La decisión de la conductora cubana Cristina Saralegui de apoyar a Julio Iglesias, en medio de las investigaciones de abuso sexual interpuestas por dos de sus exempleadas, revivió la indignación generada por la llamada "reina de la televisión en español de Estados Unidos", por lo que se percibió como respaldo al exmanager del grupo Menudo, Édgardo Díaz.

Saralegui, quien fue una de las que convenció a Iglesias de mudarse a Miami cuando el artista español estaba conquistando el mercado mundial, lleva años retirada y rara vez se aventura a la palestra pública. Este fin de semana, la icónica presentadora y periodista sumó su voz a las miles que opinan sobre el escándalo de abuso sexual que estalló en torno al cantautor.

Su voz no fue del todo bien recibida.

La presentadora del legendario El Show de Cristina entrevistó a Iglesias varias veces y le consideraba un amigo cercano. No era la única famosa latina dentro del círculo del artista. Julio Iglesias era el rey de Miami en las décadas de los 80 y 90, cuando estaba naciendo en Estados Unidos la industria discográfica especializada en la música en español.

Si bien la mayoría de las personalidades han optado por mantenerse al margen del escándalo desatado la semana pasada, cuando dos exempleadas de Iglesias lo denunciaron por abuso sexual, Saralegui decidió no solo romper el silencio, sino la regla invisible de confiar en las víctimas, a menos que se demuestre lo contrario.

"Te quiero mucho, mi amor", fueron las palabras que la reina de la televisión en español decidió usar para referirse a la situación. Las reacciones han sido brutales.

"No está tan activa en redes sociales y salir a esto . Mejor déjele que la justicia decida... yo entiendo es un señor de su época pero no creo que estas chicas inventen semejante locura .. Usted es mujer también .. El puede tener su apoyo muy seguramente cenan juntos etc .. pero Dios sacará la verdad a la luz y si todo eso es verdad que esas chicas tengan justicia", se lee en los comentarios.

"Hay videos abusando del espacio personal de presentadoras de tv ... Evidencias hay!", dice otro.

Su relación con Édgardo Díaz

Si bien el caso de Iglesias está apenas germinando, miembros de Menudo denunciaron por años los abusos sexuales y de otros tipos que sufrieron mientras formaron parte de la agrupación.

En 1991 varios ex integrantes del grupo Menudo hicieron públicas acusaciones de abuso físico, emocional e incluso sexual contra su mánager y creador, Edgardo Díaz. Esos testimonios marcaron un momento clave, porque el caso cruzó a los medios tradicionales cuando uno de los jóvenes, Ralphy Rodríguez, apareció frente a las cámaras con su padre para denunciar a Díaz. Díaz, por su parte, negó las acusaciones en vivo en un programa de televisión conducido por Cristina Saralegui, que en ese momento era una de las presentadoras más influyentes del público hispano en Estados Unidos.

Las críticas, que en su momento apenas fueron dudas, surgieron tras el lanzamiento de la docuserie Menudo: Forever Young en HBO Max, donde exmiembros describen abusos y señalan que durante muchos años los medios tradicionales, incluida la televisión hispana, representaron a Díaz favorablemente, lo que según algunos críticos contribuyó a que las denuncias no recibieran el escrutinio público que merecían en ese momento.

Algunos programas de farándula y columnas de opinión fueron más lejos al afirmar que figuras mediáticas del entorno de Menudo, incluidas Saralegui y otros presentadores de la época, podrían haber ayudado a "lavar" o suavizar la imagen de Díaz al no investigar más a fondo las denuncias cuando surgieron por primera vez.

En los comentarios sobre el apoyo a Iglesias, se vio que los fans no han olvidado. Estos son algunas de las opiniones sobre el tema:

"Omg no aprende primero apoyo al pedof de menudo y ahora esto"

"NO OLVIDEMOS Q TAMBIEN APOYO S @ EDGARDO DIAZ, Q SE APROVECHO DE MENUDO".

"Me caías bien Cristina, pero otra vez apoyando a maniático abusivos, así cómo apoyaste a Edgardo Díaz, un seguidores menos ➖️ para ti", agregó otro.