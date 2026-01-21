El príncipe Harry está en Londres peleando por su seguridad en los medios y en la vida real. La insistencia de ser protegido por agentes del gobierno británico está siendo interpretada como una muestra de que está desesperado por retomar sus deberes reales porque ya no quiere ser un personaje secundario de Meghan Markle.

Durante una reciente charla en Talk TV, el presentador Kevin O'Sullivan afirmó que el duque de Sussex no ha encontrado su propósito en Estados Unidos después de todos estos años y que, como resultado, está lidiando con su salud mental.

O'Sullivan afirmó que al príncipe Harry no le queda otra opción que ser secundario en todo lo que hace Markle, y no está contento con ello. Dado que Markle es estadounidense, parece que se está adaptando mejor a la vida allí, mientras que, según se informa, el príncipe Harry se siente marginado por las ambiciones de su esposa.

La vida en América

El príncipe Harry y Meghan Markle se han adaptado bien a su vida en Estados Unidos. No hay indicios de que se arrepientan en lo más mínimo de su decisión de dejar el Reino Unido para mudarse a Estados Unidos.

Sin embargo, como cualquier otra decisión en la vida, no vivir en el Reino Unido tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, el príncipe Harry está a miles de kilómetros de la familia real. Sus hijos, Archie y Lilibet, también están creciendo sin sus primos a su lado.

Luchando por encontrar un propósito

"No le gusta ser un personaje secundario. Quiere recuperar su propia búsqueda de la felicidad. Es consciente de que su salud mental está en juego. Y la única manera de recuperar su propósito, su autoestima, es hacer lo único que sabe hacer: ser un miembro de la realeza de primera línea", dijo O'Sullivan.

El presentador del programa continuó diciendo que el príncipe Harry está desesperado por regresar a la realeza. Sin embargo, la reina Isabel fue muy firme al decirle a su nieto que no podía estar ni a medias dentro ni a medias fuera.

Es probable que William bloquee el regreso

O'Sullivan también afirmó que es improbable que el príncipe William permita a su hermano menor unirse a la realeza. Después de todo, el príncipe Harry tomó la difícil decisión de abandonar sus deberes reales cuando él y Markle se mudaron a Estados Unidos.

"William desprecia a Meghan, no le cae bien su hermano. Creo que William lo bloqueará, pero Harry está desesperado por recuperar lo que sabe para recuperar su autoestima", dijo.

Marginado por su ambiciosa esposa

Kinsey Schofield, miembro de la realeza, intervino afirmando que Markle es mucho más ambiciosa que el príncipe Harry. Al duque de Sussex le cuesta conectar con el nivel de ambición de su esposa y, como resultado, se dice que el padre de dos hijos se siente marginado por Markle. "Porque siempre está pensando en algo nuevo", dijo Schofield.

Independientemente de si el príncipe Harry desea retomar sus deberes reales o no, lo cierto es que su amor por su familia nunca ha flaqueado. De hecho, viajó inmediatamente al Reino Unido tras enterarse del diagnóstico de cáncer del rey Carlos.

El rey Carlos extiende la rama de olivo

Mientras luchaban contra la enfermedad mortal, se informó que el rey Carlos ofreció una nueva rama de olivo al príncipe Harry y a Markle. Según Realtor.com , el rey Carlos ofreció su casa de campo, Highgrove House, a la pareja. El príncipe Harry y Markle podrían alojarse en la residencia mientras estén en el Reino Unido.

Varios medios han especulado sobre la posible visita del príncipe Harry y Markle al Reino Unido próximamente. Sin embargo, allegados a la pareja enfatizaron que aún no hay viajes planeados.