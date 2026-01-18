El "enfrentamiento final" de la guerra del Príncipe Harry contra los tabloides británicos alcanzará su cenit la próxima semana, mientras el Duque de Sussex se prepara para un día maratónico en el estrado de los testigos.

En lo que los analistas legales llaman un momento crucial para el panorama mediático del Reino Unido, el Príncipe Harry tiene previsto dar un día completo de testimonio intensivo el jueves 22 de enero de 2026.

Te puede interesar: El príncipe Harry no llevará a Archie y Lilibet al Reino Unido sin Meghan Markle: esta es la razón

Se presenta junto a un formidable grupo de demandantes, entre ellos Sir Elton John, David Furnish, Elizabeth Hurley, Sadie Frost y la baronesa Doreen Lawrence, en un juicio de nueve semanas contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y The Mail on Sunday. Juntos, alegan que la editorial encargó o llevó a cabo una serie de actividades ilegales para obtener datos privados.

El juicio que debía comenzar el lunes ya se ha vuelto amargo, con explosivas acusaciones de fraude y un "plan de camuflaje" negociado entre equipos legales.

En un importante fallo previo al juicio, el juez Nicklin ordenó a la editorial que modificara su defensa después de encontrar que sus afirmaciones iban "mucho más allá de un ataque a la credibilidad".

El drama judicial apenas comienza.

La batalla de alto riesgo entre el príncipe Harry y el editor del Daily Mail

En el centro de este juicio se encuentra un grupo de demandantes de alto perfil decididos a exigirle cuentas a ANL por lo que describen como una campaña "calculada" de recopilación ilegal de información.

El grupo alega que la editorial encargó o llevó a cabo una serie de actividades ilegales para obtener datos privados. Estas acusaciones incluyen la contratación de investigadores privados para instalar dispositivos de escucha secretos en automóviles, la falsificación de registros confidenciales mediante engaños y la interceptación de conversaciones telefónicas privadas.

Según un borrador del cronograma del juicio visto por Press Association el jueves, se espera que Harry preste testimonio durante un día completo.

Para Harry, esta acción legal es profundamente personal, y a menudo se describe como parte de su misión más amplia de proteger a su familia, incluida Meghan Markle , de lo que percibe como el comportamiento "vil" de ciertos medios de comunicación. Sin embargo, la editorial no se ha quedado de brazos cruzados ante estas acusaciones.

Negando rotundamente cualquier irregularidad, ANL ha desestimado las acusaciones, calificándolas de "escabrosas" y "simplemente absurdas", lo que prepara el terreno para un feroz enfrentamiento judicial. Se espera que otras figuras prominentes que testifiquen durante el juicio de nueve semanas sean Lady Lawrence, Sir Elton John y la Sra. Hurley.

El drama legal se intensifica a medida que las acusaciones de fraude afectan al equipo del esposo de Meghan Markle.

A medida que se acercaba el juicio, una audiencia previa al juicio celebrada el jueves reveló cuán amarga se ha vuelto esta lucha.

El tribunal escuchó que los abogados de ANL presentaron graves acusaciones de deshonestidad y fraude contra miembros del equipo legal de los demandantes. La editorial pretende argumentar que existió un plan de camuflaje diseñado para ocultar la verdadera naturaleza de cómo se recogieron o se ocultaron las pruebas.

Antony White KC, en representación de ANL, dijo al tribunal que las presentaciones eran simplemente un "ataque" a la credibilidad de algunos de los testigos, afirmando que "no es necesario presentar un caso si los testigos de la otra parte no están diciendo la verdad".

David Sherborne, el destacado abogado que representa al Duque y a sus compañeros demandantes, respondió a estas afirmaciones, describiéndolas como un ataque "excepcionalmente grave" a la mala conducta profesional.

En sus alegatos escritos, afirmó que las alegaciones de los acusados buscan explícitamente obtener conclusiones y también afirma, como un hecho, que las acciones equivalen a un "intento calculado de ocultar la verdadera posición al tribunal".

Argumentó que las afirmaciones del editor no eran simplemente comentarios sobre el caso sino un intento deliberado de socavar la credibilidad de los testigos incluso antes de que el juicio comenzara propiamente.

En un fallo importante, el juez Nicklin ordenó a ANL modificar su nota de apertura del juicio, afirmando que el supuesto "plan de camuflaje" iba mucho más allá de un simple ataque a la credibilidad y requería una enmienda formal a la defensa para garantizar la imparcialidad.

Señaló que "en mi opinión, el esquema de camuflaje en el que se basan los acusados va mucho más allá de un ataque a la credibilidad" y sugirió que "los requisitos de imparcialidad significan que el acusado debe tratar de enmendar su defensa".

A pesar de la intensidad del drama legal, el regreso de Harry al Reino Unido parece ser una misión en solitario y necesaria. Si bien estará en la capital para declarar, no se espera que se reúna con su padre, el rey Carlos, quien permanece en Escocia.

Para el Duque, la atención se centra por completo en el estrado de testigos y en la culminación de años de preparación legal. Queda por ver si este último capítulo de su "guerra contra la prensa" le proporcionará la reivindicación que busca, pero una cosa es segura: todas las miradas estarán puestas en los Tribunales Reales de Justicia el próximo jueves.