡Mi médico, sin sobornos, dice que estoy en forma!"

Sin embargo, la pandemia y el fallecimiento del baterista Charlie Watts en 2021 interrumpieron los planes de la gira y contribuyeron a la decisión de reducirla. Steve Jordan, quien ha colaborado con Richards durante años, ha reemplazado a Richards en la batería para las giras de 2024 y finales de 2025.

Progreso del álbum y energía creativa

A pesar de la reducción de los planes de conciertos, los Rolling Stones siguen activos en el estudio. Su próximo álbum, producido con Watt, de 35 años, está a punto de terminarse.

Watt, quien ha trabajado con artistas desde Lady Gaga hasta Pearl Jam, ayudó a revitalizar la banda durante la grabación de su álbum de 2023 Hackney Diamonds .

Jagger declaró a Variety el año pasado: "Supe que Andy y yo podríamos trabajar juntos en cuanto nos conocimos. Tiene un entusiasmo contagioso y una gran ética de trabajo, además de ser un gran músico. Conectamos de inmediato e hicimos que lo que pensé que sería un trabajo difícil se convirtiera en uno divertido y fácil".

Richards también elogió a Watt, diciendo: "Andrew tiene una vitalidad contagiosa, unida a un entusiasmo inagotable, que es una de las grandes cualidades de un productor. Además, fue muy divertido trabajar con él, ¡otra gran cualidad!"

Una fuente cercana a la banda declaró al Daily Mail que Richards ahora pasa la mayor parte del tiempo en Connecticut con su esposa Patti y visita ocasionalmente su propiedad en las Islas Turcas y Caicos. En este momento, al parecer, no quiere las extenuantes exigencias de otra larga gira.